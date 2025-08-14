Ήπιες ανοδικές τάσεις στο πετρέλαιο με φόντο τις πιέσεις προς τη Ρωσία

Οι τιμές του πετρελαίου κινούνται σε σταθερά επίπεδα την Πέμπτη (14/8) καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τον ενδεχόμενο αντίκτυπο της συνόδου κορυφής ΗΠΑ-Ρωσίας για την Ουκρανία στις ροές ρωσικού αργού πετρελαίου, μετά την προειδοποίηση του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για «σοβαρές συνέπειες» προς τη Ρωσία εάν δεν συμφωνήσει σε ειρήνη.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent σημειώνουν άνοδο 0,30%, στα 65,83 δολάρια το βαρέλι,, ενώ τα συμβόλαια του αμερικανικού West Texas Intermediate (WTI) ενισχύονται επίσης κατά 0,28%, στα 62,83 δολάρια.

Υπενθυμίζεται ότι και τα δύο συμβόλαια υποχώρησαν σε χαμηλό δύο μηνών την Τετάρτη (13/8), μετά από απαισιόδοξες εκτιμήσεις για την προσφορά από την κυβέρνηση των ΗΠΑ και τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA).

Στα αξιόλογα της ημέρας, ο Τραμπ απείλησε την Τετάρτη με "σοβαρές συνέπειες" εάν ο Πούτιν δεν συμφωνήσει σε ειρηνευτική λύση στην Ουκρανία. Δεν διευκρίνισε ποιες θα είναι αυτές οι συνέπειες, αλλά έχει προειδοποιήσει για οικονομικές κυρώσεις αν η συνάντηση της Παρασκευής στην Αλάσκα αποτύχει.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει επίσης απειλήσει με την επιβολή δευτερογενών δασμών σε αγοραστές ρωσικού αργού, κυρίως την Κίνα και την Ινδία, εάν η Ρωσία συνεχίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Η αβεβαιότητα γύρω από τις ειρηνευτικές συνομιλίες ΗΠΑ-Ρωσίας συνεχίζει να προσθέτει έναν ανοδικό κίνδυνο στις τιμές, καθώς οι αγοραστές ρωσικού πετρελαίου ενδέχεται να αντιμετωπίσουν επιπλέον οικονομικές πιέσεις», σημείωσε η Rystad Energy σε ενημερωτικό σημείωμα προς πελάτες.

«Το πώς θα επιλυθεί η κρίση Ουκρανίας-Ρωσίας και πώς θα εξελιχθούν οι ρωσικές ροές πετρελαίου μπορεί να φέρει απρόσμενες εκπλήξεις».

Ωστόσο, ορισμένοι αναλυτές παραμένουν σκεπτικοί ως προς το αν ο Τραμπ θα προβεί σε ενέργειες που θα μπορούσαν να διαταράξουν σημαντικά την προσφορά πετρελαίου.

«Οτιδήποτε προκαλεί άνοδο στις τιμές του πετρελαίου, όπως οι δευτερογενείς δασμοί, είναι σχεδόν ένα αυτογκόλ για αυτή τη διοίκηση, και ο άνθρωπος από τη Μόσχα το γνωρίζει», δήλωσε ο αναλυτής της PVM, Τζον Έβανς.

Οι προσδοκίες ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) θα μειώσει τα επιτόκια τον Σεπτέμβριο στήριξαν επίσης τις τιμές του πετρελαίου, καθώς τα χαμηλότερα επιτόκια μπορούν να ενισχύσουν την οικονομική ανάπτυξη και συνεπώς τη ζήτηση για πετρέλαιο.

Οι επενδυτές είναι σχεδόν 100% βέβαιοι ότι θα υπάρξει μείωση, μετά την ήπια αύξηση του πληθωρισμού στις ΗΠΑ τον Ιούλιο.

Ο Υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε πως θεωρεί πιθανή μια επιθετική μείωση κατά μισή ποσοστιαία μονάδα, δεδομένων των πρόσφατων αδύναμων στοιχείων για την απασχόληση.

Οι τιμές του πετρελαίου συγκρατήθηκαν την Τετάρτη, καθώς τα αποθέματα αργού στις Ηνωμένες Πολιτείες αυξήθηκαν απροσδόκητα κατά 3 εκατομμύρια βαρέλια την εβδομάδα που έληξε στις 8 Αυγούστου, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ενεργειακών Πληροφοριών των ΗΠΑ (EIA).

Πτώση σε φυσικό αέριο και χρυσό

Παράλληλα, το μεσημέρι της Πέμπτης (12/8), το φυσικό αέριο καταγράφει πτώση , με τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το Σεπτέμβριο να παρουσιάζονται αποδυναμωμένα κατά 1,748% στα 32.030 δολάρια η μεγαβατώρα.

Όσον αφορά τα εμπορεύματα, ο χρυσός κινείται πτωτικά κατά 0,18% στα 3.402,16 δολάρια η ουγγιά, το ασήμι καταγράφει απώλειες 0,63% στα 38,355 δολάρια η ουγγιά και ο χαλκός αποδυναμώνεται κατά 0,25% και βρίσκεται στα 4,4857 δολάρια η ουγγιά.

Τέλος, στα νομίσματα, το αμερικανικό δολάριο ενισχύεται κατά 0,10% σε σχέση με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,1693 δολάριο ανά ευρώ. Σε σύγκριση με τη βρετανική λίρα, το αμερικανικό δολάριο εμφανίζεται αποδυναμωμένο κατά 0,07% με την ισοτιμία να βρίσκεται στο 1,3581 δολάριο ανά στερλίνα. Η στερλίνα, με τη σειρά της, εμφανίζεται ενισχυμένη κατά 0,22% συγκριτικά με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στη 0,861 βρετανική λίρα ανά ευρώ.