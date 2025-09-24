Ελληνο-Σερβικό Επιχειρηματικό Φόρουμ: Ενίσχυση της συνεργασίας και των επιχειρηματικών σχέσεων

H εκδήλωση «Greece – Serbia Business Forum and B2B meetings», που διοργανώθηκε από το ΕΒΕΑ, τον ΣΕΒ, την Enterprise Greece και τον ΣΕΒΕ, σε συνεργασία με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Σερβίας και με την υποστήριξη του Enterprise Europe Network (EEN-Hellas 2028) πραγματοποιήθηκε χθες, Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου.

Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ενίσχυση των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Σερβίας, δημιουργώντας γέφυρες συνεργασίας ανάμεσα σε επιχειρηματίες των δύο χωρών.

Η Α’ Αντιπρόεδρος του ΕΒΕΑ, κα Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου, στον χαιρετισμό της, τόνισε ότι: «Το Φόρουμ αυτό αποτελεί συνέχεια του εποικοδομητικού διαλόγου που αναπτύσσεται σταθερά μεταξύ των δύο χωρών μας, μετά την επιτυχημένη αποστολή ελληνικών εταιρειών στο Βελιγράδι τον περασμένο Μάιο. Οι οικονομικοί δεσμοί μεταξύ των δύο χωρών μας είναι σταθεροί και συνεχώς εξελισσόμενοι. Το 2024, οι ελληνικές εξαγωγές προς τη Σερβία ξεπέρασαν τα 400 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι εισαγωγές από τη Σερβία πλησίασαν τα 390 εκατομμύρια ευρώ, με αποτέλεσμα ένα θετικό εμπορικό ισοζύγιο για την Ελλάδα. Ωστόσο, υπάρχει δυνατότητα για περαιτέρω ανάπτυξη των διμερών εμπορικών μας σχέσεων σε τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη (AI), η ενέργεια, οι υποδομές, τα δομικά υλικά, τα τρόφιμα και ποτά, ο τουρισμός, τα logistics, η πληροφορική και τα φαρμακευτικά προϊόντα. Το σημερινό Φόρουμ και οι συναντήσεις B2B που ακολουθούν αποτελούν μια εξαιρετική πλατφόρμα για τις ελληνικές και σερβικές εταιρείες ώστε να διερευνήσουν κοινά ενδιαφέροντα, να ανταλλάξουν ιδέες και να δημιουργήσουν νέες συνέργειες. Το ΕΒΕΑ, με τον θεσμικό του ρόλο ως σύμβουλος της Πολιτείας και υποστηρικτής της επιχειρηματικότητας, βρίσκεται σταθερά στο πλευρό των ελληνικών επιχειρήσεων, ενισχύοντας την εξωστρέφεια και ανοίγοντας νέες αγορές».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Enterprise Greece και Αναπληρωτής Γενικός Επίτροπος της Ελλάδας στην Expo 2027 στο Βελιγράδι, Δρ. Μαρίνος Γιαννόπουλος, ανέφερε ότι: «Η Ελλάδα και η Σερβία συνδέονται με μια μακρά παράδοση φιλίας και εποικοδομητικής οικονομικής συνεργασίας, η οποία ενισχύθηκε περαιτέρω μετά από τις πρόσφατες επιχειρηματικές αποστολές. Οι δύο χώρες μοιράζονται το ίδιο όραμα για το μέλλον: να καταστήσουν την καινοτομία, τη συνεργασία και την επιχειρηματικότητα θεμέλιο για βιώσιμη ανάπτυξη και κοινή ευημερία. Δράσεις όπως το σημερινό φόρουμ και οι B2B συναντήσεις αποτελούν πολύτιμες ευκαιρίες που επιτρέπουν σε ελληνικές και σερβικές επιχειρήσεις να διερευνήσουν νέες προοπτικές και να διαμορφώσουν στρατηγικές συνεργασίες».

Η Διευθύντρια του ΣΕΒ, κα Βίκυ Μακρυγιάννη, είπε ότι: «Η Ελλάδα και η Σερβία έχουν σημαντικές δυνατότητες να ενισχύσουν περαιτέρω τη συνεργασία τους σε καίριους τομείς, όπως η πράσινη μετάβαση και οι επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ο τουρισμός, η τεχνολογία και η καινοτομία, η αγροδιατροφή, καθώς και οι υποδομές και τα logistics. Το ζητούμενο είναι να μετατρέψουμε τις ιδέες σε δράσεις: να συναντηθούμε, να ανταλλάξουμε εμπειρίες και να προχωρήσουμε σε συγκεκριμένα κοινά έργα. Η επιχειρηματική συνεργασία χτίζεται βήμα-βήμα, με εμπιστοσύνη, καλή επικοινωνία και διάθεση συνεργασίας. Όταν οι ελληνικές και οι σερβικές επιχειρήσεις ενώνουν τις δυνάμεις τους, πετυχαίνουμε κάτι πολύ περισσότερο από τη βελτίωση των εμπορικών μεγεθών. Ενισχύουμε την ανταγωνιστικότητα των εταιρειών μας, προσελκύουμε νέες επενδύσεις και συμβάλλουμε στην ευημερία και τη σταθερότητα της περιοχής μας».

Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του ΣΕΒΕ, κ. Παναγιώτης Χασάπης, μεταξύ άλλων, επισήμανε: «Το Ελληνοσερβικό Επιχειρηματικό Forum & B2B Συναντήσεις επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τη σημασία της συνεργασίας Ελλάδας – Σερβίας. Με το διμερές εμπόριο να ανέρχεται σε €828,5 εκατ. και τις ελληνικές εξαγωγές να φτάνουν τα €437,1 εκατ. το 2024, η εκδήλωση αποτέλεσε σημαντική πλατφόρμα δικτύωσης για τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στους τομείς του αλουμινίου, των τροφίμων, των πλαστικών και των μηχανημάτων. Τα θετικά αποτελέσματα των εμπορικών ροών και η αυξητική τάση των εξαγωγών και εισαγωγών δείχνουν ότι υπάρχει σημαντικό περιθώριο περαιτέρω ανάπτυξης, ενισχύοντας τον ρόλο της Σερβίας ως στρατηγικού εταίρου για τις ελληνικές επιχειρήσεις».

Ο Πρέσβης κ. Δημήτρης Καράμπαλης, γενικός διευθυντής Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας, στην ομιλία του υπογράμμισε τους ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς μεταξύ Ελλάδας και Σερβίας, αναφέροντας το ισχυρό εμπόριο, τις σημαντικές ελληνικές επενδύσεις και την ισχυρή υποστήριξη για την Expo 2027 του Βελιγραδίου. Τόνισε τις ευκαιρίες συνεργασίας στους τομείς των υποδομών, των γεωργικών προϊόντων διατροφής, των επιστημών υγείας, της συνδεσιμότητας, της ενέργειας, των μεταφορών και της ψηφιοποίησης, υπογραμμίζοντας, παράλληλα, την αμέριστη υποστήριξη της Ελλάδας στην πορεία της Σερβίας προς την ένταξη στην ΕΕ. Εξέφρασε την πεποίθησή του ότι το φόρουμ θα ενισχύσει τη συνεργασία και θα εμβαθύνει τις διμερείς σχέσεις στο ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Από σερβικής πλευράς, χαιρετισμούς απηύθυναν ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Σερβίας, κ. Mihailo Vesović, και ο Πρέσβης της Σερβίας στην Ελλάδα, Εξοχ. κ. Nikola Nedeljković.

Ακολούθησαν παρουσιάσεις για την οικονομία της Σερβίας και τις επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ πραγματοποιήθηκαν περίπου 100 B2B συναντήσεις μεταξύ ελληνικών και σερβικών εταιρειών.