«Σχέδιο Χαφτάρ» για μετακίνηση 1,5 εκατομμυρίων Παλαιστινίων στη Λιβύη
21:33 - 10 Αυγ 2025

«Σχέδιο Χαφτάρ» για μετακίνηση 1,5 εκατομμυρίων Παλαιστινίων στη Λιβύη

Reporter.gr Newsroom
Ο Χαλίφα Χάφταρ φέρεται να έχει προσφέρει τη δυνατότητα χορήγησης υπηκοότητας σε 1 έως 1,5 εκατομμύριο υπό εκτοπισμό Παλαιστίνιους, με αντάλλαγμα μεγαλύτερο έλεγχο των πετρελαϊκών πόρων της χώρας.

Τις πληροφορίες μεταδίδει το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων «Nova».

Επικαλούμενο ανώνυμη πηγή, το πρακτορείο αναφέρει ότι η πρόταση έχει την υποστήριξη των ΗΠΑ αλλά και την τουρκική διαμεσολάβηση.

Σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο, το φερόμενο σχέδιο προβλέπει επίσης τη μετακίνηση 800.000 κατοίκων της Γάζας στη Συρία, με την υποστήριξη της Σαουδικής Αραβίας, η οποία λέγεται ότι ενδιαφέρεται για μελλοντικά έργα στον τομέα των ακινήτων αλλά και σε πιθανούς υπεράκτιους πόρους υδρογονανθράκων στην περιοχή.

