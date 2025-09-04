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Αμερικανικό Κογκρέσο: Ζητά την άμεση απελευθέρωση πέντε Ελληνοκυπρίων στα Κατεχόμενα
Ειδήσεις
21:45 - 04 Σεπ 2025

Αμερικανικό Κογκρέσο: Ζητά την άμεση απελευθέρωση πέντε Ελληνοκυπρίων στα Κατεχόμενα

Reporter.gr Newsroom
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Στις Ηνωμένες Πολιτείες, μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας για τις ελληνικές υποθέσεις στο Κογκρέσο απέστειλαν επιστολή στον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία τους για τη σύλληψη και κράτηση πέντε Ελληνοκυπρίων στα κατεχόμενα εδάφη της Κύπρου.

Στην επιστολή, οι βουλευτές Ντίνα Τάιτους, Γκας Μπιλιράκης, Κρις Πάππας και Νικόλ Μαλλιωτάκη χαρακτηρίζουν τις συλλήψεις «παράνομες και πολιτικά υποκινούμενες», τονίζοντας ότι αυτές υπονομεύουν τη διαδικασία για μια συνολική διζωνική και δικοινοτική λύση, που θα οδηγήσει στην επανένωση της Κύπρου.

Οι πέντε Ελληνοκύπριοι συνελήφθησαν στο χωριό Τρίκωμο, την ώρα που επισκέπτονταν τα σπίτια των προγόνων τους. Οι «αρχές» των κατεχομένων τούς απήγγειλαν κατηγορίες για «παράνομη είσοδο», «κατασκοπεία» και «διατάραξη της δημόσιας τάξης».

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι Αμερικανοί βουλευτές ζητούν από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ να αναλάβει άμεση δράση μέσω των πρεσβειών των ΗΠΑ σε Λευκωσία και Άγκυρα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η άμεση απελευθέρωση των πέντε κρατουμένων. Παράλληλα, καλούν την Ουάσιγκτον να εντείνει την πίεση προς την Τουρκία ώστε να σταματήσει την παράνομη κατοχή και τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις στην Κύπρο.

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