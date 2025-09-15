ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΣΥΡΙΖΑ: Παραμένει ο κ. Γεωργιάδης στο Υπουργικό Συμβούλιο, ενώ στρέφεται κατά του Διεθνούς Δικαστηρίου;
Πολιτική
17:48 - 15 Σεπ 2025

ΣΥΡΙΖΑ: Παραμένει ο κ. Γεωργιάδης στο Υπουργικό Συμβούλιο, ενώ στρέφεται κατά του Διεθνούς Δικαστηρίου;

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εξαπολύει σφοδρή επίθεση στον υπουργό Υγείας και αντιπρόεδρο της ΝΔ, Άδωνι Γεωργιάδη, με αφορμή δηλώσεις του σε ραδιοφωνική συνέντευξη όπου αμφισβήτησε τη νομιμοποίηση του Διεθνούς Δικαστηρίου σχετικά με την απόφαση για τον Νετανιάχου. 

Σε ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ θέτει ερωτήματα για το αν αυτή είναι η επίσημη θέση της κυβέρνησης, του πρωθυπουργού και της ΝΔ, και καλεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ξεκαθαρίσει αν ο κ. Γεωργιάδης παραμένει στο Υπουργικό Συμβούλιο παρά τη στάση του. Παράλληλα, κατηγορεί τον υπουργό για πολιτική μεταστροφή, υπενθυμίζοντας ότι ως βουλευτής του ΛΑΟΣ ήταν επικριτής του Ισραήλ, ενώ σήμερα εμφανίζεται «πιο σκληρός και φανατικός» ακόμη και από τον ίδιο τον Νετανιάχου.

Πιο αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναφέρει: «Ο Αντιπρόεδρος της ΝΔ, υπουργός Υγείας κ. Γεωργιάδης, σε ραδιοφωνική του συνέντευξη στα παραπολιτικά 90,1fm στην εκπομπή των κυρίων Ξενάκη και Σκουρή, κληθείς να σχολιάσει την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου για τον Νετανιάχου ότι είναι εγκληματίας πολέμου δήλωσε ότι είναι «ένα δικαστήριο που δεν το αναγνωρίζει ούτε το Ισραήλ ούτε οι ΗΠΑ και εγώ με δυσκολία το αναγνωρίζω, παίζει μόνο πολιτική, κακώς, πολύ κακώς».

Είναι αυτή η θέση της ελληνικής κυβέρνησης;

Είναι αυτή η θέση του Πρωθυπουργού;

Είναι αυτή η θέση της ΝΔ;

Παραμένει ο κ. Γεωργιάδης στο Υπουργικό Συμβούλιο, ενώ στρέφεται κατά του Διεθνούς Δικαστηρίου;

Ο κ. Γεωργιάδης, ο προ εικοσαετίας επικριτής του Ισραήλ ως βουλευτής του ΛΑΟΣ, σήμερα είναι πιο φανατικός και πιο σκληρός από τον IDF και τον Νετανιάχου. Τι μένει σταθερό σε αυτή τη διαδρομή; Ο φανατισμός, η χυδαιότητα και η τοξικότητα».

Τελευταία τροποποίηση στις 15/09/2025 - 17:57
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μαρία Μποϊλέ: Η πράσινη μετάβαση των λιμανιών περνάει από τις δεξιότητες
Ναυτιλία

Μαρία Μποϊλέ: Η πράσινη μετάβαση των λιμανιών περνάει από τις δεξιότητες

Σίσι σε Αραβοϊσλαμική Σύνοδο: Αποτρόπαια επίθεση του Ισραήλ - Επικίνδυνο προηγούμενο και απειλή για την ειρήνη
Ειδήσεις

Σίσι σε Αραβοϊσλαμική Σύνοδο: Αποτρόπαια επίθεση του Ισραήλ - Επικίνδυνο προηγούμενο και απειλή για την ειρήνη

«Σκόνταψε» το Χρηματιστήριο Αθηνών με χαμηλό τζίρο - Η εικόνα στο ταμπλό
Σχόλια Αγοράς

«Σκόνταψε» το Χρηματιστήριο Αθηνών με χαμηλό τζίρο - Η εικόνα στο ταμπλό

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο Μαρκόπουλος... την είπε στον Άδωνι για το τένις με τον Κασσελάκη
Πολιτική

Ο Μαρκόπουλος... την είπε στον Άδωνι για το τένις με τον Κασσελάκη

Ο απολογισμός μιας δεκαετίας: Τι πιστώνουν και τι χρεώνουν οι πολίτες σε ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ
Πολιτική

Ο απολογισμός μιας δεκαετίας: Τι πιστώνουν και τι χρεώνουν οι πολίτες σε ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ

Ο Μαρινάκης συμφωνεί με τον Άδωνι για Τσίπρα αλλά… παίρνει αποστάσεις
Πολιτική

Ο Μαρινάκης συμφωνεί με τον Άδωνι για Τσίπρα αλλά… παίρνει αποστάσεις

Ο Πολάκης δείχνει την έξοδο στον Φάμελλο και θέλει να γίνει πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ
Πολιτική

Ο Πολάκης δείχνει την έξοδο στον Φάμελλο και θέλει να γίνει πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
08/07/2026 - 00:56

Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν πλήγματα κατά του Ιράν - Άμεση άνοδος 5% για το πετρέλαιο

Ειδήσεις
07/07/2026 - 23:45

Γερμανία: Η AfD παραμένει πρώτη δύναμη – Αυξάνεται η δυσαρέσκεια για τον Μερτς λόγω μεταρρυθμίσεων

Χρηματιστήρια
07/07/2026 - 23:30

Ισχυρές πιέσεις στη Wall Street: Βουτιά στον Nasdaq από το sell-off στα chips

Ειδήσεις
07/07/2026 - 23:20

Κλιμακώνεται η ένταση στα Στενά του Ορμούζ: «Μπλόκο» των ΗΠΑ στο ιρανικό πετρέλαιο μετά τις επιθέσεις

Ειδήσεις
07/07/2026 - 23:05

Πανελλαδικές: ΕΔΕ για τις καταγγελίες στη βαθμολόγηση μαθητών ΕΠΑΛ – «Θα αποδοθούν ευθύνες»

Πολιτική
07/07/2026 - 22:55

Αναθεώρηση Συντάγματος: Σφοδρή πολιτική σύγκρουση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ για τον δικαστικό έλεγχο των κομμάτων

Ειδήσεις
07/07/2026 - 22:40

Η Δανία απαντά, εκ νέου, στον Τραμπ: «Η Γροιλανδία δεν πωλείται»

Ανακοινώσεις
07/07/2026 - 22:30

Προοδευτική: Πώς τοποθετείται σε δημοσιεύματα για διάθεση κεφαλαίων και για το fund LDA Capital

Magazino
07/07/2026 - 22:30

Σύμπλεγμα της Ηλέκτρας: Τι είναι και πώς επηρεάζει τα κορίτσια

Οικονομία
07/07/2026 - 22:20

ΑΑΔΕ: Ψηφιακά πλέον η διαχείριση ναυλοσυμφώνων

Ειδήσεις
07/07/2026 - 21:59

Κογκρέσο κατά επανένταξης της Τουρκίας στα F-35: «Οι κυρώσεις παραμένουν σε ισχύ»

Ειδήσεις
07/07/2026 - 21:45

ΔΕΔΔΗΕ: Προειδοποίηση για τηλεφωνικές απάτες με πρόσχημα δήθεν διαρροή ρεύματος

Ειδήσεις
07/07/2026 - 21:32

Λεπέν μετά την καταδίκη της: Θα είμαι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027

Ειδήσεις
07/07/2026 - 21:30

ΔΟΕ: «Πράσινο φως» για την επιστροφή της Ρωσίας στην «ολυμπιακή οικογένεια»

Υγεία
07/07/2026 - 21:30

Η δύναμη πίσω από τις συνήθειες ή πριν αλλάξεις μια συνήθεια κατάλαβέ την

Πολιτική
07/07/2026 - 20:59

Ο Ερντογάν υποδέχθηκε τον Μητσοτάκη στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ – Πραγματοποιήθηκε δείπνο στο Προεδρικό Μέγαρο

Ειδήσεις
07/07/2026 - 20:45

ΝΑΤΟ: Πέντε χώρες – και η Ελλάδα- πιάνουν από φέτος τον στόχο του 3,5% για την άμυνα

Πολιτική
07/07/2026 - 20:30

Μαρινάκης για τρία χρόνια κυβερνητικός εκπρόσωπος: Τρία χρόνια δύσκολων στιγμών, αλλά και μιας Ελλάδας που ψήλωσε

Ειδήσεις
07/07/2026 - 19:50

Συναγερμός στο Μανχάταν: Σοβαρή στατική βλάβη σε ουρανοξύστη 38 ορόφων – Στα πρόθυρα κατάρρευσης

Ναυτιλία
07/07/2026 - 19:45

Λιμένας Κέρκυρας: Εγκαινιάστηκε ο νέος επιβατικός σταθμός του λιμένα Γαΐου στους Παξούς

Χρηματιστήρια
07/07/2026 - 19:36

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Σε κλοιό πιέσεων οι αγορές εν αναμονή της Συνόδου του ΝΑΤΟ

Ειδήσεις
07/07/2026 - 19:25

Εννέα χώρες ιδρύουν την Παγκόσμια Τράπεζα Άμυνας (DSRB): Συμμετέχει η Ελλάδα - Ποια τα οφέλη

Ανακοινώσεις
07/07/2026 - 19:03

Μεγάλο deal για την QnR: Αποκτά το 51% της E-XIM IT και επενδύει δυναμικά στο ServiceNow

Ανακοινώσεις
07/07/2026 - 18:43

Lamda Development: Ενοποιημένες πωλήσεις στα €143 εκατ. - Αύξηση 35% από το πρώτο τρίμηνο του 2025

Πολιτική
07/07/2026 - 18:38

Βολές ΕΛΑΣ σε Μητσοτάκη: Καλά ξεμπερδέματα στη δεξιά πολυκατοικία 

Ειδήσεις
07/07/2026 - 18:35

Βρετανία: Επένδυση $254 εκατ. σε πυραύλους βεληνεκούς 500 χλμ. – Ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύς του ΝΑΤΟ

Πολιτική
07/07/2026 - 18:24

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για τα ύδατα – Ενημέρωση βουλευτών της ΝΔ από τον Παπασταύρου

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
07/07/2026 - 18:19

Παπασταύρου: Αξιοποιούμε με σχέδιο και υπευθυνότητα όλους τους φυσικούς μας πόρους, με σεβασμό στο περιβάλλον

Πολιτική
07/07/2026 - 18:17

Αδειάζει το κόμμα Κασσελάκη: Εκτός και η Γιώτα Πούλου

Αναλύσεις
07/07/2026 - 18:16

Metlen: Κατηγορηματική διάψευση των φημών για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ