Το εναλλακτικό σενάριο στο «όχι» Μητσοτάκη για αλλαγή εκλογικού νόμου

Στο διάστημα της πρωθυπουργίας του ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει φανεί συνεπής σε τουλάχιστον δύο ζητήματα. Στο ότι δεν πηγαίνει σε πρόωρες εκλογές και πως όταν λέει πως δεν θα αλλάξει τον εκλογικό νόμο δεν τον αλλάζει. Στις πιο πρόσφατες τοποθετήσεις του έχει δηλώσει πως οι εκλογές θα γίνουν το 2027 με τον υπάρχοντα εκλογικό νόμο. Υπάρχουν, όμως, αρκετοί που εκφράζουν αμφιβολίες και για τις δύο αυτές δεσμεύσεις.

Είναι δεδομένο πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ερωτηθεί στη ΔΕΘ για τον εκλογικό νόμο και λογικά η απάντησή του θα είναι ξανά η ίδια. «Οι εκλογές θα γίνουν το καλοκαίρι του 2027 με τον υπάρχοντα εκλογικό νόμο».

Είναι επίσης δεδομένο πως ο πρωθυπουργός δέχεται εισηγήσεις για να προχωρήσει σε αλλαγή του εκλογικού νόμου. Του έχουν προσφέρει μάλιστα «στο πιάτο» και ένα καλό επιχείρημα για να δικαιολογήσει μία τέτοια απόφαση. Πως δεν πρέπει να διακινδυνεύσει η σταθερότητα της χώρας.

Θυμίζουμε πως με τον ισχύοντα νόμο, το πρώτο κόμμα παίρνει 20 έδρες μπόνους αν συγκεντρώσει 25% και, μετά, 1 έδρα για κάθε 0,5% επιπλέον, μέχρι τις 50 έδρες. Άρα, για να πάρει όλο το μπόνους πρέπει να συγκεντρώσει ποσοστό 40%. Κάτι τέτοιο είναι ασφαλώς απίθανο με τα σημερινά δεδομένα. Για το λόγο αυτό εντός της ΚΟ της ΝΔ (από βουλευτές της ΝΔ που ανησυχούν πως δεν θα επανεκλεγούν), αλλά και εντός Μεγάρου Μαξίμου ακούγονται «φωνές» για αλλαγή του εκλογικού νόμου, ώστε να αποφευχθεί η ακυβερνησία.

Βέβαια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δηλώσει δημόσια πως δεν θα αλλάξει τον εκλογικό νόμο ενόψει των επόμενων εθνικών εκλογών και φυσικά αν το πράξει θα φανεί αναξιόπιστος και παράλληλα θα είναι σα να παραδέχεται πως η ΝΔ δεν έχει καμία τύχη να διεκδικήσει την αυτοδυναμία.

Έτσι το πιθανότερο σενάριο είναι να μην αλλάξει ο εκλογικός νόμος. Υπάρχει, όμως κι ένα μικρό παραθυράκι, λόγω «διπλών» εκλογών.

Το εναλλακτικό σενάριο έχει ως εξής: Για να εφαρμοστεί άμεσα ο εκλογικός νόμος απαιτείται πλειοψηφία 200 βουλευτών, κάτι που φυσικά δεν πρόκειται να συμβεί, καθώς η αντιπολίτευση θα καταψηφίσει. Συνεπώς, ο εκλογικός νόμος θα αλλάξει, ωστόσο, πράγματι, δεν θα εφαρμοστεί στις προσεχείς εκλογές, αλλά σε αυτές που λογικά θα ακολουθήσουν αμέσως μετά.

Με τα σημερινά δημοσκοπικά δεδομένα, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα γίνουν και δεύτερες εκλογές, στις οποίες θα μπορούσε να εφαρμοστεί ο νέος εκλογικός νόμος. Έτσι και η ΝΔ θα ευνοούνταν και ο Μητσοτάκης δεν θα είχε αθετήσει το λόγο του. Τραβηγμένο; Σίγουρα. Δεν είναι το πιθανότερο σενάριο. Όμως, στην πολιτική ο σκοπός αγιάζει τα μέσα και «πότε δεν λέμε ποτέ».