Δικαστική νίκη Τραμπ: Απέφυγε πρόστιμο $500 εκατ. - Παραμένει ένοχος για αστική απάτη

Ένα εφετείο της Νέας Υόρκης απέρριψε την Πέμπτη (21/8) την ποινή ύψους σχεδόν 500 εκατομμυρίων δολαρίων που είχε επιβληθεί στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στην υπόθεση αστικής απάτης που είχε κινήσει ο γενικός εισαγγελέας της πολιτείας.

Η απόφαση, η οποία δεν ήταν ομόφωνη, αφήνει τον Τραμπ υπόλογο για απάτη, αλλά απορρίπτει το χρηματικό πρόστιμο, επιτρέποντας στην υπόθεση να συνεχιστεί για περαιτέρω επανεξέταση στο εφετείο.

Στην επικρατούσα γνώμη, οι δικαστές έγραψαν: «Ενώ το μέτρο που διέταξε το δικαστήριο είναι καλά σχεδιασμένο για να περιορίσει την επιχειρηματική κουλτούρα των εναγομένων, η εντολή αποκατάστασης του δικαστηρίου, η οποία διατάσσει τους εναγόμενους να πληρώσουν σχεδόν μισό δισεκατομμύριο δολάρια στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, είναι ένα υπερβολικό πρόστιμο που παραβιάζει την Όγδοη Τροπολογία του Συντάγματος των Ηνωμένων Πολιτειών».

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Φεβρουάριο, ο δικαστής του Μανχάταν Arthur Engoron αποφάνθηκε ότι ο Τραμπ πλούτιζε παράνομα για δεκαετίες, φουσκώνοντας την αξία των περιουσιακών του στοιχείων σε οικονομικά έγγραφα με σκοπό να εξασφαλίσει καλύτερους όρους δανεισμού.

Το συνολικό ποσό που διατάχθηκε να καταβάλει ο Αμερικανός πρόεδρος ήταν 354,9 εκατομμύρια δολάρια, αλλά οι τόκοι που συσσωρεύτηκαν με ημερήσιο τόκο άνω των 110.000 δολαρίων έφτασαν το συνολικό ποσό που διαγράφηκε κοντά στα 500 εκατομμύρια δολάρια.