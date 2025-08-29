ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ινδία: Ισχυρή ανάπτυξη 7,8% παρά την αύξηση αμερικανικών δασμών κατά το τρίμηνο Απριλίου-Ιουνίου
Ειδήσεις
14:20 - 29 Αυγ 2025

Ινδία: Ισχυρή ανάπτυξη 7,8% παρά την αύξηση αμερικανικών δασμών κατά το τρίμηνο Απριλίου-Ιουνίου

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η οικονομία της Ινδίας ανέκαμψε απροσδόκητα κατά το τρίμηνο Απριλίου-Ιουνίου, αψηφώντας τις προβλέψεις για επιβράδυνση της ανάπτυξης, παρά τις αυξήσεις των δασμών των ΗΠΑ που απειλούν να επιβαρύνουν την επιχειρηματική δραστηριότητα τους επόμενους μήνες.

Η Ινδία σημείωσε αύξηση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) κατά 7,8% το τελευταίο τρίμηνο, από 7,4% το προηγούμενο, σύμφωνα με στοιχεία της κυβέρνησης που δημοσιεύτηκαν την Παρασκευή (29/8), ξεπερνώντας την πρόβλεψη των οικονομολόγων για 6,7% (δημοσκόπηση Reuters).

Η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία (GVA) αυξήθηκε κατά 7,6%, σε σύγκριση με 6,8% το προηγούμενο τρίμηνο, παρέχοντας πιο ακριβή εικόνα της οικονομικής δραστηριότητας, χωρίς τους έμμεσους φόρους και τις κρατικές επιδοτήσεις. Με αυτόν το ρυθμό, η Ινδία παραμένει μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες μεγάλες οικονομίες, παρά τις αβέβαιες προοπτικές για τις εξαγωγές.

Την Τετάρτη (27/8), οι ΗΠΑ διπλασίασαν τους δασμούς τους σε ινδικά προϊόντα έως 50%, με πιθανή αρνητική επίδραση στις εξαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, δερμάτινων ειδών και χημικών προϊόντων. Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι δεσμεύτηκε να υποστηρίξει τους πληττόμενους τομείς και να προτείνει φοροελαφρύνσεις για τόνωση της εγχώριας ζήτησης.

Η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 7,7% σε ετήσια βάση, ενώ ο κατασκευαστικός τομέας σημείωσε 7,6% άνοδο και ο αγροτικός 3,7%. Η οικονομία διατηρεί σταθερή ζήτηση στις αγροτικές περιοχές, ωστόσο οι εμπορικές εντάσεις με τις ΗΠΑ αποτελούν κίνδυνο, σύμφωνα με το δελτίο της Τράπεζας της Ινδίας (28/8).

Η κεντρική τράπεζα προβλέπει ανάπτυξη 6,5% για το οικονομικό έτος που λήγει το Μάρτιο του 2026 και διατήρησε το βασικό επιτόκιο στο 5,50%. Ορισμένοι οικονομολόγοι επισημαίνουν ότι οι υψηλοί δασμοί των ΗΠΑ και ο χαμηλός πληθωρισμός λιανικής (1,55% τον Ιούλιο) μπορεί να επιτρέψουν περιορισμένη νομισματική χαλάρωση στο μέλλον.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΥΠΕΝ - Κώδικας Χωροταξίας – Πολεοδομίας: Τι περιλαμβάνει - Οι στόχοι
Ειδήσεις

ΥΠΕΝ - Κώδικας Χωροταξίας – Πολεοδομίας: Τι περιλαμβάνει - Οι στόχοι

Βουλή: Βολές Γεωργιάδη σε Κωνσταντοπούλου – «Κάνετε πολιτική πάνω σε πτώματα και πουλάτε μιζέρια»
Πολιτική

Βουλή: Βολές Γεωργιάδη σε Κωνσταντοπούλου – «Κάνετε πολιτική πάνω σε πτώματα και πουλάτε μιζέρια»

ΚΚΕ κατά Ζωής Κωνσταντοπούλου: «Αβάσιμη και αξιοθρήνητη» η μήνυση κατά Κανέλλη
Πολιτική

ΚΚΕ κατά Ζωής Κωνσταντοπούλου: «Αβάσιμη και αξιοθρήνητη» η μήνυση κατά Κανέλλη

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ινδία: Πέντε νεκροί σε συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους
Ειδήσεις

Ινδία: Πέντε νεκροί σε συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους

Η φωνή της μητέρας αλλάζει τον τρόπο που το μωρό βλέπει τον κόσμο
Magazino

Η φωνή της μητέρας αλλάζει τον τρόπο που το μωρό βλέπει τον κόσμο

Ηρακλής: Τα «κλειδιά» για ανάπτυξη άνω του 5% – Επενδύσεις €600 εκατ. και ισχυρό αποτύπωμα στο Ελληνικό
ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ

Ηρακλής: Τα «κλειδιά» για ανάπτυξη άνω του 5% – Επενδύσεις €600 εκατ. και ισχυρό αποτύπωμα στο Ελληνικό

ΕΕ: Νέα στρατηγική για νησιά και παράκτιες περιοχές – Οι τέσσερις βασικοί πυλώνες
Ειδήσεις

ΕΕ: Νέα στρατηγική για νησιά και παράκτιες περιοχές – Οι τέσσερις βασικοί πυλώνες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
16/06/2026 - 16:23

Bloomberg: Πώς οδηγηθήκαμε στην ψήφιση της εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ-ΕΕ – Τα σημεία «κλειδιά»

Οικονομία
16/06/2026 - 16:17

Χατζηδάκης: Το πακέτο της ΔΕΘ θα είναι όσο μεγαλύτερο μπορεί να γίνει

Ειδήσεις
16/06/2026 - 16:13

Πανελλαδικές: Πότε βγαίνουν οι προσωπικοί κωδικοί ασφαλείας για Μηχανογραφικό και Παράλληλο Μηχανογραφικό

Ειδήσεις
16/06/2026 - 16:10

Επιμένει ο Τραμπ: Ανοιχτό και χωρίς διόδια το Ορμούζ έως την Παρασκευή

Επιχειρήσεις
16/06/2026 - 16:05

Η Pizza Hut αλλάζει χέρια: Πώληση – ρεκόρ 2,7 δισ. δολαρίων

Ειδήσεις
16/06/2026 - 16:02

Δημοσκόπηση Reuters/Ipsos: 4 στους 10 Αμερικανούς δεν «βλέπουν» τις ΗΠΑ να αντέχουν άλλα 250 χρόνια

Ειδήσεις
16/06/2026 - 15:56

Μασκ: Απειλεί με αγωγή το ZDF για συκοφαντική δυσφήμιση

Ειδήσεις
16/06/2026 - 15:50

Τραμπ: Επαναφέρει το Ουκρανικό στο προσκήνιο μετά τις εξελίξεις στο Ιράν

Ειδήσεις
16/06/2026 - 15:50

Πράσινο φως για €700 εκατ. στην Ελλάδα μέσω SAFE: Επενδύσεις σε άμυνα και anti-drone συστήματα

Πολιτική
16/06/2026 - 15:33

Ανδρουλάκης: Απέναντι στο κράτος-φέουδο της ΝΔ που ο πρωθυπουργός είναι «ιδιοκτήτης» του Μαξίμου

Πολιτική
16/06/2026 - 15:18

Κατρίνης: Στο σκοτάδι η Βουλή για το SAFE - Κυβερνητική αφωνία για την Τουρκία και τις νέες ευρωπαϊκές αμυντικές εξελίξεις

Επιχειρήσεις
16/06/2026 - 15:14

Μανουσάκης (ΑΔΜΗΕ): Ορόσημο η ΑΜΚ – «Ψήφος» εμπιστοσύνης με τριπλό πρόσημο

Ειδήσεις
16/06/2026 - 15:09

Μητσοτάκης – Amazon: Νέες επενδύσεις στα σκαριά – Ενσωματώνονται τα ελληνικά σε Kindle και Alexa

Οικονομία
16/06/2026 - 15:02

«Ηλεκτρονική Πλατφόρμα ΜΕΔ»: Η επόμενη ημέρα στη δευτερογενή αγορά μη εξυπηρετούμενων δανείων

Ειδήσεις
16/06/2026 - 14:54

Σε καλοκαιρινό μοτίβο επανέρχεται ο καιρός χωρίς ακραία θερμικά φαινόμενα

Ειδήσεις
16/06/2026 - 14:52

Η Ευρωβουλή ενέκρινε την εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ–ΗΠΑ

Ειδήσεις
16/06/2026 - 14:47

Νέα παρέμβαση για το Ουκρανικό: Ο Λουκασένκο μιλά για συμβιβασμό και όχι για νίκη

Ειδήσεις
16/06/2026 - 14:31

Μόνο συγγενείς, τραυματίες και Δημόσιο στη δίκη των Τεμπών – Αποβλήθηκαν οι Δικηγορικοί Σύλλογοι

Πολιτική
16/06/2026 - 14:30

Πολάκης κατά Φάμελλου: Ορισμένες αποφάσεις μόνο με «ονειροκρίτη» μπορούν να γίνουν κατανοητές

Ειδήσεις
16/06/2026 - 14:30

CNBC: Ο πληθωρισμός κερδίζει τη μάχη στη Fed – Οι μειώσεις επιτοκίων βγαίνουν από το κάδρο

Πολιτική
16/06/2026 - 14:17

Τσουκαλάς για ΝΔ: Όποια πέτρα κι αν σηκώσεις, βρίσκεις ένα σκάνδαλο

Ειδήσεις
16/06/2026 - 14:12

Γερμανία: Εννέα ποσοστιαίες μονάδες μπροστά από τη Χριστιανική Ένωση η AfD

Ακίνητα
16/06/2026 - 13:58

ΥΠΕΘΟΟ: Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για το φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων - Το φθινόπωρο του 2026 η λειτουργία του

Ειδήσεις
16/06/2026 - 13:55

Πατριαρχείο Αλεξανδρείας: Σε επ’ αόριστον αργία ο Μητροπολίτης Πτολεμαΐδος

Νομίσματα
16/06/2026 - 13:55

Επιφυλακτικά κέρδη στα crypto με το Bitcoin κάτω από τα $67.000

Πολιτική
16/06/2026 - 13:45

Πιερρακάκης: Παράταση στο ελβετικό φράγκο, 72 δόσεις για χρέη και... μήνυμα για τη ΔΕΘ

Ναυτιλία
16/06/2026 - 13:45

Επίσκεψη του Προέδρου του ΟΛΠ στη Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

Πολιτική
16/06/2026 - 13:42

Δείτε live την ομιλία Ανδρουλάκη στην ετήσια Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ

Ειδήσεις
16/06/2026 - 13:25

Τραμπ από G7: Το Ιράν δε θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα

Πολιτική
16/06/2026 - 13:21

Παρασύρης: Κοινοβουλευτική παρέμβαση για τις μαζικές εξαιρέσεις έργων ΑΠΕ από το νέο Χωροταξικό Πλαίσιο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ