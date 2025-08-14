ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ήπιες ανοδικές τάσεις στο πετρέλαιο με φόντο τις πιέσεις προς τη Ρωσία
Εμπορεύματα
14:21 - 14 Αυγ 2025

Ήπιες ανοδικές τάσεις στο πετρέλαιο με φόντο τις πιέσεις προς τη Ρωσία

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

  Οι τιμές του πετρελαίου κινούνται σε σταθερά επίπεδα την Πέμπτη (14/8) καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τον ενδεχόμενο αντίκτυπο της συνόδου κορυφής ΗΠΑ-Ρωσίας για την Ουκρανία στις ροές ρωσικού αργού πετρελαίου, μετά την προειδοποίηση του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για «σοβαρές συνέπειες» προς τη Ρωσία εάν δεν συμφωνήσει σε ειρήνη.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent σημειώνουν άνοδο 0,30%, στα 65,83 δολάρια το βαρέλι,, ενώ τα συμβόλαια του αμερικανικού West Texas Intermediate (WTI) ενισχύονται επίσης κατά 0,28%, στα 62,83 δολάρια.

Υπενθυμίζεται ότι και τα δύο συμβόλαια υποχώρησαν σε χαμηλό δύο μηνών την Τετάρτη (13/8), μετά από απαισιόδοξες εκτιμήσεις για την προσφορά από την κυβέρνηση των ΗΠΑ και τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA).

Στα αξιόλογα της ημέρας, ο Τραμπ απείλησε την Τετάρτη με "σοβαρές συνέπειες" εάν ο Πούτιν δεν συμφωνήσει σε ειρηνευτική λύση στην Ουκρανία. Δεν διευκρίνισε ποιες θα είναι αυτές οι συνέπειες, αλλά έχει προειδοποιήσει για οικονομικές κυρώσεις αν η συνάντηση της Παρασκευής στην Αλάσκα αποτύχει.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει επίσης απειλήσει με την επιβολή δευτερογενών δασμών σε αγοραστές ρωσικού αργού, κυρίως την Κίνα και την Ινδία, εάν η Ρωσία συνεχίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Η αβεβαιότητα γύρω από τις ειρηνευτικές συνομιλίες ΗΠΑ-Ρωσίας συνεχίζει να προσθέτει έναν ανοδικό κίνδυνο στις τιμές, καθώς οι αγοραστές ρωσικού πετρελαίου ενδέχεται να αντιμετωπίσουν επιπλέον οικονομικές πιέσεις», σημείωσε η Rystad Energy σε ενημερωτικό σημείωμα προς πελάτες.

«Το πώς θα επιλυθεί η κρίση Ουκρανίας-Ρωσίας και πώς θα εξελιχθούν οι ρωσικές ροές πετρελαίου μπορεί να φέρει απρόσμενες εκπλήξεις».

Ωστόσο, ορισμένοι αναλυτές παραμένουν σκεπτικοί ως προς το αν ο Τραμπ θα προβεί σε ενέργειες που θα μπορούσαν να διαταράξουν σημαντικά την προσφορά πετρελαίου.

«Οτιδήποτε προκαλεί άνοδο στις τιμές του πετρελαίου, όπως οι δευτερογενείς δασμοί, είναι σχεδόν ένα αυτογκόλ για αυτή τη διοίκηση, και ο άνθρωπος από τη Μόσχα το γνωρίζει», δήλωσε ο αναλυτής της PVM, Τζον Έβανς.

Οι προσδοκίες ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) θα μειώσει τα επιτόκια τον Σεπτέμβριο στήριξαν επίσης τις τιμές του πετρελαίου, καθώς τα χαμηλότερα επιτόκια μπορούν να ενισχύσουν την οικονομική ανάπτυξη και συνεπώς τη ζήτηση για πετρέλαιο.

Οι επενδυτές είναι σχεδόν 100% βέβαιοι ότι θα υπάρξει μείωση, μετά την ήπια αύξηση του πληθωρισμού στις ΗΠΑ τον Ιούλιο.

Ο Υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε πως θεωρεί πιθανή μια επιθετική μείωση κατά μισή ποσοστιαία μονάδα, δεδομένων των πρόσφατων αδύναμων στοιχείων για την απασχόληση.

Οι τιμές του πετρελαίου συγκρατήθηκαν την Τετάρτη, καθώς τα αποθέματα αργού στις Ηνωμένες Πολιτείες αυξήθηκαν απροσδόκητα κατά 3 εκατομμύρια βαρέλια την εβδομάδα που έληξε στις 8 Αυγούστου, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ενεργειακών Πληροφοριών των ΗΠΑ (EIA).

Πτώση σε φυσικό αέριο και χρυσό

Παράλληλα, το μεσημέρι της Πέμπτης (12/8), το φυσικό αέριο καταγράφει πτώση , με τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το Σεπτέμβριο να παρουσιάζονται αποδυναμωμένα κατά 1,748% στα 32.030 δολάρια η μεγαβατώρα.

Όσον αφορά τα εμπορεύματα, ο χρυσός κινείται πτωτικά κατά 0,18% στα 3.402,16 δολάρια η ουγγιά, το ασήμι καταγράφει απώλειες 0,63% στα 38,355 δολάρια η ουγγιά και ο χαλκός αποδυναμώνεται κατά 0,25% και βρίσκεται στα 4,4857 δολάρια η ουγγιά.

Τέλος, στα νομίσματα, το αμερικανικό δολάριο ενισχύεται κατά 0,10% σε σχέση με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,1693 δολάριο ανά ευρώ. Σε σύγκριση με τη βρετανική λίρα, το αμερικανικό δολάριο εμφανίζεται αποδυναμωμένο κατά 0,07% με την ισοτιμία να βρίσκεται στο 1,3581 δολάριο ανά στερλίνα. Η στερλίνα, με τη σειρά της, εμφανίζεται ενισχυμένη κατά 0,22% συγκριτικά με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στη 0,861 βρετανική λίρα ανά ευρώ.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η Τουρκία επιδιώκει να επεκτείνει τον έλεγχο σε δίκτυα ενέργειας και μεταφορών
Ειδήσεις

Η Τουρκία επιδιώκει να επεκτείνει τον έλεγχο σε δίκτυα ενέργειας και μεταφορών

Μπορεί το ράλι του Ether να φτάσει στα 16.000 δολάρια; Τι εκτιμούν αναλυτές
Νομίσματα

Μπορεί το ράλι του Ether να φτάσει στα 16.000 δολάρια; Τι εκτιμούν αναλυτές

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Νέο ράλι στο πετρέλαιο εν μέσω αβεβαιότητας – Σημαντικά κέρδη και για το φυσικό αέριο
Εμπορεύματα

Νέο ράλι στο πετρέλαιο εν μέσω αβεβαιότητας – Σημαντικά κέρδη και για το φυσικό αέριο

Ορμούζ: Γιατί οι αγορές φοβούνται πως οι ενεργειακές ροές δεν θα επανέλθουν στην «κανονικότητα»
Ειδήσεις

Ορμούζ: Γιατί οι αγορές φοβούνται πως οι ενεργειακές ροές δεν θα επανέλθουν στην «κανονικότητα»

Ιράν: Επανεκκίνηση της παραγωγής φυσικού αερίου στο South Pars
Ειδήσεις

Ιράν: Επανεκκίνηση της παραγωγής φυσικού αερίου στο South Pars

ΕΕ: Στο «τραπέζι» πάγωμα του πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο εν μέσω φόβων για ενεργειακό σοκ
Ειδήσεις

ΕΕ: Στο «τραπέζι» πάγωμα του πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο εν μέσω φόβων για ενεργειακό σοκ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:08

Θρήνος στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο Μάριος Οικονόμου

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:08

Μανιάτης για τα επεισόδια στην Αλβανία: Να προστατευτούν οι ελληνικές μειονοτικές περιουσίες

Ναυτιλία
01/06/2026 - 15:57

Από την Ελλάδα στην Times Square: Το μήνυμα στον NASDAQ Tower για τα «Ποσειδώνια»

Ειδήσεις
01/06/2026 - 15:55

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι πρώτοι 7 κατηγορούμενοι στη Θεσσαλονίκη

Πολιτική
01/06/2026 - 15:45

 Κικίλιας: Η Ελλάδα συνδιαμορφώνει τις αποφάσεις στην παγκόσμια ναυτιλία

Ειδήσεις
01/06/2026 - 15:37

Ερώτηση Μανιάτη στην Κομισιόν για τα ενεργειακά έργα στη Δυτική Μακεδονία

Οικονομία
01/06/2026 - 15:33

ΑΑΔΕ: Στοχευμένοι έλεγχοι στην Αθηναϊκή Ριβιέρα – 110 παραβάσεις σε επιχειρήσεις εστίασης

Ειδήσεις
01/06/2026 - 15:24

Ιράν προς Τραμπ: Κάθε επιλογή έχει το τίμημά της – Αιχμές για παραβίαση της εκεχειρίας

Νομίσματα
01/06/2026 - 14:58

Ο Ιούνιος μπήκε με απώλειες στα crypto – Σενάρια και προκλήσεις για το Bitcoin

Ειδήσεις
01/06/2026 - 14:45

Γερμανία: Πάνω από τους μισούς εργαζομένους ζητούν λιγότερες ώρες εργασίας

Ειδήσεις
01/06/2026 - 14:13

Τουριστικό σκάφος εμβόλισε αλιευτικό έξω από τη Μαρίνα Ζέας

Ειδήσεις
01/06/2026 - 13:57

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον ανακριτή 17 συλληφθέντες για απάτες €4,5 εκατ. ευρώ στη Βόρεια Ελλάδα

Magazino
01/06/2026 - 13:43

Γαλλία: Έκλεψαν ξανά τη «χρυσή» μπανάνα του Μαουρίτσιο Κατελάν

Το σκίτσο του ΚΥΡ
01/06/2026 - 13:27

Εκδρομές

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
01/06/2026 - 13:15

ΔΕΗ: Αμετάβλητα τα τιμολόγια ρεύματος και τον Ιούνιο

Εμπορεύματα
01/06/2026 - 13:02

Νέο ράλι στο πετρέλαιο εν μέσω αβεβαιότητας – Σημαντικά κέρδη και για το φυσικό αέριο

Ειδήσεις
01/06/2026 - 12:45

Ifo: Ριζική αναμόρφωση επιδομάτων στη Γερμανία με θετικό αποτύπωμα σε εργασία και προϋπολογισμό

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
01/06/2026 - 12:38

ΗΣΑΠ: Πιλοτική λειτουργία ΑΙ καμερών στον Περισσό για την καταγραφή εισιτηριοδιαφυγής – Νέα πρόστιμα σε ισχύ

Ειδήσεις
01/06/2026 - 12:30

Μπελέρης για επένδυση €4 δισ. στην Αλβανία: «Χρησιμοποιούν τον Κούσνερ ως φόβητρο»

Ειδήσεις
01/06/2026 - 12:10

Ουγγαρία: Κυβερνητική πίεση για παραίτηση του προέδρου - Ανοικτό το ενδεχόμενο νομικών διαδικασιών

Ειδήσεις
01/06/2026 - 11:54

FT: Περιορισμένες πληθωριστικές πιέσεις από τη Μέση Ανατολή σε σχέση με το 2022

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
01/06/2026 - 11:39

Οι τιμές δεν πέφτουν: Λύπη, θυμός και... παρακάλια στα σούπερ μάρκετ

Εργασιακά
01/06/2026 - 11:34

ΠΟΕΕΤ: Από σήμερα 01/6 αυξάνονται οι βασικοί μισθοί των ξενοδοχοϋπαλλήλων κατά 2%

Επιχειρήσεις
01/06/2026 - 11:29

Η SoftBank εκθρονίζει την Toyota: Νέα βασίλισσα της ιαπωνικής αγοράς

Πολιτική
01/06/2026 - 11:20

Σαφές μήνυμα Δούκα μετά τις αντιδράσεις: Αυτόνομη πορεία για το ΠΑΣΟΚ και προοδευτικές συγκλίσεις

Χρηματιστήρια
01/06/2026 - 11:10

Ευρωαγορές: Σε επιφυλακή λόγω Μέσης Ανατολής - Η EasyJet «πετά» 11% λόγω σεναρίων εξαγοράς

Ειδήσεις
01/06/2026 - 10:50

Καλαμάτα: Νεκρή 39χρονη μέσα στο σπίτι της – Συνελήφθη ο σύζυγός της

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
01/06/2026 - 10:49

Τα ελληνικά λιμάνια δεν είναι μόνο «κυματοθραύστες»

Χρηματιστήρια
01/06/2026 - 10:33

Ράλι τεχνολογίας στη Νότια Κορέα: Νέα «κορυφή» για τον Kospi εν μέσω κρίσης ΗΠΑ–Ιράν

Σχόλια Αγοράς
01/06/2026 - 10:30

Χρηματιστήριο: Τα ρεκόρ του Μαΐου κάλυψαν το «κόστος» του πολέμου - Ποιες μετοχές ξεχώρισαν

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ