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Plum: Στο κόκκινο τα πορτοφόλια – To 37% δεν αποταμιεύει ποτέ, το 52% δεν βγάζει τον μήνα
Οικονομία
15:14 - 04 Σεπ 2025

Plum: Στο κόκκινο τα πορτοφόλια – To 37% δεν αποταμιεύει ποτέ, το 52% δεν βγάζει τον μήνα

Reporter.gr Newsroom
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Νέα πανελλαδική έρευνα της Plum, της έξυπνης εφαρμογής για αποταμίευση και επένδυση, σε συνεργασία με την Palmos Analysis εντοπίζει σημαντικά κενά στην οικονομική προετοιμασία των Ελλήνων. Παρόλο που οι περισσότεροι καταφέρνουν να ισορροπούν το εισόδημα με τα έξοδά τους, η δημιουργία ανθεκτικότητας απέναντι σε απρόσμενα έξοδα παραμένει πρόκληση.

Πολλοί Έλληνες δηλώνουν ότι ζουν εντός των δυνατοτήτων τους, με σχεδόν τα δύο τρίτα (65%) να αναφέρουν πως ξοδεύουν περίπου όσα κερδίζουν. Συνολικά, μόλις 1 στους 4 (26%) ζει κάτω από τις δυνατότητές του και δημιουργεί «οικονομικό περιθώριο», ποσοστό που αυξάνεται στο 37% στις ηλικίες 25-34. Σχεδόν 1 στους 10 (8%) παραδέχεται ότι ξοδεύει περισσότερα από όσα κερδίζει (12% σε Κρήτη και νησιά).

Η δυσκολία να παραμένει κανείς συνεπής στα έξοδά του φαίνεται στη μηνιαία ροή χρημάτων. Πάνω από τους μισούς (52%) δηλώνουν ότι ξεμένουν από χρήματα τακτικά πριν τελειώσει ο μήνας, ενώ πάνω από το ένα τέταρτο (28%) λένε ότι αυτό συμβαίνει κάθε μήνα. Το ζήτημα είναι πιο έντονο στις γυναίκες σε σχέση με τους άντρες (34% έναντι 21%) και σε όσους έχουν εισόδημα κάτω από €800 (43%). Σχεδόν 1 στους 4 (24%) αντιμετωπίζει το πρόβλημα τους περισσότερους μήνες του έτους, ενώ μόλις μια μικρή μειοψηφία (14%) δηλώνει ότι δεν το αντιμετωπίζει ποτέ.

Η τακτική αποταμίευση παραμένει πρόκληση. Μόλις το 15% αποταμιεύει σταθερά κάθε μήνα (18% άνδρες έναντι 13% γυναίκες), ενώ το 17% αποταμιεύει περιστασιακά. Ένα επιπλέον 30% αποταμιεύει μόνο ό,τι περισσεύει στο τέλος του μήνα, ενώ 37% δεν αποταμιεύει καθόλου, ποσοστό που ανεβαίνει στο 47% στη Βόρεια Ελλάδα.

Η Μαίριλυ Μητροπούλου, Country Marketing Manager της Plum για την Ελλάδα, δήλωσε:
«Το ιδανικό είναι να βάζεις χρήματα στην άκρη τη στιγμή που λαμβάνεις τον μισθό σου. Αλλιώς, μετά τα έξοδα, μπορεί να μη μείνει σχεδόν τίποτα να αποταμιεύσεις στο τέλος του μήνα. Πολλοί πιστεύουν ότι πρέπει να αποταμιεύουν ένα συγκεκριμένο ποσό κάθε μήνα και εγκαταλείπουν γιατί θεωρούν ότι δεν μπορούν να το αντέξουν. Όμως το σημαντικό είναι απλά να ξεκινήσεις, ακόμη και με μικρά ποσά, όπως μόλις 1 ευρώ την εβδομάδα, ώστε να χτίσεις τη συνήθεια και να προχωρήσεις από εκεί. Και γι’ αυτό στην Plum μπορείς να ξεκινήσεις να αποταμιεύεις με τα ρέστα σου, ώστε να ενισχύσεις την οικονομική σου ανθεκτικότητα. Παράλληλα, η Plum κάνει την αποταμίευση αβίαστη και την επένδυση προσιτή.»

Η έλλειψη συστηματικής αποταμίευσης αφήνει πολλούς οικονομικά εκτεθειμένους. Στο ερώτημα πώς θα κάλυπταν ένα απρόσμενο έξοδο €500, μόνο το 30% απάντησε ότι θα μπορούσε άνετα να το καλύψει από αποταμιεύσεις (36% άνδρες έναντι 25% γυναίκες). Ένα επιπλέον 35% θα τα κατάφερνε χρησιμοποιώντας το τρέχον εισόδημα, αλλά με οικονομική πίεση. Σχεδόν 1 στους 4 (22%) θα έπρεπε να δανειστεί ή να χρησιμοποιήσει πιστωτική κάρτα, ενώ 11% δεν θα μπορούσε καθόλου να καλύψει το κόστος.

Παρά το γεγονός ότι τα εργαλεία οικονομικής ενημέρωσης είναι πιο προσβάσιμα από ποτέ, η δράση παραμένει ασυνεπής. Σχεδόν οι μισοί (48%) δηλώνουν ότι παρακολουθούν τακτικά το εισόδημα και τα έξοδά τους, ενώ σχεδόν 1 στους 3 (32%) το κάνει σπάνια ή ποτέ.

Ο δανεισμός για την κάλυψη καθημερινών αναγκών είναι πραγματικότητα για σχεδόν 1 στους 5 Έλληνες (19%). Τους τελευταίους 12 μήνες, σχεδόν 1 στους 5 ανέφερε ότι χρειάστηκε να πάρει νέο δάνειο, να χρησιμοποιήσει πιστωτική κάρτα ή υπηρεσίες «Αγόρασε Τώρα – Πλήρωσε Αργότερα» για να καλύψει βασικά έξοδα. Η οικογενειακή στήριξη παραμένει επίσης δίχτυ ασφαλείας: το 12% δηλώνει ότι λαμβάνει συχνά οικονομική βοήθεια από συγγενείς ή φίλους για βασικά έξοδα όπως ενοίκιο ή τρόφιμα, το 20% περιστασιακά, και το 23% σπάνια.

Η Μαίριλυ πρόσθεσε: «Τα ευρήματα αυτά αναδεικνύουν τις δυσκολίες που προκύπτουν όταν οι άνθρωποι δεν βάζουν στην άκρη αρκετά χρήματα για μια δύσκολη στιγμή. Η δημιουργία ενός ταμείου έκτακτης ανάγκης είναι απαραίτητη και οι οικονομικές εφαρμογές κάνουν πιο εύκολο από ποτέ το να ξεκινήσεις. Στην περίπτωση της Plum, περισσότεροι από 2 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλη την Ευρώπη έχουν ήδη κάνει περισσότερα με τα χρήματά τους, με πάνω από £6 δισ. να έχουν τεθεί στην άκρη μέσω της εφαρμογής. Μπορεί στην αρχή να φαίνεται δύσκολο, αλλά θα ευγνωμονείς τον εαυτό σου όταν θα μπορείς να διαχειριστείς εκείνες τις δύσκολες και απρόβλεπτες στιγμές.»

Επισυνάπτεται ολόκληρη η έρευνα στο τέλος του κειμένου

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Τελευταία τροποποίηση στις 04/09/2025 - 15:20
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