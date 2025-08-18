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Κίνα: Fake γραφεία εργασίας – Νέοι άνεργοι πληρώνουν για να «προσποιούνται» πως εργάζονται
Ειδήσεις
20:10 - 18 Αυγ 2025

Κίνα: Fake γραφεία εργασίας – Νέοι άνεργοι πληρώνουν για να «προσποιούνται» πως εργάζονται

Reporter.gr Newsroom
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Σε μια από τις πιο παράδοξες τάσεις που αναδεικνύονται στην Κίνα, χιλιάδες νέοι πληρώνουν για να βρίσκονται σε περιβάλλον γραφείου, παρότι δεν εργάζονται πραγματικά. Με την ανεργία στους νέους να ξεπερνά το 14% και τις επαγγελματικές ευκαιρίες να παραμένουν περιορισμένες, έχει αναπτυχθεί μια ιδιότυπη «βιομηχανία προσποίησης», η οποία απευθύνεται σε όσους δεν θέλουν να μένουν αδρανείς στο σπίτι.

Σε πόλεις όπως το Σενζέν, η Σαγκάη και η Γουχάν, εταιρείες προσφέρουν πλήρως εξοπλισμένα γραφεία σε ανέργους και freelancers, με χρέωση περίπου 4–7 δολάρια ημερησίως. Στους χώρους αυτούς περιλαμβάνονται υπολογιστές, αίθουσες συναντήσεων, κουζίνες και γωνιές για καφέ, ενώ συχνά προσφέρονται και γεύματα.

Ο 30χρονος Zhou, πρώην επιχειρηματίας, δηλώνει ότι προτιμά να «δουλεύει» εκεί καθημερινά από το να μένει στο σπίτι. Αν και δεν υπάρχει πραγματική εργασία, αισθάνεται μέρος μιας ομάδας και αξιοποιεί τον χρόνο του μαθαίνοντας νέες δεξιότητες, όπως τεχνητή νοημοσύνη. Ελπίζει, δε, ότι αυτές οι νέες δεξιότητες θα τον βοηθήσουν να αποκατασταθεί επαγγελματικά.

Εικονική εργασία: Ένας ενδιάμεσος χώρος μεταξύ σπουδών και αγοράς εργασίας

Η ζήτηση αυτών των χώρων ερμηνεύεται από ειδικούς ως αποτέλεσμα του κενού ανάμεσα στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση και τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς. Οι χώροι «προσποιητής εργασίας» λειτουργούν ως ψυχολογικό καταφύγιο για τους νέους, προσφέροντας την αίσθηση ότι έχουν έναν σκοπό, έστω κι αν αυτός είναι εικονικός.

Σύμφωνα με τον Δρ Christian Yao, πανεπιστημιακό και ειδικό στην κινεζική αγορά εργασίας, το φαινόμενο αυτό είναι αποτέλεσμα του οικονομικού μετασχηματισμού και του χάσματος μεταξύ σπουδών και πραγματικής ζήτησης εργασίας. «Αυτοί οι χώροι λειτουργούν ως διάμεσος χρόνος αναμονής για τους νέους», επισημαίνει.

Ο Δρ Biao Xiang, διευθυντής του Ινστιτούτου Max Planck για την Κοινωνική Ανθρωπολογία, εξηγεί πως αυτή η νέα τάση προκύπτει από την απογοήτευση των νέων και την αίσθηση αδιεξόδου στην αγορά εργασίας. Οι χώροι «προσποιητής εργασίας» λειτουργούν, σύμφωνα με εκείνον, ως ένα προστατευτικό «κέλυφος» που βοηθά τους νέους να διατηρούν την ψυχολογική τους απόσταση από μια κοινωνία που δεν τους προσφέρει λύσεις.

Όπως λέει ο Feiyu, ιδρυτής της εταιρείας «Pretend To Work Company», στόχος δεν είναι να πουλήσουν εργασία, αλλά να δώσουν πίσω ένα αίσθημα αξιοπρέπειας: «Μέσα από την προσποίηση, κάποιοι βρίσκουν τον δρόμο για κάτι αυθεντικό», λέει, συμπληρώνοντας ότι η επιχείρησή του είναι ένα είδος κοινωνικού πειράματος.

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