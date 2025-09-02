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Ερντογάν: Ζελένσκι και Πούτιν «δεν είναι έτοιμοι» για κατ&#039; ιδίαν συνάντηση
Ειδήσεις
15:11 - 02 Σεπ 2025

Ερντογάν: Ζελένσκι και Πούτιν «δεν είναι έτοιμοι» για κατ' ιδίαν συνάντηση

Reporter.gr Newsroom
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Ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δήλωσε ότι συζήτησε τρόπους για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία με το Ρώσο πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν, κατά τη διάρκεια συνομιλιών στην Κίνα, καθώς και με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μέσω τηλεφώνου, επισημαίνοντας ότι οι δύο πλευρές «δεν είναι ακόμη έτοιμες» για μια συνάντηση ηγετών.

Ο Ερντογάν μίλησε στους δημοσιογράφους στο αεροπλάνο κατά την επιστροφή του από την Κίνα, όπου είχε συναντηθεί με τον Πούτιν, και στη συνέχεια τηλεφώνησε στο Ζελένσκι. Υπογράμμισε ότι οι συνομιλίες των τελευταίων μηνών μεταξύ Ρώσων και Ουκρανών αξιωματούχων στην Κωνσταντινούπολη έδειξαν πως ο δρόμος προς την ειρήνη παραμένει ανοιχτός.

Η Τουρκία υποστηρίζει τη «σταδιακή ανύψωση του επιπέδου των διαπραγματεύσεων» προκειμένου να μετατραπούν οι ελπίδες για ειρήνη σε συγκεκριμένα αποτελέσματα, προσθέτοντας ότι οποιαδήποτε πρωτοβουλία θα πρέπει τελικά να εξεταστεί σε επίπεδο ηγετών, αν και οι συνθήκες δεν είναι ακόμη ώριμες.

Ως μέλος του ΝΑΤΟ, η Τουρκία έχει διατηρήσει ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας τόσο με τη Μόσχα όσο και με το Κίεβο από την εισβολή της Ρωσίας το 2022, επιδιώκοντας να μεσολαβήσει μεταξύ τους.

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