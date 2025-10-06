Μεντβέντεφ: Οι Ευρωπαίοι νιώθουν πλέον το φόβο του πολέμου στο δέρμα τους

Ο πρώην Ρώσος πρόεδρος, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, δήλωσε τη Δευτέρα (6/10) ότι παραμένει μυστήριο το ποιος κρύβεται πίσω από τη σειρά διαταραχών που προκάλεσαν τα drones σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά ότι τα περιστατικά αυτά χρησίμευσαν ως χρήσιμη υπενθύμιση στους Ευρωπαίους για τους κινδύνους του πολέμου.

Ο Μεντβέντεφ, που είναι πλέον αναπληρωτής πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, υποβάθμισε τη θεωρία ότι οι πρόσφατες διαταραχές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έπληξαν την αεροπορική κίνηση στη Γερμανία και τη Δανία, ήταν αποτέλεσμα ενεργειών που συνδέονται με τη Ρωσία ή με δυνάμεις που τη συμπαθούν.

«Οι άνθρωποι που συμπαθούν τη χώρα μας (στην Ευρώπη) δεν θα σπαταλήσουν τους πόρους τους βγαίνοντας από την κρυψώνα τους. Οι «πράκτορες και κατάσκοποί» μας περιμένουν ξεχωριστή εντολή», έγραψε ο Μεντβέντεφ στο επίσημο κανάλι του στο Telegram.

Ο Μεντβέντεφ, ο οποίος έχει χτίσει τη φήμη του ως φανερά αντιδυτικός, ανέφερε ότι το κύριο θέμα, ανεξάρτητα από το ποιος ήταν υπεύθυνος, ήταν ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες είχαν γευτεί τι θα μπορούσε να σημαίνει ένας πόλεμος για την ήπειρό τους, κάτι για το οποίο κατηγόρησε το Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν και το Γερμανό καγκελάριο, Φρίντριχ Μερτς, ότι το υποθάλπουν για πολιτικούς και οικονομικούς λόγους.

«Το κύριο θέμα είναι ότι οι μυωπικοί Ευρωπαίοι νιώθουν τον κίνδυνο του πολέμου στο δέρμα τους. Ότι φοβούνται και τρέμουν σαν ζώα σε κοπάδι που οδηγείται στη σφαγή», δήλωσε ο Μεντβέντεφ, ο οποίος είπε ότι ελπίζει ότι οι άνθρωποι θα στραφούν τότε εναντίον του Μερτς και του Μακρόν.

Οι συζητήσεις στην Ευρώπη για τη χρήση των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για τη χρηματοδότηση της αγοράς όπλων από την Ουκρανία, μαζί με τις συζητήσεις για την κατάρριψη ρωσικών αεροσκαφών που εισέρχονται στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο και τα σχέδια για τη δημιουργία ενός «drone wall», έχουν εξοργίσει τους ρώσους κυβερνητικούς αξιωματούχους, οι οποίοι έχουν επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν έχουν καμία πρόθεση να επιτεθούν σε κανένα κράτος μέλος του ΝΑΤΟ, παρά τις αντίθετες δηλώσεις τους.