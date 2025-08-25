Reuters: Ο Τραμπ απειλεί με κυρώσεις αξιωματούχους της ΕΕ για το νόμο των ψηφιακών υπηρεσιών

Η κυβέρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων σε αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κρατών-μελών, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή του Νόμου για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA), όπως ανέφεραν δύο πηγές με γνώση του θέματος.

Η Ουάσινγκτον υποστηρίζει ότι ο εν λόγω νόμος λογοκρίνει τους Αμερικανούς πολίτες και επιβαρύνει τις αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες.

Μια τέτοια ενέργεια θα ήταν πρωτοφανής και θα κλιμάκωνε τη σύγκρουση της κυβέρνησης Τραμπ με την Ευρώπη, καθώς την κατηγορεί ότι προσπαθεί να καταπνίξει τις συντηρητικές φωνές.

Ανώτεροι αξιωματούχοι του Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν έχουν λάβει ακόμη την τελική απόφαση για την εφαρμογή των κυρώσεων, που πιθανώς θα λάβουν τη μορφή περιορισμών στην έκδοση βίζας, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί ποιοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι θα στοχοποιηθούν, ωστόσο την περασμένη εβδομάδα πραγματοποιήθηκαν εσωτερικές συσκέψεις επί του θέματος.

Αν και οι εμπορικοί εταίροι συχνά διαμαρτύρονται για εθνικές ρυθμίσεις που θεωρούν υπερβολικά περιοριστικές, η επιβολή κυρώσεων σε κυβερνητικά στελέχη για τέτοιους λόγους είναι εξαιρετικά σπάνια. Οι σχέσεις μεταξύ της κυβέρνησης Τραμπ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ήδη τεταμένες, εξαιτίας απειλών για δασμούς, σκληρών διαπραγματεύσεων και αμερικανικής κριτικής για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι αμερικανικές τεχνολογικές επιχειρήσεις στην Ευρώπη.

Όπως μετέδωσε το Reuters νωρίτερα αυτόν τον μήνα, επικαλούμενο εσωτερικό έγγραφο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, η κυβέρνηση Τραμπ έχει δώσει εντολή στους Αμερικανούς διπλωμάτες στην Ευρώπη να ξεκινήσουν εκστρατεία πίεσης κατά του DSA, με στόχο την τροποποίησή του ή και κατάργησή του.

Ο Νόμος για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες της ΕΕ έχει στόχο να καταστήσει τον διαδικτυακό χώρο ασφαλέστερο, υποχρεώνοντας τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες να λαμβάνουν μέτρα κατά του παράνομου περιεχομένου, όπως η ρητορική μίσους και το υλικό παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης.

Ωστόσο, η Ουάσινγκτον υποστηρίζει ότι η ΕΕ προωθεί «αδικαιολόγητους» περιορισμούς στην ελευθερία της έκφρασης, υποτίθεται στο όνομα της καταπολέμησης της παραπληροφόρησης και της παραπλάνησης — και πως ο DSA ενισχύει περαιτέρω αυτούς τους περιορισμούς.

Στις αρχές Αυγούστου, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο διέταξε τους Αμερικανούς διπλωμάτες να συνεργάζονται στενά με ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές για να μεταφέρουν τις ανησυχίες των ΗΠΑ τόσο για την ελευθερία του λόγου όσο και για τις οικονομικές επιβαρύνσεις που φέρνει ο DSA στις αμερικανικές εταιρείες.

Ήδη από τον Μάιο, ο Ρούμπιο είχε απειλήσει με απαγορεύσεις βίζας σε άτομα που «λογοκρίνουν» τον λόγο των Αμερικανών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και είχε αφήσει να εννοηθεί ότι αυτή η πολιτική θα μπορούσε να στοχεύσει και ξένους αξιωματούχους που ρυθμίζουν τις αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες.

Εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν επιβεβαίωσε ούτε διέψευσε το δημοσίευμα του Reuters για πιθανές κυρώσεις, δηλώνοντας μέσω email:

«Παρακολουθούμε με μεγάλη ανησυχία την αυξανόμενη λογοκρισία στην Ευρώπη, αλλά δεν έχουμε περαιτέρω πληροφορίες να δώσουμε αυτή τη στιγμή».

Από την άλλη, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρνήθηκε να σχολιάσει τις πιθανές κυρώσεις, όμως σε προηγούμενη δήλωσή του είχε απορρίψει τις αμερικανικές κατηγορίες περί λογοκρισίας ως «εντελώς αβάσιμες».

«Η ελευθερία της έκφρασης είναι θεμελιώδες δικαίωμα στην ΕΕ και βρίσκεται στον πυρήνα του DSA», ανέφερε.

«Ο κανονισμός θέτει κανόνες για τους διαδικτυακούς διαμεσολαβητές ώστε να αντιμετωπίζουν το παράνομο περιεχόμενο, προστατεύοντας ταυτόχρονα την ελευθερία της έκφρασης και την πρόσβαση στην πληροφορία».

Κατηγορίες για «λογοκρισία» των Αμερικανών

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει απομακρυνθεί από την παραδοσιακή πολιτική προώθησης δημοκρατίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, επικεντρώνοντας τις προσπάθειές της στην υπογραφή διμερών εμπορικών συμφωνιών. Ωστόσο, συνεχίζει να υποστηρίζει επιλεκτικά υποθέσεις που συνδέονται με συντηρητικούς πολιτικούς και περιορισμό της έκφρασης δεξιών απόψεων στο διαδίκτυο.

Η Ουάσινγκτον έχει ήδη επιβάλει κυρώσεις σε δικαστή του Ανώτατου Δικαστηρίου της Βραζιλίας που επιβλέπει τη δίκη του συμμάχου του Τραμπ και πρώην προέδρου της χώρας, Ζαΐρ Μπολσονάρου, κατηγορώντας τον για αυθαίρετες προφυλακίσεις και περιορισμό της ελευθερίας της έκφρασης.

Ακόμα πιο εντυπωσιακή είναι η ανάμειξη της αμερικανικής κυβέρνησης στα εσωτερικά πολιτικά ζητήματα ευρωπαϊκών χωρών. Αξιωματούχοι του Τραμπ έχουν καταγγείλει καταστολή συντηρητικών ηγετών σε χώρες όπως η Ρουμανία, η Γερμανία και η Γαλλία, κατηγορώντας τις ευρωπαϊκές αρχές ότι λογοκρίνουν απόψεις, όπως η κριτική στην μετανάστευση.

Ανώτατοι Αμερικανοί αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων και ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, έχουν επαναλάβει κατηγορίες κατά Ευρωπαίων αξιωματούχων και κανονισμών, υποστηρίζοντας ότι «λογοκρίνουν» Αμερικανούς – ισχυρισμό που η ΕΕ απορρίπτει κατηγορηματικά.

Τον Φεβρουάριο, σε συνέδριο που παραδοσιακά προβάλλει την ευρωατλαντική ενότητα, ο Βανς αιφνιδίασε τους Ευρωπαίους ηγέτες κατηγορώντας τους ότι λογοκρίνουν την ομιλία κομμάτων όπως το AfD της Γερμανίας και υπονομεύουν τη δημοκρατία.

Οι αρμόδιοι της ΕΕ για θέματα ανταγωνισμού και τεχνολογίας δήλωσαν σε Αμερικανούς νομοθέτες τον Μάρτιο ότι ο νέος κανονισμός για την τεχνολογία αποσκοπεί στο να διατηρήσει τις ψηφιακές αγορές ανοιχτές και δεν στοχεύει ειδικά τις αμερικανικές εταιρείες.

Ωστόσο, αμερικανικές εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης, όπως η Meta Platforms - μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram - έχουν υποστηρίξει ότι ο Νόμος για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA) ισοδυναμεί με λογοκρισία των πλατφορμών τους.