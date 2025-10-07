Λευκός Οίκος: Εξετάζει τη μη καταβολή μισθών στους υπαλλήλους που είναι σε διαθεσιμότητα λόγω shutdown

Η κυβέρνηση Τραμπ φαίνεται να ανοίγει ένα νέο μέτωπο πολιτικής και νομικής αντιπαράθεσης, καθώς ο Λευκός Οίκος εξετάζει το ενδεχόμενο να μην καταβάλει αναδρομικά τους μισθούς των ομοσπονδιακών υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα λόγω του παρατεταμένου shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, το Γραφείο Προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου, υπό τον Russell Vought, συνέταξε υπόμνημα στο οποίο υποστηρίζεται ότι δεν υπάρχει νομική εγγύηση για την καταβολή των αναδρομικών αποδοχών στους εργαζομένους που έμειναν εκτός υπηρεσίας κατά τη διάρκεια του κλεισίματος. Η θέση αυτή, εάν επιβεβαιωθεί, έρχεται σε αντίθεση με τον Νόμο περί Δίκαιης Μεταχείρισης των Κυβερνητικών Υπαλλήλων του 2019, που ψηφίστηκε μετά το πολύμηνο shutdown της πρώτης θητείας Τραμπ και προβλέπει ρητά την αναδρομική πληρωμή των μισθών μόλις η κυβέρνηση επαναλειτουργήσει.

Το ειδησεογραφικό δίκτυο Axios, που αποκάλυψε πρώτο το περιεχόμενο του υπομνήματος, αναφέρει ότι ορισμένοι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου θεωρούν πως μια τροπολογία του νόμου αφήνει «παράθυρο ερμηνείας», επιτρέποντας στην κυβέρνηση να αποφασίσει κατά περίπτωση αν θα καταβάλει ή όχι τις καθυστερούμενες αποδοχές.

Η αντίδραση των Δημοκρατικών ήταν άμεση και έντονη. Ο γερουσιαστής Ντικ Ντάρμπιν (Ιλινόις) δήλωσε στο CNN ότι «ο νόμος είναι σαφής» και πως η μη καταβολή των μισθών «θα αποτελούσε κατάφωρη παραβίαση του νόμου». «Οι ομοσπονδιακοί υπάλληλοι γνωρίζουν ότι θα πληρωθούν καθυστερημένα, όχι ότι θα χάσουν τους μισθούς τους. Αν η κυβέρνηση Τραμπ υποστηρίζει το αντίθετο, πρόκειται για εξωφρενική κίνηση», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο Τραμπ ανοιχτός σε διαπραγματεύσεις

Εν μέσω της πολιτικής αντιπαράθεσης, ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε τη Δευτέρα να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο διαπραγματεύσεων με τους Δημοκρατικούς για ένα πακέτο επιδοτήσεων στην υγειονομική περίθαλψη, προκειμένου να τερματιστεί η διακοπή χρηματοδότησης.

Ωστόσο, λίγο αργότερα, με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ξεκαθάρισε ότι «πρώτα πρέπει να επιτρέψουν στην κυβέρνησή μας να ξανανοίξει» προτού αρχίσουν συνομιλίες για οποιοδήποτε άλλο θέμα.

Ο Τραμπ έχει επίσης αφήσει να εννοηθεί ότι σκοπεύει να αξιοποιήσει το shutdown για να απολύσει χιλιάδες ομοσπονδιακούς υπαλλήλους, οι οποίοι τέθηκαν σε διαθεσιμότητα και αναμένουν την επαναφορά τους στις θέσεις τους. Αν και δεν έχει δώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, δήλωσε ότι οι απολύσεις θα πραγματοποιηθούν «σε κάποια στιγμή».

Κλιμάκωση της πίεσης και πολιτικό ρίσκο

Το παρατεταμένο κλείσιμο της κυβέρνησης, που έχει ήδη περάσει την πρώτη εβδομάδα, έχει αφήσει χιλιάδες εργαζόμενους χωρίς μισθό, ενώ σημαντικά οικονομικά στοιχεία, όπως η έκθεση για την απασχόληση του Σεπτεμβρίου, έχουν καθυστερήσει, δυσκολεύοντας το έργο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας ενόψει νέων αποφάσεων για τα επιτόκια.

Παράλληλα, δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η κοινή γνώμη θεωρεί κυρίως τους Ρεπουμπλικάνους υπεύθυνους για τη διακοπή λειτουργίας της κυβέρνησης, γεγονός που αυξάνει την πολιτική πίεση στον Λευκό Οίκο να βρει λύση.

Η πιθανότητα να μην καταβληθούν αναδρομικά οι μισθοί ενδέχεται να επιδεινώσει περαιτέρω το κλίμα, προκαλώντας αντιδράσεις από τα συνδικάτα των δημοσίων υπαλλήλων και εντείνοντας το πολιτικό κόστος για τον Τραμπ και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.