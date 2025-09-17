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Κυνική ομολογία Σμοτριτς: «Φλέβα χρυσού για real estate» η Γάζα – Μιλάμε ήδη με ΗΠΑ για τον διαμοιρασμό της
Ειδήσεις
19:25 - 17 Σεπ 2025

Κυνική ομολογία Σμοτριτς: «Φλέβα χρυσού για real estate» η Γάζα – Μιλάμε ήδη με ΗΠΑ για τον διαμοιρασμό της

Reporter.gr Newsroom
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Ο Ισραηλινός υπουργός Οικονομικών, Μπεζαλέλ Σμότριτς, δήλωσε ότι η Λωρίδα της Γάζας αποτελεί «φλέβα χρυσού» στον τομέα των ακινήτων και αποκάλυψε ότι βρίσκεται ήδη σε συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με την κατανομή της περιοχής μετά τον πόλεμο.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα ισραηλινών μέσων, ο ακροδεξιός υπουργός, μιλώντας σε συνέδριο real estate στο Τελ Αβίβ, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Υπάρχει πλούτος ακινήτων στη Γάζα. Έχουμε ήδη ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τους Αμερικανούς. Έχουμε επενδύσει πολλά χρήματα σε αυτόν τον πόλεμο. Πρέπει να δούμε πώς θα μοιράσουμε τη γη σε ποσοστά».

Και πρόσθεσε: «Την κατεδάφιση, το πρώτο στάδιο στην ανανέωση της πόλης, την έχουμε ήδη κάνει. Τώρα απλώς πρέπει να χτίσουμε».

Το σχέδιο Τραμπ για τη «Ριβιέρα» στη Γάζα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει εκφράσει στο παρελθόν την επιθυμία του να μετατρέψει τη Γάζα σε μια παραθαλάσσια περιοχή τύπου «Ριβιέρα» υπό αμερικανικό έλεγχο, με στόχο –όπως αναφέρεται– μεγάλο μέρος του παλαιστινιακού πληθυσμού να εκτοπιστεί αναγκαστηκά. Σύμφωνα με τη Washington Post, η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει σχέδιο το οποίο προβλέπει την ανοικοδόμηση της Γάζας υπό αμερικανική διαχείριση για δέκα χρόνια, προσφέροντας παράλληλα οικονομικά κίνητρα για μετεγκατάσταση περίπου του 25% των Παλαιστινίων – εκ των οποίων πολλοί θα μετακινηθούν μόνιμα.

Το σχέδιο αυτό έχει απορριφθεί από την Παλαιστινιακή Αρχή, τον αραβικό κόσμο, καθώς και από μεγάλο μέρος της διεθνούς κοινότητας.

Διαφωνίες με Νετανιάχου

Αν και ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει ξεκαθαρίσει ότι «δεν υπάρχουν σχέδια για επανακατοίκηση της Λωρίδας», μέλη της κυβέρνησής του όπως ο Σμότριτς προωθούν ενεργά τέτοιες ιδέες.

Ο ίδιος ο Σμότριτς διαχωρίζει τη θέση του και από άλλες δηλώσεις του Νετανιάχου, ο οποίος είχε αναφέρει πως η αυξανόμενη διεθνής απομόνωση μπορεί να οδηγήσει το Ισραήλ σε μια οικονομία «αυτάρκη» και με «χαρακτηριστικά υπερ-Σπάρτης».

«Δεν συμφωνώ με τα λόγια του πρωθυπουργού και πραγματικά δεν μου άρεσε η σύγκριση με τη Σπάρτη», δήλωσε ο Σμότριτς.

Οι δηλώσεις του Νετανιάχου προκάλεσαν αντιδράσεις τόσο από την αντιπολίτευση όσο και από επιχειρηματικούς κύκλους, ενώ καταγράφηκε και πτώση στο χρηματιστήριο του Τελ Αβίβ. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, σε μια προσπάθεια διευκρίνισης, δήλωσε την επόμενη ημέρα ότι έχει «πλήρη εμπιστοσύνη» στην ισραηλινή οικονομία και υποστήριξε πως τα σχόλιά του αφορούσαν συγκεκριμένα την αμυντική βιομηχανία, και όχι την ευρύτερη οικονομική δραστηριότητα της χώρας.

Τελευταία τροποποίηση στις 17/09/2025 - 21:23
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