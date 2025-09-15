ΣΥΡΙΖΑ: Παραμένει ο κ. Γεωργιάδης στο Υπουργικό Συμβούλιο, ενώ στρέφεται κατά του Διεθνούς Δικαστηρίου;

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εξαπολύει σφοδρή επίθεση στον υπουργό Υγείας και αντιπρόεδρο της ΝΔ, Άδωνι Γεωργιάδη, με αφορμή δηλώσεις του σε ραδιοφωνική συνέντευξη όπου αμφισβήτησε τη νομιμοποίηση του Διεθνούς Δικαστηρίου σχετικά με την απόφαση για τον Νετανιάχου.

Σε ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ θέτει ερωτήματα για το αν αυτή είναι η επίσημη θέση της κυβέρνησης, του πρωθυπουργού και της ΝΔ, και καλεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ξεκαθαρίσει αν ο κ. Γεωργιάδης παραμένει στο Υπουργικό Συμβούλιο παρά τη στάση του. Παράλληλα, κατηγορεί τον υπουργό για πολιτική μεταστροφή, υπενθυμίζοντας ότι ως βουλευτής του ΛΑΟΣ ήταν επικριτής του Ισραήλ, ενώ σήμερα εμφανίζεται «πιο σκληρός και φανατικός» ακόμη και από τον ίδιο τον Νετανιάχου.

Πιο αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναφέρει: «Ο Αντιπρόεδρος της ΝΔ, υπουργός Υγείας κ. Γεωργιάδης, σε ραδιοφωνική του συνέντευξη στα παραπολιτικά 90,1fm στην εκπομπή των κυρίων Ξενάκη και Σκουρή, κληθείς να σχολιάσει την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου για τον Νετανιάχου ότι είναι εγκληματίας πολέμου δήλωσε ότι είναι «ένα δικαστήριο που δεν το αναγνωρίζει ούτε το Ισραήλ ούτε οι ΗΠΑ και εγώ με δυσκολία το αναγνωρίζω, παίζει μόνο πολιτική, κακώς, πολύ κακώς».

Είναι αυτή η θέση της ελληνικής κυβέρνησης;

Είναι αυτή η θέση του Πρωθυπουργού;

Είναι αυτή η θέση της ΝΔ;

Παραμένει ο κ. Γεωργιάδης στο Υπουργικό Συμβούλιο, ενώ στρέφεται κατά του Διεθνούς Δικαστηρίου;

Ο κ. Γεωργιάδης, ο προ εικοσαετίας επικριτής του Ισραήλ ως βουλευτής του ΛΑΟΣ, σήμερα είναι πιο φανατικός και πιο σκληρός από τον IDF και τον Νετανιάχου. Τι μένει σταθερό σε αυτή τη διαδρομή; Ο φανατισμός, η χυδαιότητα και η τοξικότητα».