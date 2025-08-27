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Συρία: Καταγγελίες για ισραηλινές επιθέσεις σε πρώην στρατώνες νοτιοδυτικά της Δαμασκού
Ειδήσεις
23:15 - 27 Αυγ 2025

Συρία: Καταγγελίες για ισραηλινές επιθέσεις σε πρώην στρατώνες νοτιοδυτικά της Δαμασκού

Reporter.gr Newsroom
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Σύμφωνα με δύο συριακές στρατιωτικές πηγές και το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο El Ekhbariya, το Ισραήλ εξαπέλυσε σήμερα το βράδυ (27/8) σειρά πληγμάτων σε πρώην στρατώνες στην Κίσουα, νοτιοδυτικά της Δαμασκού. Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, ωστόσο, απέφυγε να σχολιάσει τις αναφορές, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters.  

Πρόκειται, σύμφωνα με το πρακτορείο, για τη δεύτερη ισραηλινή επίθεση μέσα σε ένα 24ωρο, με τις περιοχές Κίσουα και Τζαμπάλ Μάνεα – που ήταν μεταξύ των σημαντικότερων στρατιωτικών φυλακίων που χρησιμοποιούσαν οι φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές κατά την εποχή Άσαντ – να βρίσκονται στο επίκεντρο των επιθέσεων.

Ωστόσο, όταν ρωτήθηκε σχετικά o ισραηλινός στρατός, εκπρόσωπός του δήλωσε: «Δεν σχολιάζουμε ξένες αναφορές»

Νωρίτερα, δε, το συριακό υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε ισραηλινή επιδρομή με μη επανδρωμένο αεροσκάφος που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης (26/8) και κατά την οποία σκοτώθηκαν έξι στρατιώτες, τονίζοντας ότι η επίθεση αυτή συνιστά κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και του Χάρτη του ΟΗΕ, καθώς και παραβίαση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Συρίας.

Το υπουργείο δήλωσε ότι η επίθεση, που πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ στην περιοχή Κίσουα, αποτελεί μέρος «των επαναλαμβανόμενων επιθετικών πολιτικών της ισραηλινής κατοχής που στοχεύει στην υπονόμευση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή».

Σύμφωνα με αξιωματούχο του υπουργείου Άμυνας, ισραηλινό μη επανδρωμένο αεροσκάφος στόχευσε ένα από τα στρατιωτικά κτίρια της 44ης μεραρχίας του συριακού στρατού στην περιοχή Κίσουα.

Ο ισραηλινός στρατός δεν έχει επιβεβαιώσει αυτά τα πλήγματα.

Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, δύο επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη κοντά στη Δαμασκό, και είχαν στόχο μια στρατιωτική βάση και στη συνέχεια τους διασώστες που έφτασαν στο σημείο.

Το Ισραήλ έχει εντείνει τις επιδρομές του στη νότια Συρία και τα τελευταία πλήγματα συμπίπτουν με τις συνομιλίες για την ασφάλεια μεταξύ της Δαμασκού και του εδώ και δεκαετίες εχθρού της, που διεξάγονται υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για τη μείωση των εντάσεων.

Το Ισραήλ και η Συρία, που βρίσκονται επίσημα σε πόλεμο από το 1948, πραγματοποίησαν απευθείας συνομιλίες στο Παρίσι την περασμένη εβδομάδα με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ εν μέσω αναφορών για μια πιθανή συμφωνία ασφαλείας μεταξύ των δύο πλευρών.

Σημειώνεται ότι το Ισραήλ έχει επανειλημμένα πραγματοποιήσει πλήγματα στη Συρία μετά την ανατροπή του Μπασάρ αλ Άσαντ στις αρχές Δεκεμβρίου.


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