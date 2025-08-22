Δωρεά €1 εκατ. από το Ίδρυμα Coca-Cola για την αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών

Το Ίδρυμα Coca-Cola HBC, ανταποκρινόμενο άμεσα στις καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν την Ελλάδα το φετινό καλοκαίρι, ανακοίνωσε δωρεά ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ για την αποκατάσταση των πληγεισών περιοχών. Η διάθεση των πόρων θα γίνει σε συντονισμό με τις προτεραιότητες που θα καθορίσουν οι αρμόδιες αρχές και φορείς, αναδεικνύοντας τους διαχρονικούς δεσμούς της εταιρείας με τη χώρα μας.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη στρατηγική δέσμευση του Ιδρύματος να στηρίζει τις τοπικές κοινωνίες σε περιόδους κρίσης, σε πλήρη ευθυγράμμιση με το όραμα του Ομίλου Coca-Cola HBC για δημιουργία κοινής αξίας. Στον πυρήνα αυτής της στρατηγικής βρίσκονται η βιωσιμότητα και η έμπρακτη στήριξη των κοινοτήτων, με το Ίδρυμα να αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στην ενίσχυση δράσεων ανακούφισης και αποκατάστασης.

Παράλληλα, η Coca-Cola Τρία Έψιλον και η Coca-Cola Hellas κινητοποιήθηκαν άμεσα κατά τις πρώτες εβδομάδες του Αυγούστου, όταν οι πυρκαγιές βρίσκονταν σε εξέλιξη, παρέχοντας περισσότερα από 15.300 κιβώτια νερό και αναψυκτικά (ΑΥΡΑ, Fanta, Amita, Powerade) σε τοπικές κοινωνίες, πυροσβεστικές δυνάμεις και ΜΚΟ.

Οι φορείς που έλαβαν στήριξη:

Χίος : Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, Όμικρον Εθελοντές Δασοπυροσβέστες, Πυροσβεστική Χίου

: Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, Όμικρον Εθελοντές Δασοπυροσβέστες, Πυροσβεστική Χίου Πάτρα και Αχαΐα : Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, 6η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων, Δήμος Δυτικής Αχαΐας, Δημοτική Ενότητα Ωλένιας, «Φωτεινό Αστέρι», Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Χαλανδρίτσας, 1ος Πυροσβεστικός Σταθμός Πατρών

: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, 6η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων, Δήμος Δυτικής Αχαΐας, Δημοτική Ενότητα Ωλένιας, «Φωτεινό Αστέρι», Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Χαλανδρίτσας, 1ος Πυροσβεστικός Σταθμός Πατρών Κεφαλονιά : Πυροσβεστική Υπηρεσία Κεφαλονιάς

: Πυροσβεστική Υπηρεσία Κεφαλονιάς Βόνιτσα : Δήμος Ακτίου – Βόνιτσας, Πυροσβεστική Υπηρεσία Λευκάδας

: Δήμος Ακτίου – Βόνιτσας, Πυροσβεστική Υπηρεσία Λευκάδας Φιλιππιάδα : Δήμος Ζήρου, Πυροσβεστική Υπηρεσία Φιλιππιάδας

: Δήμος Ζήρου, Πυροσβεστική Υπηρεσία Φιλιππιάδας Πρέβεζα: Δήμος Πρέβεζας, Πυροσβεστική Υπηρεσία Πρέβεζας, Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Θεσπρωτικού

Συνολικά, από την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, η εταιρεία έχει προσφέρει περισσότερα από 4.500 κιβώτια προϊόντων σε ΜΚΟ όπως ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, η Humanity Greece και το Help Hellas, στηρίζοντας τις αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας και τις επιχειρήσεις πυρόσβεσης.

Ο Svetoslav Atanasov, Γενικός Διευθυντής της Coca-Cola Τρία Έψιλον για Ελλάδα και Κύπρο, δήλωσε σχετικά: «Οι σκέψεις μας είναι με όσους επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές. Στην Coca-Cola Τρία Έψιλον και σε ολόκληρο τον όμιλο Coca-Cola HBC, αισθανόμαστε βαθιά ευθύνη να στεκόμαστε στο πλευρό των τοπικών κοινοτήτων, των πελατών και των συνεργατών μας. Με βαθιές ρίζες στην Ελλάδα εδώ και 56 χρόνια, η διαχρονική μας παρουσία και το εκτεταμένο τοπικό μας αποτύπωμα, με τις παραγωγικές μας μονάδες, τους τοπικούς προμηθευτές, τους συνεργάτες μας και τις χιλιάδες επιχειρήσεις της αλυσίδας αξίας μας, έχουν διαμορφώσει την ισχυρή μας δέσμευση στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των τοπικών κοινοτήτων και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος που μας συντηρεί όλους.

Μέσα από τις άμεσες ενέργειες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και τη σημαντική δωρεά του Ιδρύματος, παραμένουμε αφοσιωμένοι στην υποστήριξη των προσπαθειών αποκατάστασης, όπως πράξαμε και μετά τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2021, συμβάλλοντας στην αποκατάσταση της περιοχής της Βαρυμπόμπης μαζί με την Coca-Cola Hellas, καθοδηγούμενοι πάντα από τον σκοπό μας να δημιουργούμε ένα καλύτερο, κοινό μέλλον».