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Ερυθρός Σταυρός: Αδύνατη η ασφαλής εκκένωση της πόλης της Γάζας λόγω των ισραηλινών επιθέσεων
Ειδήσεις
14:55 - 30 Αυγ 2025

Ερυθρός Σταυρός: Αδύνατη η ασφαλής εκκένωση της πόλης της Γάζας λόγω των ισραηλινών επιθέσεων

Reporter.gr Newsroom
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Η πρόεδρος του Ερυθρού Σταυρού, Mirjana Spoljaric, προειδοποίησε το Σάββατο (30/8) ότι η ασφάλεια των ανθρώπων κατά τη διάρκεια μιας μαζικής εκκένωσης της πόλης της Γάζας είναι πρακτικά αδύνατη, καθώς οι ισραηλινές επιθέσεις εντείνονται.

Το Ισραήλ προχωρά στο σχέδιό του να αναλάβει πλήρη έλεγχο ολόκληρης της Λωρίδας της Γάζας, ξεκινώντας από την πόλη της Γάζας, με στόχο την καταστροφή της Χαμάς, μετά από σχεδόν 23 μήνες πολέμου. Η κίνηση αυτή αντιμετωπίζει διεθνή κατακραυγή λόγω της πείνας και της ανθρωπιστικής κρίσης στην πολιορκημένη περιοχή.

«Είναι αδύνατο να πραγματοποιηθεί μαζική εκκένωση της πόλης της Γάζας με ασφαλή και αξιοπρεπή τρόπο υπό τις τρέχουσες συνθήκες», δήλωσε η Spoljaric. Η εκκένωση θα προκαλούσε μαζική μετακίνηση πληθυσμού, που καμία άλλη περιοχή στη Λωρίδα της Γάζας δεν είναι σε θέση να απορροφήσει, εν μέσω σοβαρής έλλειψης τροφίμων, καταλυμάτων και ιατρικών προμηθειών.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την Παρασκευή (29/8) ότι θα συνεχίσει να υποστηρίζει τις ανθρωπιστικές προσπάθειες, παρά τις συνεχιζόμενες επιχειρήσεις κατά τρομοκρατικών οργανώσεων, και κάλεσε τους πολίτες να μετακινηθούν προς το νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα.

Η Spoljaric τόνισε ότι πολλοί κάτοικοι της πόλης της Γάζας δεν θα μπορέσουν να ακολουθήσουν τις εντολές εκκένωσης λόγω πείνας, ασθένειας ή τραυματισμών. Σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, το Ισραήλ οφείλει να εξασφαλίσει στους πολίτες πρόσβαση σε καταφύγιο, ασφάλεια και τρόφιμα όταν εκδίδονται εντολές εκκένωσης.

«Οι προϋποθέσεις αυτές δεν μπορούν να εκπληρωθούν αυτήν τη στιγμή στη Γάζα, καθιστώντας οποιαδήποτε εκκένωση όχι μόνο ανέφικτη αλλά και ακατανόητη υπό τις παρούσες συνθήκες», πρόσθεσε η Spoljaric.

Τελευταία τροποποίηση στις 30/08/2025 - 15:43
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