Αίγυπτος: Απαντά με ρηματική διακοίνωση στον ΟΗΕ για το παράνομο τουρκολυβικό μνημόνιο

Με ρηματική διακοίνωση που κατατέθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου 2025 στη Γραμματεία του ΟΗΕ, η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Αιγύπτου εξέφρασε έντονη διαμαρτυρία απέναντι στις θέσεις που διατύπωσε η Λιβύη, μέσω προηγούμενων διακοινώσεων της (27 Μαΐου και 20 Ιουνίου), αναφορικά με τα εξωτερικά όρια της λιβυκής υφαλοκρηπίδας και τις σχεδιαζόμενες έρευνες για υδρογονάνθρακες στη Μεσόγειο.

Η Αίγυπτος απορρίπτει με σαφήνεια τις λιβυκές αξιώσεις, υποστηρίζοντας ότι οι προβλεπόμενες περιοχές επικάθονται στη δική της δυτική θαλάσσια οριογραμμή. Ιδιαίτερη ένσταση διατυπώνεται για τη θαλάσσια ζώνη που διεκδικεί η Λιβύη προς ανατολάς, καθώς – όπως αναφέρεται – αυτή βρίσκεται εξ ολοκλήρου εντός των αιγυπτιακών θαλάσσιων περιοχών, καταπατώντας τόσο τα εθνικά χωρικά ύδατα όσο και τη συνορεύουσα ζώνη, καθώς και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Αιγύπτου στην ΑΟΖ και την υφαλοκρηπίδα της.

Η διακοίνωση καταγγέλλει ότι οι λιβυκές θέσεις είναι αντίθετες προς τις προβλέψεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, καθώς και με τις αρχές του διεθνούς δικαίου και τη συναφή διεθνή πρακτική. Η Αίγυπτος υπενθυμίζει πως έχει προβεί σε επίσημες ενέργειες σχετικά με τα όριά της, μέσω προηγούμενων δηλώσεων και νομικών πράξεων, με πλέον χαρακτηριστική το Προεδρικό Διάταγμα 595/2022.

Η Αίγυπτος απορρίπτει επίσης τις λιβυκές ενστάσεις για τον διεθνή διαγωνισμό που διεξάγει η Ελλάδα για υδρογονανθρακικές έρευνες νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης, επισημαίνοντας πως οι λιβυκές διεκδικήσεις δεν λαμβάνουν υπόψη τα κατοχυρωμένα δικαιώματά της σε περιοχές που ξεκινούν από τις δικές της γραμμές βάσης στη Μεσόγειο.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο πρόσφατο μνημόνιο συνεργασίας που υπέγραψαν, στις 25 Ιουνίου 2025, η Λιβυκή Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου και η Τουρκική Εταιρεία Πετρελαίου. Το μνημόνιο αυτό προβλέπει σεισμικές έρευνες σε τέσσερις θαλάσσιες περιοχές, μία εκ των οποίων – η λεγόμενη "Περιοχή 4" – σύμφωνα με την Αίγυπτο, επικαλύπτει τμήμα της αιγυπτιακής υφαλοκρηπίδας. Ως εκ τούτου, η Αίγυπτος απορρίπτει τόσο το περιεχόμενο της συμφωνίας όσο και κάθε σχετική ενέργεια ή απόρροια της.

Στο ίδιο πνεύμα, η Αίγυπτος επαναλαμβάνει πως δεν αναγνωρίζει τα τουρκολιβυκά μνημόνια του 2019 και του 2022, θεωρώντας τα άκυρα και χωρίς νομική ισχύ.

Τέλος, η Αίγυπτος δηλώνει εκ νέου ανοιχτή σε διαπραγματεύσεις με τα γειτονικά κράτη, στη βάση της καλής πίστης και του διεθνούς δικαίου, με σκοπό την ειρηνική και δίκαιη οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών στη Μεσόγειο.

Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο της Ρηματικής Διακοίνωσης

Η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη παρουσιάζει τα σέβη της προς τη Γραμματεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και, σε συνέχεια της ρηματικής διακοίνωσης της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Λιβύης προς τον Γενικό Γραμματέα, ημερομηνίας 27ης Μαΐου 2025 και των παραρτημάτων της (A/79/916), καθώς και της ρηματικής διακοίνωσης της 20ής Ιουνίου 2025 (A/79/960), έχει την τιμή να δηλώσει τα ακόλουθα:

Η Κυβέρνηση της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου απορρίπτει τα εξωτερικά όρια της λιβυκής υφαλοκρηπίδας, όπως δηλώθηκαν στην ανωτέρω ρηματική διακοίνωση (A/79/916) και απεικονίζονται στον συνημμένο χάρτη. Η Αίγυπτος δεν αναγνωρίζει τα όρια αυτά, καθότι επικαλύπτουν τη δυτική θαλάσσια οριογραμμή της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου στη Μεσόγειο Θάλασσα.

Η Κυβέρνηση της Αιγύπτου επαναλαμβάνει τη διαμαρτυρία της κατά της δηλωθείσας ανατολικής θαλάσσιας οριοθέτησης της Λιβύης, συμπεριλαμβανομένου του δηλωθέντος εξωτερικού ορίου της ανατολικής υφαλοκρηπίδας, το οποίο τοποθετείται εξ ολοκλήρου εντός της θαλάσσιας ζώνης της Αιγύπτου. Η οριοθέτηση αυτή συνιστά παραβίαση της κυριαρχίας της Αιγύπτου επί της αιγιαλίτιδας ζώνης και της συνορεύουσας ζώνης της, και παραγνώριση των εγγενών και θεμελιωμένων κυριαρχικών της δικαιωμάτων στην αποκλειστική οικονομική ζώνη και στην υφαλοκρηπίδα της στη Μεσόγειο Θάλασσα. Η Αίγυπτος επιφυλάσσεται όλων των δικαιωμάτων της και τονίζει την αποφασιστικότητά της να τα προστατεύσει, βάσει του διεθνούς δικαίου.

Η Κυβέρνηση της Αιγύπτου υπογραμμίζει ότι η δηλωθείσα ανατολική θαλάσσια οριοθέτηση της Λιβύης, περιλαμβανομένου του εξωτερικού ορίου της υφαλοκρηπίδας, είναι ασύμβατη με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας και αντίκειται στις διατάξεις του διεθνούς δικαίου και στη σχετική διεθνή πρακτική. Απορρίπτει κάθε μέτρο, ενέργεια ή έννομο αποτέλεσμα που απορρέει από αυτή.

Η Αίγυπτος επαναβεβαιώνει το περιεχόμενο της Κοινοποίησης Θαλασσίων Ζωνών που κατέθεσε στις 12 Ιανουαρίου 2023 (M.Z.N.162.2023.LOS), συμπεριλαμβανομένου του Προεδρικού Διατάγματος υπ' αριθμ. 595 (2022) περί οριοθέτησης των δυτικών θαλασσίων συνόρων της Αιγύπτου στη Μεσόγειο, καθώς και τις γεωγραφικές συντεταγμένες που περιέχονται σε αυτό. Επαναβεβαιώνει επίσης το περιεχόμενο της προηγούμενης αλληλογραφίας της, συμπεριλαμβανομένων των ρηματικών διακοινώσεων ημερομηνίας 23ης Δεκεμβρίου 2019 (A/74/628), 10ης Απριλίου 2023 (A/77/858) και 9ης Απριλίου 2024 (A/78/848) της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Αιγύπτου προς τον Γενικό Γραμματέα.

Αναφορικά με τη ρηματική διακοίνωση της Λιβύης της 20ής Ιουνίου 2025 (A/79/960), σχετικά με την ανακοίνωση της Ελληνικής Κυβέρνησης περί διεθνούς διαγωνισμού για την παραχώρηση αδειών έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε θαλάσσιες περιοχές νοτίως της Πελοποννήσου και της νήσου Κρήτης, η Λιβύη υποστήριξε ότι η δηλωθείσα περιοχή "Νότια Κρήτη 2" ευρίσκεται εντός λιβυκών θαλάσσιων ζωνών. Η Αίγυπτος απορρίπτει και αρνείται να αναγνωρίσει οποιουσδήποτε ισχυρισμούς οποιασδήποτε πλευράς που εμπίπτουν εντός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και της υφαλοκρηπίδας της, παραγνωρίζοντας τα εγγενή και αναπαλλοτρίωτα κυριαρχικά δικαιώματά της στις θαλάσσιες περιοχές που εκτείνονται από τις γραμμές βάσης της στη Μεσόγειο Θάλασσα. Οι περιοχές αυτές έχουν δηλωθεί σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις και τη νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένου του Διατάγματος της 15ης Ιανουαρίου 1951 περί χωρικών υδάτων της Αιγύπτου, των μεταγενέστερων τροποποιήσεων του, και του Προεδρικού Διατάγματος 595/2022.

Η Αίγυπτος απορρίπτει το Μνημόνιο Συναντίληψης που υπεγράφη στις 25 Ιουνίου 2025 μεταξύ της Λιβυκής Εθνικής Εταιρείας Πετρελαίου και της Τουρκικής Εταιρείας Πετρελαίου, που αφορά γεωλογικές και γεωφυσικές μελέτες και σεισμικές έρευνες σε τέσσερις υπεράκτιες περιοχές στη Μεσόγειο. Η θαλάσσια "Περιοχή 4", που μνημονεύεται σε αυτό, επικαλύπτεται με την αιγυπτιακή θαλάσσια οριογραμμή. Η Αίγυπτος απορρίπτει κάθε μέτρο, ενέργεια ή έννομο αποτέλεσμα που απορρέει από το εν λόγω μνημόνιο, όπως επίσης και οποιαδήποτε πράξη ή δραστηριότητα εντός των θαλασσίων ορίων της βασιζόμενη σε αυτό.

Η Κυβέρνηση της Αιγύπτου επαναλαμβάνει τη θέση που είχε διατυπώσει στη ρηματική διακοίνωση της 23ης Δεκεμβρίου 2019 (A/74/628), ότι δεν αναγνωρίζει το Μνημόνιο Συναντίληψης που υπεγράφη στις 27 Νοεμβρίου 2019 μεταξύ της Κυβέρνησης της Τουρκικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης Εθνικής Συμφωνίας της Λιβύης για τον καθορισμό θαλασσίων δικαιωμάτων στη Μεσόγειο, απορρίπτοντας κάθε συνακόλουθο μέτρο, ενέργεια ή έννομο αποτέλεσμα. Ομοίως, απορρίπτει το Μνημόνιο Συναντίληψης της 3ης Οκτωβρίου 2022 μεταξύ της Κυβέρνησης της Τουρκικής Δημοκρατίας και της απερχόμενης Λιβυκής Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας για συνεργασία στον τομέα των υδρογονανθράκων, το οποίο θεωρεί άκυρο και στερούμενο παντελώς νομικής ισχύος.

Η Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου επιθυμεί να επαναβεβαιώσει την ετοιμότητα και τη δέσμευσή της να συνεργαστεί, να διαβουλευθεί και να διαπραγματευθεί καλόπιστα με τα γειτονικά κράτη, προκειμένου να επιτευχθούν συμφωνίες για την οριοθέτηση θαλασσίων συνόρων στη βάση των αρχών του διεθνούς δικαίου και δίκαιων λύσεων που εξυπηρετούν τα κοινά συμφέροντα.

Η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη ευγενώς ζητεί όπως η παρούσα ρηματική διακοίνωση κυκλοφορήσει ως έγγραφο της Γενικής Συνέλευσης, υπό το θέμα 75 της ημερήσιας διάταξης, και δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Ωκεάνιων Υποθέσεων και Δικαίου της Θάλασσας, καθώς και στην επόμενη έκδοση του Δελτίου για το Δίκαιο της Θάλασσας