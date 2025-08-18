Νέα πρόταση για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα έλαβαν οι διαπραγματευτές της Χαμάς

Οι διαπραγματευτές της Χαμάς έλαβαν μια νέα πρόταση για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, όπως ανακοίνωσε ένας Παλαιστίνιος αξιωματούχος σήμερα, Δευτέρα 18 Αυγούστου.

Οι προσπάθειες των μεσολαβητών Αιγύπτου και Κατάρ, μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής να εξασφαλίσουν μια διαρκή κατάπαυση του πυρός στον συνεχιζόμενο πόλεμο, ο οποίος για περισσότερο από 22 μήνες έχει προκαλέσει μια σοβαρή ανθρωπιστική κρίση στη Λωρίδα της Γάζας.

«Η πρόταση είναι μια συμφωνία-πλαίσιο για την έναρξη διαπραγματεύσεων για μόνιμη κατάπαυση του πυρός», δήλωσε ο αξιωματούχος στο AFP υπό τον όρο της ανωνυμίας. Η πρόταση περιλαμβάνει μια αρχική εκεχειρία 60 ημερών και την απελευθέρωση των ομήρων σε δύο δόσεις. Ο αξιωματούχος είπε ότι «η Χαμάς θα πραγματοποιήσει εσωτερικές διαβουλεύσεις μεταξύ της ηγεσίας της» και με ηγέτες άλλων παλαιστινιακών φατριών για να εξετάσει την πρόταση των μεσολαβητών.

Πηγή από την Ισλαμική Τζιχάντ δήλωσε στο AFP ότι το σχέδιο περιλαμβάνει «συμφωνία κατάπαυσης του πυρός διάρκειας 60 ημερών, κατά τη διάρκεια της οποίας θα απελευθερωθούν ζωντανοί 10 Ισραηλινοί όμηροι, μαζί με ένα συμφωνημένο αριθμό πτωμάτων».

Από τους 251 ομήρους που αιχμαλωτίστηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης της Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023, η οποία πυροδότησε τον πόλεμο, 49 εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένων 27 που, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, είναι νεκροί.

Σύμφωνα με την πηγή της Ισλαμικής Τζιχάντ, «οι υπόλοιποι αιχμάλωτοι θα απελευθερωθούν σε μια δεύτερη φάση, με άμεσες διαπραγματεύσεις που θα ακολουθήσουν για μια ευρύτερη συμφωνία» για μόνιμο τέλος του «πολέμου και της επιθετικότητας» με διεθνείς εγγυήσεις. Η πηγή πρόσθεσε ότι «όλες οι φατρίες υποστηρίζουν αυτό που παρουσιάστηκε» από τους μεσολαβητές της Αιγύπτου και του Κατάρ.