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Συνελήφθη ύποπτος για τη δολιοφθορά στον Nord Stream – Το ιστορικό της υπόθεσης
Ειδήσεις
14:14 - 21 Αυγ 2025

Συνελήφθη ύποπτος για τη δολιοφθορά στον Nord Stream – Το ιστορικό της υπόθεσης

Reporter.gr Newsroom
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Η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία της Γερμανίας προχώρησε, μέσω των ιταλικών αρχών, στη σύλληψη ενός Ουκρανού στην Ιταλία, ο οποίος φέρεται να είχε εμπλοκή στην ανατίναξη των αγωγών Nord Stream. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, ο κατηγορούμενος θεωρείται ένας από τους συντονιστές της επιχείρησης.

Σχετικά με την ανατίναξη των αγωγών Nord Stream, πριν από περίπου τρία χρόνια, η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία ανακοίνωσε τη σύλληψη ενός υπόπτου. Η ιταλική αστυνομία συνέλαβε στην επαρχία Ρίμινι έναν άνδρα, ο οποίος φέρεται να συμμετείχε στην ενέργεια. Πρόκειται για τον Ουκρανό Σερχίι Κ. Ο ίδιος κατηγορείται ότι ανήκε στην ομάδα ατόμων που τον Σεπτέμβριο του 2022 τοποθέτησαν εκρηκτικούς μηχανισμούς στους αγωγούς Nord Stream 1 και Nord Stream 2, κοντά στο νησί Μπόρνχολμ.

Συντονιστής της επιχείρησης;

Σύμφωνα με την Tagesschau, ο ύποπτος θεωρείται μάλιστα συντονιστής της επιχείρησης, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της Εισαγγελίας. Αυτός και οι συνεργοί του χρησιμοποίησαν για τη μεταφορά μια ιστιοφόρο θαλαμηγό, η οποία απέπλευσε από το Ρόστοκ. Το σκάφος είχε προηγουμένως ενοικιαστεί από γερμανική εταιρεία μέσω μεσαζόντων και με τη χρήση πλαστών ταυτοτήτων. Ο κατηγορούμενος, μετά την έκδοσή του από την Ιταλία, θα οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου της Γερμανίας.

Οι εκρήξεις προκάλεσαν διαρροές στους αγωγούς

Οι δύο αγωγοί Nord Stream 1 και 2 υπέστησαν στις 26 Σεπτεμβρίου 2022 σοβαρές ζημιές και διακοπή της λειτουργίας τους εξαιτίας διαδοχικών εκρήξεων. Λίγο αργότερα εντοπίστηκαν τέσσερις διαρροές σε τρεις από τους συνολικά τέσσερις αγωγούς. Από τον Nord Stream 1 μεταφερόταν ρωσικό φυσικό αέριο στη Γερμανία, ενώ ο Nord Stream 2 δεν είχε ακόμη τεθεί σε λειτουργία λόγω του ρωσικού πολέμου κατά της Ουκρανίας και των συνεπακόλουθων πολιτικών διαφορών.

Αμέσως μετά την επίθεση τέθηκε το ερώτημα πώς ακριβώς τοποθετήθηκαν τα εκρηκτικά στους αγωγούς. Ειδικοί έκριναν πιθανό ότι επαγγελματίες δύτες τοποθέτησαν τους μηχανισμούς στα συγκεκριμένα σημεία. Οι αρχές πολλών χωρών ξεκίνησαν έρευνες για το περιστατικό, όμως η Δανία και η Σουηδία τελικά τις έκλεισαν.

Υπενθυμίζεται ότι δημοσιογραφικές έρευνες φέρεται να διεθνών μέσων δείχνουν τις ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες ως υπεύθυνο για την ανατίναξη των αγωγών. Το Κίεβο έχει επανελεγμένα απορρίψει τις κατηγορίες. Το συμβάν είχε προκαλέσει τριγμούς στις σχέσεις Βερολίνου-Κιέβου, χωρίς αυτό να έχει επηρεάσει την στρατιωτική υποστήριξη της Γερμανίας προς την εμπόλεμη Γερμανία.

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