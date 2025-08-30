Μονή Σινά: Ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός διέγραψε 11 στασιαστές

Ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός διέγραψε 11 μοναχούς που είχαν στασιαστεί από το μοναχολόγιο της Μονής Σινά, σύμφωνα με πηγές του περιβάλλοντός του.

Η απόφαση αυτή ακολουθεί τις πρόσφατες δηλώσεις του, στις οποίες κατήγγειλε ότι οι επαναστάτες μοναχοί εμποδίζουν την είσοδο προσωπικών του αντικειμένων και φαρμάκων στη Μονή.

Σε γραπτή του δήλωση χθες, ο κ. Δαμιανός ανέφερε: «Χωρίς φάρμακα, χωρίς τρόφιμα, χωρίς ρούχα. Υπό τις εντολές του αρχιπραξικοπηματία μοναχού Ησύχιου Μοχάμεντ και του ντόπιου οπλοφορούντος επιχειρηματία Αντώνη Καζαμία, οι τοπικές αστυνομικές αρχές δεν επιτρέπουν να μπουν στο μοναστήρι φάρμακα, τρόφιμα και ρούχα παρά τις προσπάθειες του Έλληνα πρέσβη, ο οποίος είναι δίπλα μας. Απευθύνω έκκληση στη σεβαστή κυβέρνηση της Αιγύπτου να εξασφαλίσει την ανεμπόδιστη είσοδο στο μοναστήρι φαρμάκων, τροφίμων, ρούχων και άλλων αναγκαίων για την επιβίωσή μας. Είμαστε ελεύθεροι πολιορκημένοι μέσα στο μοναστήρι που αφιερώσαμε τις ζωές μας και δίνουμε την ύστατη μάχη για το μέλλον του».

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του πρόσθεσε: «Μετά από 60 χρόνια που βρίσκομαι στη Μονή για πρώτη φορά αισθάνομαι εγκλωβισμένος, όμηρος και φυλακισμένος σχεδόν, μη δυνάμενος να βγω από τη Μονή έξω προκειμένου να πάρω τα αναγκαία μου φάρμακα και ό,τι μικροπράγματα χρειάζομαι για να προχωρήσω.

Εγώ ζητώ πάντοτε από την ελληνική κυβέρνηση και από τον περιβάλλοντα χώρο εδώ, διότι τόσο η Αστυνομία στην περιοχή, συνεργαζόμενη με μερικούς Έλληνες, όπως τον κ. Καζαμία, δεν με αφήνουν ούτε αυτή τη μικρά κίνηση να κάνω, γι’ αυτό ζητώ τα δικαιώματά μου και οπωσδήποτε επέμβαση σε αυτόν τον χώρο της Αστυνομίας, προκειμένου να ικανοποιηθούν τα απαραίτητα δικαιώματά μου».

Σημειώνεται ότι η ένταση στη Μονή Σινά έχει κλιμακωθεί τις τελευταίες ημέρες, μετά την επιστροφή του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού και την απομάκρυνση των μοναχών που είχαν στασιάσει εναντίον του.