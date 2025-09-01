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Τραμπ: Η Ινδία προσφέρθηκε να μειώσει τους δασμούς στο «μηδέν» - Πλέον είναι «πολύ αργά»
Ειδήσεις
17:19 - 01 Σεπ 2025

Τραμπ: Η Ινδία προσφέρθηκε να μειώσει τους δασμούς στο «μηδέν» - Πλέον είναι «πολύ αργά»

Reporter.gr Newsroom
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Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ισχυρίστηκε ότι η Ινδία προσφέρθηκε να μειώσει όλους τους δασμούς στο «μηδέν» και πρόσθεσε ότι «είναι πολύ αργά τώρα». Ο Τραμπ επέκρινε, επίσης, τις εμπορικές πρακτικές της Ινδίας, χαρακτηρίζοντας τη μακροχρόνια οικονομική σχέση «μια εντελώς μονόπλευρη καταστροφή».

Σε μια ανάρτηση στο Truth Social, ο Τραμπ επέκρινε την ανισορροπία στο εμπόριο μεταξύ των δύο χωρών και κατηγόρησε την Ινδία ότι επιβάλλει απαγορευτικά υψηλούς δασμούς στα αμερικανικά προϊόντα εδώ και δεκαετίες.

«Αυτό που λίγοι καταλαβαίνουν είναι ότι εμείς κάνουμε πολύ λίγες συναλλαγές με την Ινδία, αλλά εκείνοι κάνουν τεράστιες συναλλαγές με εμάς. Μας πουλάνε τεράστιες ποσότητες προϊόντων αλλά εμείς τους πουλάμε πολύ λίγα», έγραψε ο Τραμπ. «Μέχρι τώρα, μια εντελώς μονόπλευρη σχέση, και αυτό ισχύει εδώ και πολλές δεκαετίες».

Ισχυρίστηκε ότι οι αμερικανικές επιχειρήσεις έχουν αποκλειστεί από την ινδική αγορά λόγω των «πιο» αυστηρών δασμών από οποιαδήποτε άλλη χώρα, όπως είπε. Αν και αναγνώρισε ότι η Ινδία έχει πλέον προσφερθεί να μειώσει τους δασμούς στο μηδέν, ο Τραμπ είπε: «Είναι αργά. Έπρεπε να το είχαν κάνει πριν από χρόνια».

Επίσης, επισήμανε τη συνεχιζόμενη εξάρτηση της Ινδίας από τη Ρωσία για πετρέλαιο και στρατιωτικό εξοπλισμό, προσθέτοντας ότι η χώρα αγοράζει «πολύ λίγα» από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε αυτούς τους τομείς.

Οι δηλώσεις του Τραμπ έρχονται λίγες μέρες μετά την επιβολή εκτεταμένων εμπορικών κυρώσεων στην Ινδία από την κυβέρνησή του. Από τις 27 Αυγούστου, ένας συνδυασμένος δασμός 50% εφαρμόζεται πλέον σε ένα ευρύ φάσμα ινδικών εξαγωγών — 25% στο πλαίσιο αμοιβαίας εμπορικής δράσης και επιπλέον 25% ως κύρωση που συνδέεται με τις συνεχιζόμενες αγορές ρωσικού πετρελαίου από την Ινδία. Η κίνηση αυτή έχει συναντήσει έντονη κριτική από το Νέο Δελχί, το οποίο χαρακτήρισε τους δασμούς «άδικους και αδικαιολόγητους».

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