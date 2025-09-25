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Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για τον διοικητικό μετασχηματισμό της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
23:10 - 25 Σεπ 2025

Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για τον διοικητικό μετασχηματισμό της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας

Reporter.gr Newsroom
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Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση τέθηκε το σχέδιο νόμου με τίτλο "Σύσταση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών", δυνάμει του οποίου επιδιώκεται η θεσμική αναμόρφωση με τη μετατροπή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) από αυτοτελή δημόσια υπηρεσία, που είναι σήμερα, σε Ν.Π.Δ.Δ..

Από το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο τονίζονται τα εξής σημεία:

  1. Η ενίσχυση της ΥΠΑ με πλήρες θεσμικό πλαίσιο αυτοδιοίκησης και με σαφή δημοσιονομική και διοικητική αυτοτέλεια.
  2. Η εναρμόνιση των κανόνων λειτουργίας και διοίκησης της Υπηρεσίας με το ισχύον κανονιστικό εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές πλαίσιο.
  3. Η αναμόρφωση των οργανικών μονάδων σε νέα σύγχρονη, λειτουργική και αποτελεσματική δομή, με μείωση των οργανικών δομών και εκσυγχρονισμό των αρμοδιοτήτων τους.
  4. Η βελτιστοποίηση της ασφάλειας και ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της αεροναυτιλίας
  5. Η βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρωπίνου δυναμικού και των στελεχών της Υπηρεσίας.
  6. Η ρύθμιση των οικονομικών θεμάτων, πρόβλεψη ειδικών τελών και διαχείρισης των ποσών του Eurocontrol.
  7. Η παροχή ευέλικτων διαδικασιών και δυνατοτήτων εκσυγχρονισμού των συστημάτων αεροναυτιλίας και των αναγκαίων υποδομών.
  8. Η πρόβλεψη παροχής εξειδικευμένης εκπαίδευσης στο προσωπικό της ΥΠΑ.

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας δήλωσε "Η μεταρρύθμιση που εισάγεται με το σχέδιο νόμου αποτελεί έναν από τους επτά πυλώνες του Σχεδίου Δράσης που εγκρίθηκε από τους ευρωπαϊκούς φορείς (DG MOVE, EASA και EUROCONTROL) και εφαρμόζουμε τους τελευταίους μήνες, με σκοπό την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών αεροναυτιλίας στη χώρα μας. Είναι μια πρωτοβουλία που εστιάζει στη θεσμική αναμόρφωση, την οικονομική αυτοτέλεια, την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και την τεχνολογική αναβάθμιση, ώστε να καταστεί περισσότερο αποτελεσματική η λειτουργία της Υπηρεσίας.

Το γεγονός αυτό θα συμβάλλει και στην καλύτερη διαχείριση όλων των ζητημάτων που άπτονται της περαιτέρω ενίσχυσης της ασφάλειας των πτήσεων. Επιδιώκουμε η ελληνική αεροναυτιλία να γίνει περισσότερο ισχυρή απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις που φέρνει το μέλλον στον δυναμικό τομέα των αεροπορικών μεταφορών, χωρίς να θίγονται τα κεκτημένα του προσωπικού της Υπηρεσίας, το οποίο, σήμερα, συμπληρώνεται ουσιαστικά, με προσλήψεις σε κρίσιμες ειδικότητες πεδίου, όπως οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας".

Η δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.opengov.gr/yme/?p=5656

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