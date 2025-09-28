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Τραμπ: Eυκαιρία για «κάτι μεγάλο» στη Μέση Ανατολή - Πιθανή συμφωνία σε δύο ημέρες
Ειδήσεις
23:51 - 28 Σεπ 2025

Τραμπ: Eυκαιρία για «κάτι μεγάλο» στη Μέση Ανατολή - Πιθανή συμφωνία σε δύο ημέρες

Reporter.gr Newsroom
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Υπάρχει «μια πραγματική ευκαιρία για κάτι σπουδαίο στη Μέση Ανατολή», δήλωσε την Κυριακή το βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενος ασφαλώς στο τέλος του πολέμου στη Γάζα.

«Έχουμε μια πραγματική ευκαιρία για κάτι σπουδαίο στη Μέση Ανατολή. Όλοι είναι έτοιμοι για κάτι ξεχωριστό, για πρώτη φορά. Θα το πετύχουμε», έγραψε σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος έχει από την Παρασκευή προαναγγείλλει εξελίξεις.

Αυτές δεν προέκυψαν μέσα στο Σαββατοκύριακο, αλλά ο Τραμπ πιστεύει πως είναι θέμα ημερών να υπάρξει κάποιο θετικό αποτέλεσμα.

Δεν έδωσε βέβαια περισσότερα στοιχεία για το τι εννοεί, ωστόσο, έχει διαρρεύσει μία πρόταση συμφωνίας που κατέθεσε η αμερικανική πλευρά και μπορεί να θεωρηθεί ως βάση για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, την επιστροφή των ομήρων, αλλά και τη λύση δύο κρατών.

«Όλοι έχουν ενωθεί για να υπάρξει μια συμφωνία, αλλά πρέπει ακόμη να την ολοκληρώσουμε», είπε ο Τραμπ στον δημοσιογράφο του Axios, Μπαράκ Ραβίντ, σε τηλεφωνική συνέντευξη, προσθέτοντας: «Οι αραβικές χώρες ήταν εξαιρετικές στη συνεργασία για αυτό, και η Χαμάς έρχεται μαζί τους. Η Χαμάς τρέφει μεγάλο σεβασμό για τον αραβικό κόσμο».

«Ο αραβικός κόσμος θέλει ειρήνη, το Ισραήλ θέλει ειρήνη και ο Μπίμπι θέλει ειρήνη», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος, χρησιμοποιώντας το ψευδώνυμο του Νετανιάχου.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι το σχέδιο δεν στοχεύει μόνο στον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα αλλά και στο άνοιγμα του δρόμου για μια ευρύτερη περιφερειακή ειρήνη. «Αν το πετύχουμε, θα είναι μια σπουδαία μέρα για το Ισραήλ και για τη Μέση Ανατολή», είπε. «Θα είναι η πρώτη πραγματική ευκαιρία για ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Αλλά πρώτα πρέπει να το ολοκληρώσουμε».

Σύμφωνα με τον Ραβίντ στο Channel 12, ο Τραμπ εξέφρασε την ελπίδα να οριστικοποιηθεί η συμφωνία στη συνάντηση της Δευτέρας και να ανακοινωθεί την ίδια ημέρα ή την επόμενη.

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