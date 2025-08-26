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Ζελένσκι: Ανάγκη για ενίσχυση των αμυντικών γραμμών σε Ντονέτσκ και Ζαπορίζια
Ειδήσεις
16:36 - 26 Αυγ 2025

Ζελένσκι: Ανάγκη για ενίσχυση των αμυντικών γραμμών σε Ντονέτσκ και Ζαπορίζια

Reporter.gr Newsroom
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O Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, πραγματοποίησε σήμερα, Τρίτη 26 Αυγούστου, συνάντηση με την στρατιωτική ηγεσία της χώρας σχετικά με την κατάσταση στο μέτωπο και τις εγγυήσεις ασφάλειας, όπως ανακοίνωσε το Γραφείο του Προέδρου.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν ο Αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας, Ολεξάντρ Σίρσκι, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, Αντρέι Χνάτοφ και ο Αναπληρωτής Επικεφαλής του Προεδρικού Γραφείου, Παβλό Παλίσα. Ο Ζελένσκι συζήτησε με τους στρατιωτικούς αξιωματούχους την κατάσταση στο μέτωπο και στην παραμεθόρια περιοχή, τη δημιουργία αποθεμάτων και τη συνεργασία με εταίρους για εγγυήσεις ασφάλειας.

«Συζητήσαμε λεπτομερώς τις βασικές ανάγκες κάθε κατεύθυνσης και μονάδας. Είναι πολύ σημαντικό ότι η κατάσταση στις παραμεθόριες περιοχές των περιφερειών Σούμι και Χάρκοβο καθορίζεται από τις μονάδες μας», τόνισε ο Ζελένσκι.

Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στις περιοχές Ντονέτσκ και Ζαπορίζια. Συζήτησαν την ανάγκη για πρόσθετες προμήθειες για αυτές τις περιοχές. Ο Σίρσκι αναφέρθηκε στην εφαρμογή των αποφάσεων της Στάβκα σχετικά με την παροχή εφεδρειών για τις Αμυντικές Δυνάμεις.

Έγινε, επίσης, αναφορά σχετικά με τη συνεργασία με όλους τους εταίρους στο πλαίσιο της «Συμμαχίας των Προθύμων» – την Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλους εταίρους.

«Θα υπάρξουν περισσότερες συναντήσεις και επαφές εργασίας κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Σημειώσαμε ότι πρέπει να επιταχύνουμε τη δυναμική της εργασίας. Η αμυντική συνιστώσα των εγγυήσεων ασφάλειας θα πρέπει να εξειδικευθεί στο εγγύς μέλλον», πρόσθεσε ο Ζελένσκι.

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