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Χέγκσεθ: Οι ΗΠΑ δεν επιδιώκουν σύγκρουση με το Πεκίνο
Ειδήσεις
18:28 - 10 Σεπ 2025

Χέγκσεθ: Οι ΗΠΑ δεν επιδιώκουν σύγκρουση με το Πεκίνο

Reporter.gr Newsroom
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Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, μίλησε με τον Κινέζο ομόλογό του την Τρίτη (9/9) για να επιβεβαιώσει ότι οι ΗΠΑ δεν επιδιώκουν σύγκρουση με το Πεκίνο ούτε επιδιώκουν αλλαγή καθεστώτος, σύμφωνα με το Πεντάγωνο.

Ο Χέγκσεθ είπε ότι οι ΗΠΑ δεν επιδιώκουν, επίσης, τον «στραγγαλισμό της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας», σύμφωνα με το πρακτικό της τηλεφωνικής συνομιλίας με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας της Κίνας, ναύαρχο Ντονγκ Τζούν.

«Μεταβίβασε με ειλικρίνεια ότι οι ΗΠΑ έχουν ζωτικά συμφέροντα στην περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού και θα προστατεύσουν αποφασιστικά αυτά τα συμφέροντα», σύμφωνα με τη δήλωση του επικεφαλής εκπροσώπου του Πενταγώνου, Σον Πάρνελ.

Η δήλωση του Πενταγώνου χρησιμοποιεί τυπική διπλωματική γλώσσα σχετικά με την «ειλικρινή και εποικοδομητική» συνομιλία και τη συμφωνία για περαιτέρω συζητήσεις, υποδηλώνοντας ότι οι επικοινωνίες μεταξύ των δύο παγκόσμιων υπερδυνάμεων παραμένουν σε καλό δρόμο εν μέσω των ευαίσθητων εμπορικών διαπραγματεύσεων και των συνεχιζόμενων συγκρούσεων στα ασιατικά ύδατα.

Ο αμυντικός ακόλουθος των ΗΠΑ στο Πεκίνο θα εκπροσωπήσει το Υπουργείο Άμυνας στην κορυφαία ετήσια συνάντηση για την ασφάλεια της Κίνας, το Φόρουμ Xiangshan, την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με ξεχωριστή δήλωση αξιωματούχου του υπουργείου στο Bloomberg.

Ο Ντονγκ, από την πλευρά του, ζήτησε μια σταθερή και ανοιχτή σχέση με τις ΗΠΑ στην πρώτη του συνομιλία με τον Χέγκσεθ. Οποιαδήποτε στρατιωτική προσπάθεια να υποστηριχθεί η ανεξαρτησία της Ταϊβάν ή να «χρησιμοποιηθεί η Ταϊβάν για να περιοριστεί η Κίνα» θα αποτύχει, είπε στον Χέγκσεθ κατά τη διάρκεια της βιντεοκλήσης, σύμφωνα με δήλωση του Υπουργείου Άμυνας της Κίνας.

Πρόσθεσε ότι η Κίνα και οι ΗΠΑ πρέπει να διατηρήσουν την επικοινωνία και να οικοδομήσουν μια σχέση μεταξύ των δύο στρατών με βάση τον αμοιβαίο σεβασμό. «Η Κίνα δεσμεύεται να συνεργαστεί με τις χώρες της περιοχής για τη διαφύλαξη της ειρήνης και της σταθερότητας στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας, ενώ αντιτίθεται σθεναρά στις πράξεις παραβίασης και πρόκλησης μεμονωμένων χωρών, καθώς και στη σκόπιμη διατάραξη από εξωτερικές δυνάμεις».

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η Κίνα χαρακτήρισε την κλήση ειλικρινή, ρεαλιστική και εποικοδομητική.

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