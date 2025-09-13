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Νέα προέλαση της Ρωσίας στην Ουκρανία – Τρεις νεκροί στο Ντονέτσκ
Ειδήσεις
16:33 - 13 Σεπ 2025

Νέα προέλαση της Ρωσίας στην Ουκρανία – Τρεις νεκροί στο Ντονέτσκ

Reporter.gr Newsroom
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Ο ρωσικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα (13/9) ότι κατέλαβε ένα ακόμη χωριό στην επαρχία Ντνιπροπετρόφσκ, στην κεντροανατολική Ουκρανία, την ώρα που οι ουκρανικές αρχές ανακοίνωσαν τον θάνατο τριών ανθρώπων στην επαρχία Ντονέτσκ από ρωσικούς βομβαρδισμούς.

Πιο αναλυτικά, σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας επεσήμανε ότι Ρώσοι στρατιώτες κατέλαβαν το Νοβομικολάϊφκα, ένα χωριό που βρίσκεται κοντά στα σύνορα με τη γειτονική επαρχία Ντονέτσκ, που παραμένει ένα από τα επίκεντρα των μαχών.

Το AFP δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει τους ισχυρισμούς της Μόσχας. Στρατιωτικοί αναλυτές του ιστότοπου DeepState, που πρόσκειται στον ουκρανικό στρατό, διαβεβαιώνουν ότι το χωριό παραμένει υπό τον έλεγχο του Κιέβου.

Τρεις νεκροί στο Ντονέτσκ

Στο μεταξύ στην επαρχία Ντονέτσκ η ουκρανική εισαγγελία ανακοίνωσε σήμερα τον θάνατο τριών αμάχων και τον τραυματισμό επτά ακόμη σε ρωσικό βομβαρδισμό εναντίον του χωριού Κοστιαντινίφκα.

Στα τέλη Αυγούστου η Ουκρανία παραδέχθηκε για πρώτη φορά ότι Ρώσοι στρατιώτες έχουν διεισδύσει στην επαρχία Ντνιπροπετρόφσκ, κάτι που η Μόσχα είχα ανακοινώσει ήδη από τον Ιούλιο.

Σημειώνεται ότι ο ρωσικός στρατός ελέγχει περίπου το 20% του ουκρανικού εδάφους.

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