Υπηρεσία προσφύγων ΟΗΕ: Μείωση του προϋπολογισμού κατά 20% το 2026 - Κλείνει τα γραφεία της στη Νότια Αφρική

Η υπηρεσία προσφύγων του ΟΗΕ προγραμματίζει να μειώσει τον προϋπολογισμό της κατά περίπου 20% για το επόμενο έτος λόγω «οικονομικών περιορισμών».

Η UNHCR σκοπεύει, επίσης, να κλείσει το γραφείο της στη Νότια Αφρική και να καταργήσει σχεδόν 4.000 θέσεις εργασίας, με τον προϋπολογισμό της για το 2026 να ανέρχεται σε 8,5 δισεκατομμύρια δολάρια, από 10,2 δισεκατομμύρια δολάρια το 2025, σύμφωνα με έγγραφο που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα (1/9). Ωστόσο, δεν παρείχε λεπτομέρειες για τους περιορισμούς.

Ο οργανισμός προβλέπει ότι ο αριθμός των εκτοπισμένων και απάτριδων ατόμων θα φτάσει το 2026 σε νέο παγκόσμιο ρεκόρ 136 εκατομμυρίων, από 129,9 εκατομμύρια το 2024.

Το γραφείο στην πρωτεύουσα της Νότιας Αφρικής, Πρετόρια, θα κλείσει την 1η Οκτωβρίου, με τις δραστηριότητές του να αναλαμβάνονται από τα γραφεία στην Ανατολική και Δυτική Αφρική, σύμφωνα με το έγγραφο. Η Νότια Αφρική φιλοξενεί πρόσφυγες από τις συγκρούσεις στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και εκτοπισμένους από την εξέγερση στη βόρεια Μοζαμβίκη. Το περιφερειακό γραφείο απασχολούσε 72 υπαλλήλους και κάλυπτε 16 χώρες.

«Έχουμε ήδη αρχίσει να βλέπουμε τον αντίκτυπο της μείωσης της χρηματοδότησης σε διάφορες δραστηριότητες», δήλωσε η Duniya Aslam Khan, εκπρόσωπος της UNHCR για τη Νότια Αφρική. «Αν παρέχουμε χρηματική βοήθεια, αυτή έχει μειωθεί. Οι υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης έχουν επηρεαστεί. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα έχουν επηρεαστεί. Η επισιτιστική βοήθεια έχει επηρεαστεί».

Η Khan εξήγησε ότι το κλείσιμο του περιφερειακού γραφείου θεωρήθηκε η καλύτερη επιλογή για τη μείωση του κόστους, διατηρώντας παράλληλα ισχυρή παρουσία στο πεδίο.