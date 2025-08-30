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«Καμπανάκι» κινδύνου από τον ΕΣΑ: Οι μικρομεσαίες υποφέρουν από αθέμιτο ανταγωνισμό - Τα αποτελέσματα των θερινών εκπτώσεων
Επιχειρήσεις
14:46 - 30 Αυγ 2025

«Καμπανάκι» κινδύνου από τον ΕΣΑ: Οι μικρομεσαίες υποφέρουν από αθέμιτο ανταγωνισμό - Τα αποτελέσματα των θερινών εκπτώσεων

Reporter.gr Newsroom
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Το 77,4% των επιχειρήσεων κατέγραψε πτώση τζίρου κατά τη θερινή περίοδο, ενώ το 84% ζητά νέο θεσμικό πλαίσιο για τις προσφορές, σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών (ΕΣΑ).

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «χάθηκε ακόμη ένα μεγάλο στοίχημα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις». Παρά τις μεγάλες εκπτώσεις που έκαναν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις προσπαθώντας να αντιμετωπίσουν τον αθέμιτο ανταγωνισμό, η ζήτηση δεν ενισχύθηκε, επιβεβαιώνοντας ότι το 79,7% των επιχειρήσεων βιώνει την απορρύθμιση της αγοράς από τον Νόμο 4965/2022, ο οποίος απελευθέρωσε τις προσφορές.

Κύρια ευρήματα της έρευνας:

  • Μείωση του τζίρου κατά τη θερινή περίοδο παρουσίασαν σχεδόν 8 στις 10 επιχειρήσεις (77,4%).
  • Απορρύθμιση της αγοράς λόγω του Νόμου 4965/2022, ο οποίος απελευθέρωσε τις προσφορές και δημιούργησε ένα περιβάλλον συνεχών και άναρχων προσφορών/εκπτώσεων (σε ποσοστό 88,8% των ερωτηθέντων).
  • Το 84% των επιχειρήσεων ζητά ένα νέο θεσμικό πλαίσιο που να περιορίζει τις προσφορές και να θέτει κανόνες για την αποτροπή αθέμιτου ανταγωνισμού από τους μεγάλους παίκτες της αγοράς.
  • Συνεχής μεταφορά τζίρου από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις προς τις πολυεθνικές, τα πολυκαταστήματα και τις μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες.
  • Τα e-shop των μικρών επιχειρήσεων είναι ανενεργά, καθώς τα έσοδά τους δεν καλύπτουν τα λειτουργικά τους έξοδα (ισχύει για το 58,5% των ερωτηθέντων).
  • Αύξηση λειτουργικών εξόδων από 26 έως 50% την τελευταία τριετία δήλωσε το 54,1% των επιχειρήσεων. Ενοίκια, ενέργεια, ασφαλιστικές εισφορές, τραπεζικές χρεώσεις κ.ά. αποτελούν μεγάλο βάρος για τις μικρές επιχειρήσεις.
  • Η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών έχει υποχωρήσει ενώ το μεγαλύτερο μέρος του διαθέσιμου εισοδήματος καταλήγει στις πολυεθνικές, τις μεγάλες επιχειρήσεις και τα πολυεθνικά e-shop.
  • Οι τράπεζες είναι ουσιαστικά κλειστές για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ υπάρχει έλλειψη στήριξης από τα ευρωπαϊκά προγράμματα από την εποχή των Μνημονίων.

Καμπανάκι επιβίωσης – Τι ζητά ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών:

  • Έλεγχο και ρύθμιση του ανταγωνισμού. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν μπορούν να αντέξουν τον αθέμιτο ανταγωνισμό των πολυεθνικών χωρίς τη στήριξη της Πολιτείας. Απαραίτητο ένα νέο θεσμικό πλαίσιο προσφορών/εκπτώσεων για να σταματήσει το άναρχο περιβάλλον συνεχών προσφορών.
  • Επιβολή υψηλού εθνικού τέλους στα μικροδέματα που προέρχονται από ασιατικές πλατφόρμες.

Ριζική ρύθμιση χρεών:

  1. Ρύθμιση χρεών σε 150 δόσεις
  2. Λειτουργικό εξωδικαστικό μηχανισμό
  3. Ειδική ρύθμιση για επαγγελματίες που θέλουν να τερματίσουν τον επαγγελματικό τους βίο με αξιοπρέπεια
  4. Κατάργηση προστίμου 15% για απώλεια δόσης ή επιβολή του συνολικά μετά την απώλεια της τρίτης δόσης
  • Μείωση φορολογίας για να ανασάνει η αγορά, όχι για να καταλήξει ξανά στα σούπερ-μάρκετ, στην ενέργεια και στα ενοίκια.
  • Άμεση πρόσβαση στη χρηματοδότηση μέσω τραπεζών ή μιας ενισχυμένης Αναπτυξιακής Τράπεζας που θα αναλάβει τον ρόλο εκεί που οι εμπορικές τράπεζες δεν επιτυγχάνουν τον σκοπό τους.
  • Συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε ευρωπαϊκά προγράμματα στήριξης με πιο απλοποιημένα κριτήρια για να μην αποκλείονται.
  • Επανέναρξη της ελάχιστης διάρκειας μίσθωσης 9 ετών για τις επαγγελματικές μισθώσεις και 3ετής παράταση στα μισθωτήρια που λήγουν εντός της επόμενης τριετίας με προσαύξηση 3%.

Ο πρόεδρος του ΕΣΑ, Θάνος Τσαγγάρης, δήλωσε: «Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν ζητούν προνόμια. Ζητούν ίδιους κανόνες, ίσες ευκαιρίες και πρόσβαση στα εργαλεία επιβίωσης που σήμερα το σύστημα τους αρνείται. Η επιβίωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι προϋπόθεση για την κοινωνική συνοχή και την οικονομική ανάπτυξη. Αν η κυβέρνηση δεν δράσει τώρα, το 50% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα κλείσει μέσα στην επόμενη τριετία. Αυτό δεν είναι πρόβλεψη. Είναι αποτέλεσμα της αδράνειας. Δεν μπορούμε να λέμε ότι στηρίζουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ενώ αφήνουμε την αγορά «θύμα» του ανεξέλεγκτου ανταγωνισμού».

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