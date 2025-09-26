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Κίνα: Ελπίδα για δίκαιο και ανοιχτό πλαίσιο του TikTok στις ΗΠΑ μετά την υπογραφή διατάγματος
Επιχειρήσεις
13:43 - 26 Σεπ 2025

Κίνα: Ελπίδα για δίκαιο και ανοιχτό πλαίσιο του TikTok στις ΗΠΑ μετά την υπογραφή διατάγματος

Reporter.gr Newsroom
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Η Κίνα δήλωσε σήμερα 26/9 ότι αναμένει από τις Ηνωμένες Πολιτείες να διασφαλίσουν ένα «ανοικτό και δίκαιο» πλαίσιο για τις κινεζικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη χώρα, μετά την υπογραφή εκτελεστικού διατάγματος από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ που αφορά το TikTok.

Ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, Γκούο Ζιακούν, τόνισε σε δημοσιογράφους ότι η Κίνα ελπίζει οι ΗΠΑ να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον «χωρίς διακρίσεις» για τις κινεζικές επενδύσεις στη χώρα.

Το εκτελεστικό διάταγμα που υπέγραψε ο Τραμπ την Πέμπτη επικυρώνει τη συμφωνία που επιτρέπει στο TikTok να συνεχίσει να λειτουργεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε μια συναλλαγή που εκτιμάται στα 14 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς.

Η κίνηση αυτή ικανοποιεί τις απαιτήσεις του νόμου εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ, ο οποίος απαιτεί από την κινεζική εταιρεία ByteDance να μεταβιβάσει τις δραστηριότητές της στη χώρα ή να αντιμετωπίσει πιθανή απαγόρευση λειτουργίας.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μια προσπάθεια να ξεπεραστεί η ένταση μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου στον τομέα της τεχνολογίας, ενώ η Κίνα παραμένει προσεκτική, επισημαίνοντας την ανάγκη για δίκαιη μεταχείριση των επιχειρήσεων της.

Τελευταία τροποποίηση στις 26/09/2025 - 13:46
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