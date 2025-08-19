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Sky News: Τρεις στιγμές αποκαλύπτουν την επίδραση του Πούτιν στον Τραμπ
Ειδήσεις
10:44 - 19 Αυγ 2025

Sky News: Τρεις στιγμές αποκαλύπτουν την επίδραση του Πούτιν στον Τραμπ

Reporter.gr Newsroom
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Ανάλυση του SkyNews για όσα έγιναν στο Λευκό Οίκο τη Δευτέρα (18/8) εστιάζει στην επιρροή που φαίνεται να ασκεί ο Βλαντιμίρ Πούτιν στον Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με το βρετανικό μέσο, υπήρξαν τρεις καθοριστικές στιγμές που έδειξαν πως αν και ο Πούτιν δεν βρισκόταν στον Λευκό Οίκο, καθοδήγησε τις συζητήσεις.

Η πρώτη στιγμή σημειώθηκε στο Οβάλ Γραφείο, όταν ο Αμερικανός πρόεδρος είπε στον Ζελένσκι πως «Δεν νομίζω ότι χρειάζεστε κατάπαυση του πυρός» για να υπάρξει συμφωνία ειρήνης.

Η τοποθέτηση αυτή αποτέλεσε εντυπωσιακή μεταστροφή στην προσέγγισή του για την ειρήνη. Ενώ τους τελευταίους έξι μήνες είχε θέσει ως προτεραιότητα την επίτευξη εκεχειρίας, μετά τη συνάντησή του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα, η εκεχειρία έπαψε ξαφνικά να είναι ο στόχος. Ένα σαφές σημάδι ότι πλέον βλέπει τον πόλεμο από τη ρωσική οπτική.

Η δεύτερη στιγμή αφορά το ίδιο το φορμάτ. Ο Τραμπ επέστρεψε στο αγαπημένο του στυλ, το ελεύθερο Q&A με απεριόριστες ερωτήσεις. Στην Αλάσκα, ο Πούτιν δεν χρειάστηκε να απαντήσει σε καμία ερώτηση – πιθανότατα επειδή δεν το επιθυμούσε. Αντίθετα, ο Ζελένσκι δεν είχε αυτή την επιλογή και βρέθηκε αντιμέτωπος με καταιγισμό ερωτημάτων, σαν να έπρεπε να αποδείξει ότι «έμαθε το μάθημά του» από την προηγούμενη φορά. Ένα ακόμη δείγμα της ιδιαίτερης μεταχείρισης που φαίνεται να επιφυλάσσει ο Τραμπ στον Ρώσο ηγέτη.

Η τρίτη ένδειξη ήρθε με το τηλεφώνημα. Ο Τραμπ είχε πει αρχικά ότι θα επικοινωνούσε με τον Πούτιν μετά τη συνάντησή του με τους Ευρωπαίους ηγέτες. Ωστόσο, το τηλεφώνημα πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκειά της. Μια σύσκεψη με επτά ηγέτες διακόπηκε για να μιλήσει με έναν – σαν να χρειαζόταν πρώτα την έγκριση του Κρεμλίνου για να συνεχίσει.

Τελευταία τροποποίηση στις 19/08/2025 - 11:44
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