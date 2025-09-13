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Γάζα: Ισραηλινός βομβαρδισμός σε πολυώροφο κτίριο – Εντολή εκκένωσης για χιλιάδες αμάχους
Ειδήσεις
19:09 - 13 Σεπ 2025

Γάζα: Ισραηλινός βομβαρδισμός σε πολυώροφο κτίριο – Εντολή εκκένωσης για χιλιάδες αμάχους

Reporter.gr Newsroom
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Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν το πρωί του Σαββάτου (13/9) ότι κατέστρεψαν ένα πολυώροφο κτίριο στη Γάζα, το οποίο, σύμφωνα με τις πληροφορίες τους, χρησιμοποιούσε η Χαμάς για στρατιωτικούς σκοπούς.

Συγκεκριμένα, οι IDF υποστήριξαν ότι στο κτίριο υπήρχαν εγκαταστάσεις που εξυπηρετούσαν τρομοκρατικές επιχειρήσεις της Χαμάς κατά των ισραηλινών δυνάμεων στην περιοχή.

Παράλληλα, ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού ανακοίνωσε ότι έχει εκδοθεί εντολή εκκένωσης της πόλης της Γάζας, προτρέποντας τους κατοίκους να κατευθυνθούν προς τις νότιες περιοχές του παλαιστινιακού θύλακα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι ισραηλινές δυνάμεις έριξαν φυλλάδια στην πόλη με τα οποία ζητούσαν από τους κατοίκους των δυτικών συνοικιών να τις εγκαταλείψουν. Την ίδια ώρα η Πολιτική Προστασία ανακοίνωσε ότι οι ισραηλινοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί είναι συνεχείς.

«Ο στρατός ενεργεί με ισχύ στον τομέα σας και είναι αποφασισμένος να εξαρθρώσει και να νικήσει τη Χαμάς», έγραφαν τα φυλλάδια. «Για τη δική σας ασφάλεια απομακρυνθείτε αμέσως μέσω της οδού αλ Ρασίντ προς τα νότια. Σας έχουμε προειδοποιήσει», προσέθεταν.

Πολλές ανθρωπιστικές οργανώσεις, ωστόσο, εκτιμούν ότι αυτός ο νέος εκτοπισμός των Παλαιστινίων προς το νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας είναι αδύνατος και επικίνδυνος. Την ίδια στιγμή, από την Ευρώπη συνεχίζονται οι εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός και τερματισμό της αιματοχυσίας.

Πάνω από 250.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί τις τελευταίες εβδομάδες

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως περισσότεροι από 250.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη της Γάζας και έχουν μετακινηθεί σε άλλες περιοχές του παλαιστινιακού θύλακα, μετά την εντατικοποίηση των χερσαίων και αεροπορικών ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων τις τελευταίες εβδομάδες.

Από την πλευρά της η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Λωρίδας της Γάζαςέκανε λόγο για πέντε Παλαιστίνιους νεκρούς από τα ξημερώματα λόγω των ισραηλινών βομβαρδισμών, μία ημέρα μετά τον θάνατο τουλάχιστον 50 ανθρώπων στον παλαιστινιακό θύλακα, με βάση την ίδια πηγή. «Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του στρατού, περισσότερο από ένα τέταρτο του εκατομμυρίου των κατοίκων της πόλης της Γάζας την έχουν εγκαταλείψει για τη δική τους ασφάλεια», έγραψε ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Αβιχάι Αντραΐ στο Χ.

Ο ΟΗΕ εκτιμά ότι περίπου ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιοι ζουν μέσα και γύρω από την πόλη της Γάζας, το μεγαλύτερο αστικό κέντρο του θύλακα. Στόχος του στρατού του Ισραήλ είναι να θέσει υπό τον έλεγχό του την πόλη της Γάζας, την οποία Ισραηλινοί αξιωματούχοι παρουσιάζουν ως ένα από τα τελευταία προπύργια της Χαμάς.

Τελευταία τροποποίηση στις 13/09/2025 - 19:45
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