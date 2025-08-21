Η Τουρκία εντείνει τους ελέγχους σε πλοία με προορισμό το Ισραήλ

Οι τουρκικές λιμενικές αρχές έχουν ξεκινήσει να απαιτούν ανεπίσημα από τους ναυτιλιακούς πράκτορες επιστολές στις οποίες να δηλώνεται ότι τα πλοία δεν συνδέονται με το Ισραήλ και δεν μεταφέρουν στρατιωτικό ή επικίνδυνο φορτίο προς τη χώρα, σύμφωνα με δύο πηγές από τον ναυτιλιακό τομέα που επικαλείται το Reuters.

Η κίνηση αυτή αποτελεί ένα ακόμη βήμα της Τουρκίας κατά του Ισραήλ, μετά τη διακοπή των εμπορικών συναλλαγών πέρυσι, αξίας 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως, λόγω του πολέμου στη Γάζα.

Οι πηγές ανέφεραν ότι το γραφείο του λιμενάρχη έχει δώσει προφορικές οδηγίες στους ναυτιλιακούς πράκτορες να παρέχουν γραπτές διαβεβαιώσεις, χωρίς να υπάρχει επίσημη εγκύκλιος. Μία από τις πηγές τόνισε ότι η οδηγία ισχύει για όλα τα λιμάνια της Τουρκίας.

Σύμφωνα με τη δεύτερη πηγή, τα πλοία που φτάνουν απευθείας από το Ισραήλ ή αναχωρούν προς ισραηλινά λιμάνια δεν θα επιτρέπεται πλέον να αγκυροβολούν σε τουρκικά λιμάνια. Παράλληλα, τα πλοία με τουρκική σημαία θα απαγορεύεται να προσεγγίζουν ισραηλινά λιμάνια. Οι πληροφορίες προέρχονται από τη λιμενική αρχή της βορειοδυτικής επαρχίας Kocaeli.

Η κίνηση αυτή αναμένεται να περιπλέξει περαιτέρω τις ναυτιλιακές αποστολές προς το Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο. Παράλληλα, οι Χούθι της Υεμένης, σύμμαχοι του Ιράν, στοχεύουν πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα ήδη από το 2023, χαρακτηρίζοντας τις επιθέσεις τους ως πράξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστινίους.