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Επικοινωνία Μακρόν – Εντρογάν: Στο επίκεντρο Ουκρανικό, Μέση Ανατολή και η «φιλόδοξη» διμερής ατζέντα
Ειδήσεις
22:20 - 21 Αυγ 2025

Επικοινωνία Μακρόν – Εντρογάν: Στο επίκεντρο Ουκρανικό, Μέση Ανατολή και η «φιλόδοξη» διμερής ατζέντα

Reporter.gr Newsroom
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Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν εξέφρασε στον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν την επιθυμία της Γαλλίας να συνεργαστεί με την Τουρκία μέσω μιας φιλόδοξης διμερούς ατζέντας, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής τους συνομιλίας. Κύρια θέματα της συζήτησης ήταν οι εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή.  

Σε ανάρτησή του, ο Μακρόν τόνισε ότι μοιράζονται τον κοινό στόχο να τερματιστεί ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, που θα πρέπει να περάσει μέσα από τον τερματισμό των εχθροπραξιών και τη διασφάλιση ισχυρών εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία. Ευχαρίστησε επίσης την Τουρκία για την εξαιρετική συνεργασία στο ζήτημα αυτό, στο πλαίσιο της Συμμαχίας των Προθύμων.

Όσον αφορά τη Μέση Ανατολή, καταδίκασε με σαφήνεια τις πρόσφατες αποφάσεις της ισραηλινής κυβέρνησης να εξαπολύσει στρατιωτική επίθεση στη Γάζα και να προχωρήσει σε εποικισμό νέων περιοχών στη Δυτική Όχθη, ειδικά στην περιοχή Ε1, επισημαίνοντας ότι αυτές οι ενέργειες αντίκεινται στις ειρηνευτικές προσπάθειες.

Υπογράμμισε πως μόνο μια εκεχειρία, η απελευθέρωση των ομήρων, η αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας και η εύρεση πολιτικής λύσης μπορούν να οδηγήσουν σε ειρήνη και ασφάλεια για όλους στην περιοχή. Ανέφερε επίσης ότι η Γαλλία συνεργάζεται στενά με τις τουρκικές αρχές ενόψει της Διάσκεψης για τη λύση των δύο κρατών, που θα συνδιοργανωθεί από τη Γαλλία τον Σεπτέμβριο στη Νέα Υόρκη. Τόνισε τη σημασία να λειτουργήσει μια αποστολή σταθεροποίησης στη Γάζα και να επανεκκινήσει η πολιτική διαδικασία βασισμένη στη λύση των δύο κρατών.

Ακόμη, αναφέρθηκε στη συνάντηση μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν υπό την αιγίδα του πρώην προέδρου Τραμπ στις 8 Αυγούστου, εκφράζοντας την ελπίδα να συνεχιστεί η πρόοδος ώστε να ανοίξουν τα σύνορα και να ενισχυθεί η περιφερειακή συνεργασία.

Τέλος, επανέλαβε στον Ερντογάν την πρόθεση της Γαλλίας να προχωρήσει σε μια φιλόδοξη διμερή ατζέντα συνεργασίας με την Τουρκία.

Άγκυρα: Σημαντική για την Τουρκία η συνεργασία με τη Γαλλία

Από την πλευρά της, η τουρκική προεδρία ανακοίνωσε ότι κατά την τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ Ερντογάν και Μακρόν, μετά από αίτημα της γαλλικής πλευράς, συζητήθηκαν οι διμερείς σχέσεις Τουρκίας – Γαλλίας, η ειρηνευτική διαδικασία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, καθώς και διάφορες περιφερειακές και παγκόσμιες εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένης της πρόσφατης κατάστασης στη Γάζα.

Ο Τούρκος πρόεδρος τόνισε πως η Τουρκία συνεχίζει τις προσπάθειες για την επίτευξη μιας δίκαιης ειρήνης και τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, παρακολουθώντας στενά τις συναντήσεις που γίνονται στην Αλάσκα και την Ουάσινγκτον.

Επιπλέον, ανέφερε ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να φιλοξενήσει όλες τις πρωτοβουλίες για τις ειρηνευτικές συνομιλίες ανάμεσα στις δύο χώρες και ότι καταβάλλει προσπάθειες για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη μια σοβαρή ανθρωπιστική κρίση. Τόνισε παράλληλα την ανάγκη να περιοριστεί η απερίσκεπτη πολιτική του Ισραήλ, το οποίο έχει επιταχύνει το σχέδιό του για την κατάληψη της Γάζας.

Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συζητήσουν περαιτέρω τις λεπτομέρειες των θεμάτων που έθιξαν κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Τέλος, ο Ερντογάν υπογράμμισε τη σημασία που δίνει η Άγκυρα στην ενίσχυση της συνεργασίας με τη Γαλλία και τόνισε ότι θα συνεχίσουν να παίρνουν μέτρα για την προώθηση των σχέσεων, ιδιαίτερα στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας.

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