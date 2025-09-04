Εμμένει η Κομισιόν: Υψίστης στρατηγικής σημασίας το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχίζει να θεωρεί το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, γνωστό ως Great Sea Interconnector (GSI), ως ζήτημα εξαιρετικής πολιτικής και στρατηγικής σημασίας. Η Άννα Κάιζα, εκπρόσωπος Τύπου της Κομισιόν για θέματα Ενέργειας, δήλωσε σήμερα από τις Βρυξέλλες ότι η Επιτροπή καταβάλει όλες τις δυνατές προσπάθειες για να διασφαλίσει την ολοκλήρωση του έργου.

Σύμφωνα με την ίδια, το έργο αυτό είναι «απολύτως κρίσιμο» για την κατάργηση της ενεργειακής απομόνωσης της Κύπρου, και μόλις ολοκληρωθεί, αναμένεται να συμβάλλει στη μείωση των τιμών ενέργειας, κάτι που θα ωφελήσει τις επιχειρήσεις, τις εταιρείες και τους καταναλωτές στην περιοχή.

Όσον αφορά τη χρηματοδότηση, η κ. Κάιζα εξήγησε ότι το έργο απολαμβάνει καθεστώς «Έργου Κοινού Ενδιαφέροντος» (PCI) και έχει λάβει χρηματοδότηση μέσω διάφορων ευρωπαϊκών μηχανισμών τα τελευταία χρόνια. Προτού καταστεί επιλέξιμο για χρηματοδότηση από την ΕΕ, το έργο πέρασε από αυστηρό έλεγχο από την Επιτροπή και τους φορείς του έργου, προκειμένου να διασφαλιστεί η οικονομική του βιωσιμότητα.

Η εκπρόσωπος της Κομισιόν ανέφερε ότι το έργο υλοποιείται εδώ και αρκετά χρόνια, και η Επιτροπή επιθυμεί την ταχεία ολοκλήρωσή του. Ωστόσο, σημείωσε ότι, καθώς το έργο ανήκει στην κατηγορία των Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος, δεν υπάρχει αυστηρά καθορισμένο χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωσή του από την Επιτροπή. Κάλεσε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους και να προχωρήσουν με τις απαραίτητες ενέργειες.

Όσον αφορά την έρευνα του έργου από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η κ. Κάιζα επιβεβαίωσε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) έχει ξεκινήσει έρευνα για το έργο και σημείωσε ότι η Κομισιόν είναι ενήμερη για την υπόθεση. Παρά ταύτα, αρνήθηκε να σχολιάσει περαιτέρω την έρευνα, τονίζοντας ότι πρόκειται για εξελισσόμενες διαδικασίες και δεν θα προχωρήσει σε δηλώσεις επί του θέματος αυτή τη στιγμή.