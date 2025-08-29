Ινδία: Ισχυρή ανάπτυξη 7,8% παρά την αύξηση αμερικανικών δασμών κατά το τρίμηνο Απριλίου-Ιουνίου

Η οικονομία της Ινδίας ανέκαμψε απροσδόκητα κατά το τρίμηνο Απριλίου-Ιουνίου, αψηφώντας τις προβλέψεις για επιβράδυνση της ανάπτυξης, παρά τις αυξήσεις των δασμών των ΗΠΑ που απειλούν να επιβαρύνουν την επιχειρηματική δραστηριότητα τους επόμενους μήνες.

Η Ινδία σημείωσε αύξηση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) κατά 7,8% το τελευταίο τρίμηνο, από 7,4% το προηγούμενο, σύμφωνα με στοιχεία της κυβέρνησης που δημοσιεύτηκαν την Παρασκευή (29/8), ξεπερνώντας την πρόβλεψη των οικονομολόγων για 6,7% (δημοσκόπηση Reuters).

Η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία (GVA) αυξήθηκε κατά 7,6%, σε σύγκριση με 6,8% το προηγούμενο τρίμηνο, παρέχοντας πιο ακριβή εικόνα της οικονομικής δραστηριότητας, χωρίς τους έμμεσους φόρους και τις κρατικές επιδοτήσεις. Με αυτόν το ρυθμό, η Ινδία παραμένει μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες μεγάλες οικονομίες, παρά τις αβέβαιες προοπτικές για τις εξαγωγές.

Την Τετάρτη (27/8), οι ΗΠΑ διπλασίασαν τους δασμούς τους σε ινδικά προϊόντα έως 50%, με πιθανή αρνητική επίδραση στις εξαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, δερμάτινων ειδών και χημικών προϊόντων. Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι δεσμεύτηκε να υποστηρίξει τους πληττόμενους τομείς και να προτείνει φοροελαφρύνσεις για τόνωση της εγχώριας ζήτησης.

Η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 7,7% σε ετήσια βάση, ενώ ο κατασκευαστικός τομέας σημείωσε 7,6% άνοδο και ο αγροτικός 3,7%. Η οικονομία διατηρεί σταθερή ζήτηση στις αγροτικές περιοχές, ωστόσο οι εμπορικές εντάσεις με τις ΗΠΑ αποτελούν κίνδυνο, σύμφωνα με το δελτίο της Τράπεζας της Ινδίας (28/8).

Η κεντρική τράπεζα προβλέπει ανάπτυξη 6,5% για το οικονομικό έτος που λήγει το Μάρτιο του 2026 και διατήρησε το βασικό επιτόκιο στο 5,50%. Ορισμένοι οικονομολόγοι επισημαίνουν ότι οι υψηλοί δασμοί των ΗΠΑ και ο χαμηλός πληθωρισμός λιανικής (1,55% τον Ιούλιο) μπορεί να επιτρέψουν περιορισμένη νομισματική χαλάρωση στο μέλλον.