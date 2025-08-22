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Στο μικροσκόπιο του FBI ο Τζον Μπόλτον, πρώην σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Τραμπ
Ειδήσεις
15:36 - 22 Αυγ 2025

Στο μικροσκόπιο του FBI ο Τζον Μπόλτον, πρώην σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Τραμπ

Reporter.gr Newsroom
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Το FBI πραγματοποίησε έρευνα με δικαστική εντολή στο σπίτι του Τζον Μπόλτον, πρώην συμβούλου εθνικής ασφάλειας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, στο πλαίσιο έρευνας που σχετίζεται με ζητήματα εθνικής ασφάλειας, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το CNN.

Σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο, προσωπικό του FBI εντοπίστηκε κοντά στην κατοικία του Μπόλτον στην Ουάσινγκτον, με τουλάχιστον τέσσερις έως έξι πράκτορες να εισέρχονται στο εσωτερικό, ενώ άλλοι φέρονται να συνομιλούσαν με άτομο στη βεράντα του σπιτιού.

Όταν το CNN επικοινώνησε μαζί του, ο Μπόλτον δήλωσε ότι δεν είχε γνώση της παρουσίας του FBI και ότι θα διερευνούσε περαιτέρω την υπόθεση.

Η έρευνα έγινε γνωστή αρχικά μέσω της New York Post. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, ανέφερε ότι οι πράκτορες ήταν «σε αποστολή», χωρίς ωστόσο να ξεκαθαρίσει αν αναφερόταν στο συγκεκριμένο περιστατικό.

Τελευταία τροποποίηση στις 22/08/2025 - 16:25
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