Δένδιας: Ανακοίνωση σχολής μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Τρίπολη

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ανακοίνωσε από την Τρίπολη τη δημιουργία νέας Σχολής μη επανδρωμένων αεροσκαφών, μετά τη μετατροπή του Στρατοπέδου σε κέντρο Νεοσύλλεκτων.

Ο Νίκος Δένδιας τόνισε ότι η πρωτοβουλία εντάσσεται στη στρατηγική εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων και στην ενίσχυση της καινοτομίας, ενώ αποσκοπεί στην προσαρμογή στις απαιτήσεις του διεθνούς περιβάλλοντος. Η ανακοίνωση έγινε κατά τον εορτασμό της 204ης επετείου από την Άλωση της Τριπολιτσάς, όπου ο κ. Δένδιας παρακολούθησε τη δοξολογία, κατέθεσε στεφάνι σε μνημεία και παρακολούθησε τη στρατιωτική παρέλαση, η οποία αντικατέστησε τη μαθητική λόγω έντονης βροχής.

Όπως ανέφερε ο υπουργός Άμυνας: «Με τον τρόπο αυτό αποδεικνύεται η στρατηγική στόχευση για την ενίσχυση της καινοτομίας και την υλοποίηση μιας μεγάλης μεταρρύθμισης που αφορά στη νέα δομή και τον εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυνάμεων. Ταυτόχρονα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας επεσήμανε ότι οι αλλαγές αυτές είναι επιβεβλημένες από το διεθνές περιβάλλον και εξήγησε οτι είναι ώρα ευθύνης ώστε να μην επαναληφθούν λάθη του 1996”. Αυτά τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας μετά την μεγάλη εκδήλωση για τον εορτασμό της 204ης επετείου από την Άλωση της Τριπολιτσάς, όπου διακρίθηκε ο Αρχιστράτηγος Θεοδωρος Κολοκοτρώνης με τους άνδρες του, μια επέτειο που επέλεξε ο Υπουργός να προαναγγείλει τη νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης με την εισαγωγή προς συζήτηση και ψήφιση ενός πολυσέλιδου σχεδίου νόμου με το οποίο “η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία θα δημιουργήσουν το πλαίσιο για να εισέλθουν οι ένοπλες δυνάμεις στον 21ο αιώνα αξιόμαχες , ευέλικτες και αποτελεσματικές».