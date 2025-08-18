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Ζελένσκι: Μόνο ο Τραμπ μπορεί να εξαναγκάσει τη Ρωσία σε ειρήνη
Ειδήσεις
18:27 - 18 Αυγ 2025

Ζελένσκι: Μόνο ο Τραμπ μπορεί να εξαναγκάσει τη Ρωσία σε ειρήνη

Reporter.gr Newsroom
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Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετά τη συνάντησή του με τον Κιθ Κέλογκ και εν αναμονή της συνάντησής του με τον Αμερικανό πρόεδρο, επανέλαβε, μέσω ανάρτησής του στο Χ, ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη να εργαστεί εποικοδομητικά προκειμένου να επιτευχθεί ειρήνη.

«Η Ρωσία μπορεί μονάχα να εξωθηθεί προς την ειρήνη μέσω της ισχύος και ο πρόεδρος Τραμπ έχει αυτή τη δύναμη», έγραψε στο Χ.

Ο Ζελένσκι επέμεινε στην ανάγκη να λάβει εγγυήσεις ασφαλείας από τη Δύση, πριν από τη συνάντησή του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

«Ελπίζω πως θα έχουμε τον χρόνο να συζητήσουμε για την αρχιτεκτονική που αφορά τις εγγυήσεις ασφαλείας. Αυτό είναι το σημαντικότερο», είπε κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Αμερικανό απεσταλμένο Κιθ Κέλογκ.

Εν τω μεταξύ, ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη του έπληξαν έναν σταθμό άντλησης πετρελαίου στην περιοχή Ταμπόφ της Ρωσίας, με αποτέλεσμα την αναστολή του εφοδιασμού μέσω του αγωγού Ντρούζμπα.

«Ως αποτέλεσμα της επίθεσης, ξέσπασε φωτιά στην εγκατάσταση. Η άντληση πετρελαίου μέσω του κύριου αγωγού Ντρούζμπα διακόπηκε εντελώς», αναφέρεται σε ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου, στην οποία προστίθεται ότι ο σταθμός ήταν μέρος της πολεμικής προσπάθειας της Μόσχας στην Ουκρανία.

Τελευταία τροποποίηση στις 18/08/2025 - 18:39
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