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ΗΠΑ: Απελαύνονται 300 Νοτιοκορεάτες εργάτες της Hyundai μετά από εφόδους
Ειδήσεις
17:25 - 07 Σεπ 2025

ΗΠΑ: Απελαύνονται 300 Νοτιοκορεάτες εργάτες της Hyundai μετά από εφόδους

Reporter.gr Newsroom
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Οι Νοτιοκορεάτες εργάτες που κρατήθηκαν κατά τη διάρκεια μεγάλης κλίμακας επιχείρησης μετανάστευσης σε εργοστάσιο της Hyundai στη Τζόρτζια την περασμένη εβδομάδα θα απελευθερωθούν και θα επιστραφούν αεροπορικώς στην πατρίδα τους, στο πλαίσιο συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως ανακοίνωσε την Κυριακή το προεδρικό γραφείο της Νότιας Κορέας.

Σε δήλωσή του, το γραφείο του εκπροσώπου του Προέδρου Λι Τζε Μιουνγκ ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον για την απελευθέρωση περισσότερων από 300 κρατουμένων εργατών ολοκληρώθηκαν και ότι οι αρχές σχεδιάζουν να ναυλώσουν πτήση για τον επαναπατρισμό τους.

Η ανακοίνωση δεν διευκρίνισε πότε ακριβώς θα γίνει ο επαναπατρισμός, ωστόσο επισήμανε ότι οι εργαζόμενοι θα πετάξουν για την πατρίδα τους μετά την ολοκλήρωση ορισμένων διοικητικών διαδικασιών.

Ο Υπουργός Εξωτερικών της Νότιας Κορέας, Τσο Χιουν, δήλωσε το Σάββατο ότι ομοσπονδιακοί αστυνομικοί συνέλαβαν την Πέμπτη 475 εργάτες στο εργοστάσιο της κομητείας Μπράιαν στη Τζόρτζια, εκ των οποίων περισσότεροι από 300 ήταν Νοτιοκορεάτες πολίτες.

Ήταν η μεγαλύτερη επιχείρηση ελέγχου χώρου εργασίας που έχει πραγματοποιηθεί έως τώρα στη δεύτερη θητεία του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Η επιχείρηση ακολούθησε μήνες τεταμένων διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Σεούλ για δασμούς και επενδύσεις, δοκιμάζοντας περαιτέρω τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών.

Τελευταία τροποποίηση στις 07/09/2025 - 21:58
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