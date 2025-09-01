Σι και Μόντι ενώνουν δυνάμεις απέναντι στην αμερικανική πίεση – Ο ρόλος του Πούτιν

Στη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO) στην Τιαντζίν, ο Κινέζος Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ και ο Ινδός Πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι προχώρησαν σε διπλωματικές κινήσεις που φανερώνουν κοινή στρατηγική απέναντι στην αυξανόμενη πίεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Σι ανακοίνωσε μια σειρά από οικονομικές πρωτοβουλίες, περιλαμβάνοντας επιχορηγήσεις ύψους 2 δισ. γουάν προς τα κράτη-μέλη του SCO και παροχή δανείων 10 δισ. γουάν μέσω διατραπεζικής συνεργασίας τα επόμενα τρία χρόνια. Παράλληλα, δεσμεύτηκε για 100 έργα υποδομής σε μικρή κλίμακα και για διπλασιασμό των υποτροφιών που σχετίζονται με τον οργανισμό, ενισχύοντας τη θέση της Κίνας στον αναπτυσσόμενο αυτό γεωπολιτικό μηχανισμό.

Απευθυνόμενος σε ηγέτες όπως ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Ινδός Πρωθυπουργός Μόντι, ο Σι έκανε έκκληση για ενίσχυση της συνεργασίας και απόρριψη των λογικών αντιπαράθεσης που θυμίζουν Ψυχρό Πόλεμο. Αν και απέφυγε άμεση αναφορά στις ΗΠΑ, στόχευσε ξεκάθαρα στις πολιτικές προστατευτισμού και οικονομικού εκφοβισμού που προωθεί η Ουάσιγκτον.

Η φετινή σύνοδος αποτελεί σημείο-σταθμό για τον SCO, που από περιφερειακός σχηματισμός εξελίσσεται σε παγκόσμια συμμαχία με ευρεία γεωστρατηγική σημασία. Από την ίδρυσή του το 2001, με έξι μέλη, έχει επεκταθεί σημαντικά και περιλαμβάνει πλέον 26 χώρες, με παρατηρητές και εταίρους διαλόγου, ενώ η Τουρκία και η Μιανμάρ εξετάζουν πλήρη ένταξη.

Ο Μόντι, στην πρώτη του επίσκεψη στην Κίνα μετά από επτά χρόνια, εμφανίστηκε πρόθυμος να αναθερμάνει τις σχέσεις με το Πεκίνο. Κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Σι, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να επιδιώξουν συνεργασία αντί αντιπαλότητας, δίνοντας έμφαση στη διευθέτηση των συνοριακών ζητημάτων, την επανεκκίνηση απευθείας πτήσεων και την ενίσχυση του διμερούς εμπορίου.

Ο Σι χρησιμοποίησε τη μεταφορά του «δράκου και του ελέφαντα» που «χορεύουν μαζί» για να περιγράψει τις σχέσεις Κίνας και Ινδίας. Ωστόσο, αναλυτές όπως ο Τζέρεμι Τσαν από την Eurasia Group προειδοποιούν ότι η βαθιά δυσπιστία ανάμεσα στις δύο δυνάμεις παραμένει ισχυρή και δεν εξαλείφεται με μια μόνο συνάντηση.

Η στρατηγική κινητικότητα της Ινδίας έρχεται ως απάντηση στις πιέσεις των ΗΠΑ. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει επιβάλει βαρείς δασμούς στα ινδικά προϊόντα, επικρίνοντας το Νέο Δελχί για τις ενεργειακές του συναλλαγές με τη Ρωσία. Αμερικανοί αξιωματούχοι, όπως ο Πίτερ Ναβάρο, κατηγορούν την Ινδία ότι λειτουργεί ως εμπορικός μεσάζων της Μόσχας, μεταπωλώντας ρωσικό πετρέλαιο στην ευρωπαϊκή αγορά.

Απαντώντας στις επικρίσεις, η Ινδία υπενθυμίζει τις παραδοσιακές της σχέσεις με τη Ρωσία και σημειώνει ότι στο παρελθόν ακόμη και οι ΗΠΑ ενθάρρυναν τέτοιες αγορές για να περιοριστεί η αύξηση των διεθνών τιμών. Ενδεικτικό είναι ότι ο Μόντι είχε πρόσφατα συνάντηση και με τον Ουκρανό Πρόεδρο Ζελένσκι, τονίζοντας εκ νέου την ανάγκη για ειρηνική λύση στον πόλεμο της Ουκρανίας.

Στην Τιαντζίν, πραγματοποιήθηκε επίσης κατ’ ιδίαν συνομιλία μεταξύ Μόντι και Πούτιν, με επίκεντρο την ενδεχόμενη προώθηση ειρηνευτικών πρωτοβουλιών. Ο Πούτιν σκοπεύει να επισκεφθεί την Ινδία αργότερα μέσα στη χρονιά, γεγονός που επιβεβαιώνει την εμβάθυνση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, παρά τις διεθνείς πιέσεις.

Η Ινδία, αναζητώντας νέα οικονομικά ανοίγματα για να μετριάσει τις επιπτώσεις των αμερικανικών δασμών –που σύμφωνα με τη Citigroup μπορεί να κοστίσουν έως και 0,8 μονάδες στην ετήσια ανάπτυξη–, στρέφεται σε άλλους εταίρους. Πριν τη σύνοδο του SCO, ο Μόντι ταξίδεψε στην Ιαπωνία, εξασφαλίζοντας επενδύσεις 68 δισ. δολαρίων και υπογράφοντας συμφωνίες στρατηγικής σημασίας σε τεχνολογίες αιχμής, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τεχνητή νοημοσύνη.

Η κοινή εμφάνιση Σι, Μόντι και Πούτιν στην Τιαντζίν αποτυπώνει το νέο σκηνικό στην Ασία. Η Κίνα προωθεί τον SCO ως πολυμερή θεσμό-αντίβαρο στην αμερικανική ηγεμονία, ενώ η Ινδία επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα στους παραδοσιακούς συμμάχους της και τις προκλήσεις που θέτει η Ουάσιγκτον.

Μέσα σε ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον, ο Οργανισμός Συνεργασίας της Σαγκάης καθιερώνεται σταδιακά ως πεδίο στρατηγικής διαπραγμάτευσης και πολιτικής επιρροής, με τη δυναμική των ασιατικών δυνάμεων να διαμορφώνει νέα δεδομένα στο γεωπολιτικό παιχνίδι.