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Τούρκος ΥΠΕΝ: Η Άγκυρα ενισχύει τη συνεργασία με την Ουάσιγκτον σε LNG και πυρηνική ενέργεια
Ειδήσεις
11:26 - 23 Σεπ 2025

Τούρκος ΥΠΕΝ: Η Άγκυρα ενισχύει τη συνεργασία με την Ουάσιγκτον σε LNG και πυρηνική ενέργεια

Reporter.gr Newsroom
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Η Τουρκία επεκτείνει την ενεργειακή συνεργασία της με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εστιάζοντας στην εισαγωγή αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και στην ανάπτυξη μικρών πυρηνικών αντιδραστήρων, όπως δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, μιλώντας στον ενημερωτικό ιστότοπο Ensonhaber.com από τη Νέα Υόρκη, όπου συνοδεύει τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο Μπαϊρακτάρ τόνισε ότι η συνεργασία προχωρά με γρήγορους ρυθμούς, με στόχο να καταστεί ο ενεργειακός τομέας βασικός παράγοντας στις διμερείς σχέσεις, πέρα από την παραδοσιακή αμυντική βιομηχανία.

«Οι σχέσεις μας με τις ΗΠΑ επικεντρώνονται σε τρεις τομείς. Ένας από αυτούς είναι ο τομέας του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Αυτή τη στιγμή πραγματοποιούμε τέσσερις κοινές έρευνες στο Ντιγιαρμπακίρ, ενώ παράλληλα συζητάμε για έργα με τρίτες χώρες», δήλωσε ο υπουργός.

Όσον αφορά το LNG, ο Μπαϊρακτάρ ανέφερε ότι έχουν υπογραφεί σημαντικές βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες συμφωνίες εισαγωγής φυσικού αερίου έως το 2045, διασφαλίζοντας τον εφοδιασμό της Τουρκίας σε ανταγωνιστικές τιμές. Η σχετική ανακοίνωση αναμένεται να γίνει από τους προέδρους Ερντογάν και Τραμπ κατά τη συνάντησή τους την Πέμπτη.

Παράλληλα, η Τουρκία εξετάζει συνεργασία με τις ΗΠΑ στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας, ειδικά όσον αφορά μικρούς αρθρωτούς αντιδραστήρες, με το ενδεχόμενο υπογραφής σχετικής συμφωνίας να παραμένει ανοιχτό. «Η πυρηνική ενέργεια είναι απολύτως απαραίτητη και μπορεί να υπάρξουν συνεργασίες με αμερικανικές εταιρείες», σημείωσε ο Μπαϊρακτάρ.

Τέλος, ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας επεσήμανε ότι και ο τομέας των ορυκτών πόρων αποτελεί σημαντικό πεδίο συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

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