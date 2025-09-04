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Πηγή photo pexels,com
Πηγή photo pexels,com
Ειδήσεις
15:20 - 04 Σεπ 2025

Ελβετία: Θετικός για τρίτο συνεχόμενο μήνα ο πληθωρισμός - «Ανακούφιση» για την κεντρική τράπεζα

Reporter.gr Newsroom
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Ο πληθωρισμός στην Ελβετία παρέμεινε θετικός για τρίτο συνεχόμενο μήνα, προσφέροντας διαβεβαίωση στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, καθώς αξιολογούν εάν η οικονομία μπορεί να αντέξει την αύξηση των αμερικανικών δασμών, σύμφωνα με το Bloomberg.

Συγκεκριμένα, οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 0,2% σε σχέση με τον Αύγουστο του προηγούμενου έτους, αντιστοιχώντας στην αύξηση του προηγούμενου μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε την Πέμπτη (4/9) η στατιστική υπηρεσία της χώρας. Οι περισσότεροι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα της Bloomberg είχαν προβλέψει ότι ο πληθωρισμός θα παρέμενε σε αυτό το επίπεδο ή θα επιταχυνόταν.

Η έκθεση αποτελεί την τελευταία εικόνα των δεδομένων για τις τιμές πριν από την τριμηνιαία απόφαση της Ελβετικής Εθνικής Τράπεζας (SNB) αργότερα αυτό το μήνα. Τα σημάδια κάποιου πληθωρισμού ενδέχεται να μειώσουν την πίεση στους αξιωματούχους να μειώσουν ξανά τα επιτόκια σε μια περίοδο που η οικονομία απειλείται από τους υψηλούς δασμούς 39% που επέβαλε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Τα παραπάνω δεδομένα είναι αρκετά ισχυρά ώστε να αυξήσει την πιθανότητα η αύξηση των τιμών το τρίτο τρίμηνο να υπερβεί το μέσο όρο του 0,1% που προέβλεψε η SNB στην τελευταία της απόφαση για τη νομισματική πολιτική τον Ιούνιο.

«Σε αυτό το στάδιο, δεν βλέπουμε κανένα κίνδυνο αποπληθωριστικών εξελίξεων και οι προβλέψεις μας δείχνουν άνοδο του πληθωρισμού τα επόμενα τρίμηνα», δήλωσε ο Αντιπρόεδρος Antoine Martin σε συνέντευξη που δημοσιεύτηκε την περασμένη εβδομάδα στο L’ Agefi.

Ένας δείκτης που εξαιρεί τα ευμετάβλητα στοιχεία, όπως η ενέργεια, αυξήθηκε κατά 0,7%, σε σύγκριση με 0,8% τον Ιούλιο. Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, ο Αύγουστος αποδείχθηκε καθοριστικός μήνας για την προσαρμογή των ενοικίων στην Ελβετία, συμβάλλοντας στην αύξηση του συνολικού δείκτη — μαζί με τα είδη ένδυσης και υπόδησης — για να αντισταθμίσει τις χαμηλότερες τιμές για τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τις διακοπές.

Τελευταία τροποποίηση στις 22/05/2026 - 08:10
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