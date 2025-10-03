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Χαμάς: Θετική απάντηση στο σχέδιο Τραμπ - Παραδίδει όλους τους ομήρους
Ειδήσεις
22:55 - 03 Οκτ 2025

Χαμάς: Θετική απάντηση στο σχέδιο Τραμπ - Παραδίδει όλους τους ομήρους

Reporter.gr Newsroom
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Αργά το βράδυ της Παρασκευής 3/10, η Χαμάς παρέδωσε στους μεσολαβητές την απάντησή της στο σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ , λίγες ώρες μετά το νέο τελεσίγραφο που είχε θέσει ο Αμερικανός πρόεδρος, έως την Κυριακή, και τις εκ νέου προειδοποιήσεις από το Λευκό Οίκο.

Αν και το τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera, δεν αναφέρει περισσότερες πληροφορίες επί του θέματος, νεότερες πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας και επικαλούνται πηγές της ένοπλης παλαιστινιακής οργάνωσης, θέλουν την Χαμάς να δεσμεύεται ότι θα παραδώσει όλους τους ομήρους, ζωντανούς και νεκρούς, εντός 72 ωρών, όπως προβλέπεται από την πρόταση του Τραμπ.

Αναφέρουν ότι σε επίσημη δήλωσή της, η Χαμάς χαιρέτισε το σχέδιο Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα. Όπως έκανε γνωστό, είναι διατεθειμένη να απελευθερώσει όλους τους ομήρους, με αντάλλαγμα τη διασφάλιση μόνιμης εκεχειρίας και να προχωρήσει άμεσα σε διαπραγματεύσεις για τις λεπτομέρειες μιας συνολικής συμφωνίας.

Στην απάντησή της στο σχέδιο Τραμπ, η οποία παραδόθηκε την Παρασκευή στα χέρια των μεσολαβητών, αναφέρει επίσης ότι "επαναλαμβάνει τη σύμφωνη γνώμη της στην παράδοση της διοίκησης της Γάζας σε ένα παλαιστινιακό ανεξάρτητο όργανο τεχνοκρατών".

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Μπαράκ Ραβίντ του Axios, η Χαμάς εκφράζει την πρόθεση να παραδώσει τη διοίκηση της Λωρίδας της Γάζας σε ένα παλαιστινιακό σχήμα αποτελούμενο από ανεξάρτητες προσωπικότητες, μη συνδεδεμένες με κάποια πολιτική οργάνωση.

Από την πλευρά του το Reuters, το οποίο αναφέρει ότι έχει δει το σχέδιο της απάντησης της Χαμάς αναφέρει ότι στη δήλωσή της, η Χαμάς δηλώνει ότι «εκτιμά τις αραβικές, ισλαμικές και διεθνείς προσπάθειες, καθώς και τις προσπάθειες του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, που ζητούν τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, την ανταλλαγή κρατουμένων και την άμεση είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας», μεταξύ άλλων όρων.

Ανακοίνωσε την «έγκρισή της για την απελευθέρωση όλων των κρατουμένων της κατοχής — τόσο ζωντανών όσο και των σορών — σύμφωνα με τον τύπο ανταλλαγής που περιέχεται στην πρόταση του προέδρου Τραμπ, με τις αναγκαίες συνθήκες πεδίου για την εφαρμογή της ανταλλαγής». Ωστόσο πρόσθεσε: «Στο πλαίσιο αυτό, η οργάνωση επιβεβαιώνει την ετοιμότητά της να εισέλθει άμεσα, μέσω των μεσολαβητών, σε διαπραγματεύσεις για τη συζήτηση των λεπτομερειών».

Η Χαμάς δήλωσε επίσης ότι είναι έτοιμη «να παραδώσει τη διοίκηση της Λωρίδας της Γάζας σε παλαιστινιακό σώμα ανεξάρτητων (τεχνοκρατών) βασισμένο σε παλαιστινιακή εθνική συναίνεση και με την υποστήριξη των Αράβων και του Ισλάμ».

Ο Λευκός Οίκος δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα σχολιασμού του Reuters για την απάντηση της Χαμάς στην πρόταση, η οποία υποστηρίζεται από το Ισραήλ, καθώς και από αραβικές και ευρωπαϊκές χώρες.

Η κίνηση αυτή σημειώνεται σε μια περίοδο αυξημένης πίεσης προς τη Χαμάς, με τις ΗΠΑ να επιχειρούν μέσω διπλωματικών και πολιτικών καναλιών να διασφαλίσουν την ασφαλή επιστροφή των ομήρων και την αποτροπή περαιτέρω κλιμάκωσης στην περιοχή.

Τελευταία τροποποίηση στις 03/10/2025 - 23:30
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