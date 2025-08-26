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Προσωπικός αριθμός: Παράταση μέχρι τις 5 Νοεμβρίου για την έκδοσή του μέσω του myInfo
Ειδήσεις
14:32 - 26 Αυγ 2025

Προσωπικός αριθμός: Παράταση μέχρι τις 5 Νοεμβρίου για την έκδοσή του μέσω του myInfo

Reporter.gr Newsroom
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Οι πολίτες μπορούν πλέον να εκδίδουν τον Προσωπικό Αριθμό (ΠΑ) τους έως τις 5 Νοεμβρίου 2025, με δυνατότητα επιλογής των δύο πρώτων ψηφίων του προθέματος του ΑΦΜ, είτε μέσω της εφαρμογής myInfo στο pa.gov.gr, είτε μέσω ΚΕΠ και Προξενικών Αρχών. 

Σύμφωνα με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η παράταση δίνεται ώστε όλοι οι πολίτες να έχουν τον απαραίτητο χρόνο για την επιλογή των δύο πρώτων ψηφίων, όπως προβλέπεται από τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις. Το τρίτο ψηφίο του ΠΑ είναι αλφαβητικό και παράγεται αυτόματα.

Μέχρι σήμερα, σύμφωνα με το Υπουργείο, έχουν εκδοθεί 1.175.800 Προσωπικοί Αριθμοί, εκ των οποίων 85.880 μέσω ΚΕΠ και Προξενικών Αρχών, αντιπροσωπεύοντας μόλις το 7,5% του συνόλου. Η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών επιλέγει τις ψηφιακές υπηρεσίες. Εξάλλου, 270.140 νέες ταυτότητες φέρουν ήδη τον ΠΑ.

Η αναγραφή του ΠΑ είναι υποχρεωτική για την έκδοση νέας ταυτότητας και πρέπει να προηγείται του ραντεβού στα Αστυνομικά Τμήματα, εξοικονομώντας έτσι χρόνο για τους πολίτες.

Ο ΠΑ αποτελεί κομβική μεταρρύθμιση, καθώς συμβάλλει στον εντοπισμό και στη διόρθωση των ασυμφωνιών στα στοιχεία των πολιτών μεταξύ των μητρώων του Δημοσίου, όπως καταγράφονται στην εφαρμογή myInfo.

Μέχρι σήμερα:

  • Έχουν εντοπιστεί 355.265 διαφορές στην αναγραφή στοιχείων και 57.919 πολυεγγραφές, οι οποίες βρίσκονται σε διαδικασία επιβεβαίωσης και διόρθωσης από τους πολίτες.
  • Έχουν καταγραφεί 5.576 προβλήματα στα δημοτολογικά στοιχεία, εκ των οποίων 2.714 έχουν ήδη διορθωθεί.

Για τη διευκόλυνση των πολιτών κατά την έκδοση του ΠΑ:

  • Μπορούν να ελέγχουν το Δήμο στον οποίο είναι εγγεγραμμένοι μέσω εγγράφων όπως το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης στο gov.gr.
  • Οι γονείς μπορούν να ενημερώνονται για την αυτόματη απόδοση ΑΦΜ στα ανήλικα παιδιά τους μέσω των ψηφιακών εφαρμογών της ΑΑΔΕ.
  • Μέσω του pa.gov.gr, οι πολίτες μπορούν να επιβεβαιώνουν τα στοιχεία και να εκδίδουν ΠΑ για τα προστατευόμενα ανήλικα μέλη τους που διαθέτουν ΑΦΜ.
Τελευταία τροποποίηση στις 26/08/2025 - 14:42
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