ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Λευκός Οίκος: Εξετάζει τη μη καταβολή μισθών στους υπαλλήλους που είναι σε διαθεσιμότητα λόγω shutdown
Ειδήσεις
17:21 - 07 Οκτ 2025

Λευκός Οίκος: Εξετάζει τη μη καταβολή μισθών στους υπαλλήλους που είναι σε διαθεσιμότητα λόγω shutdown

Reporter.gr Newsroom
Η κυβέρνηση Τραμπ φαίνεται να ανοίγει ένα νέο μέτωπο πολιτικής και νομικής αντιπαράθεσης, καθώς ο Λευκός Οίκος εξετάζει το ενδεχόμενο να μην καταβάλει αναδρομικά τους μισθούς των ομοσπονδιακών υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα λόγω του παρατεταμένου shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, το Γραφείο Προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου, υπό τον Russell Vought, συνέταξε υπόμνημα στο οποίο υποστηρίζεται ότι δεν υπάρχει νομική εγγύηση για την καταβολή των αναδρομικών αποδοχών στους εργαζομένους που έμειναν εκτός υπηρεσίας κατά τη διάρκεια του κλεισίματος. Η θέση αυτή, εάν επιβεβαιωθεί, έρχεται σε αντίθεση με τον Νόμο περί Δίκαιης Μεταχείρισης των Κυβερνητικών Υπαλλήλων του 2019, που ψηφίστηκε μετά το πολύμηνο shutdown της πρώτης θητείας Τραμπ και προβλέπει ρητά την αναδρομική πληρωμή των μισθών μόλις η κυβέρνηση επαναλειτουργήσει.

Το ειδησεογραφικό δίκτυο Axios, που αποκάλυψε πρώτο το περιεχόμενο του υπομνήματος, αναφέρει ότι ορισμένοι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου θεωρούν πως μια τροπολογία του νόμου αφήνει «παράθυρο ερμηνείας», επιτρέποντας στην κυβέρνηση να αποφασίσει κατά περίπτωση αν θα καταβάλει ή όχι τις καθυστερούμενες αποδοχές.

Η αντίδραση των Δημοκρατικών ήταν άμεση και έντονη. Ο γερουσιαστής Ντικ Ντάρμπιν (Ιλινόις) δήλωσε στο CNN ότι «ο νόμος είναι σαφής» και πως η μη καταβολή των μισθών «θα αποτελούσε κατάφωρη παραβίαση του νόμου». «Οι ομοσπονδιακοί υπάλληλοι γνωρίζουν ότι θα πληρωθούν καθυστερημένα, όχι ότι θα χάσουν τους μισθούς τους. Αν η κυβέρνηση Τραμπ υποστηρίζει το αντίθετο, πρόκειται για εξωφρενική κίνηση», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο Τραμπ ανοιχτός σε διαπραγματεύσεις

Εν μέσω της πολιτικής αντιπαράθεσης, ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε τη Δευτέρα να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο διαπραγματεύσεων με τους Δημοκρατικούς για ένα πακέτο επιδοτήσεων στην υγειονομική περίθαλψη, προκειμένου να τερματιστεί η διακοπή χρηματοδότησης.

Ωστόσο, λίγο αργότερα, με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ξεκαθάρισε ότι «πρώτα πρέπει να επιτρέψουν στην κυβέρνησή μας να ξανανοίξει» προτού αρχίσουν συνομιλίες για οποιοδήποτε άλλο θέμα.

Ο Τραμπ έχει επίσης αφήσει να εννοηθεί ότι σκοπεύει να αξιοποιήσει το shutdown για να απολύσει χιλιάδες ομοσπονδιακούς υπαλλήλους, οι οποίοι τέθηκαν σε διαθεσιμότητα και αναμένουν την επαναφορά τους στις θέσεις τους. Αν και δεν έχει δώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, δήλωσε ότι οι απολύσεις θα πραγματοποιηθούν «σε κάποια στιγμή».

Κλιμάκωση της πίεσης και πολιτικό ρίσκο

Το παρατεταμένο κλείσιμο της κυβέρνησης, που έχει ήδη περάσει την πρώτη εβδομάδα, έχει αφήσει χιλιάδες εργαζόμενους χωρίς μισθό, ενώ σημαντικά οικονομικά στοιχεία, όπως η έκθεση για την απασχόληση του Σεπτεμβρίου, έχουν καθυστερήσει, δυσκολεύοντας το έργο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας ενόψει νέων αποφάσεων για τα επιτόκια.

Παράλληλα, δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η κοινή γνώμη θεωρεί κυρίως τους Ρεπουμπλικάνους υπεύθυνους για τη διακοπή λειτουργίας της κυβέρνησης, γεγονός που αυξάνει την πολιτική πίεση στον Λευκό Οίκο να βρει λύση.

Η πιθανότητα να μην καταβληθούν αναδρομικά οι μισθοί ενδέχεται να επιδεινώσει περαιτέρω το κλίμα, προκαλώντας αντιδράσεις από τα συνδικάτα των δημοσίων υπαλλήλων και εντείνοντας το πολιτικό κόστος για τον Τραμπ και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τραμπ - Κάρνεϊ στον Λευκό Οίκο: «Συνηθισμένη εμπορική διένεξη» με φόντο τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ – Καναδά
Ειδήσεις

Τραμπ - Κάρνεϊ στον Λευκό Οίκο: «Συνηθισμένη εμπορική διένεξη» με φόντο τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ – Καναδά

Wall: Συνεχίζεται η ανοδική πορεία για τους δείκτες εν μέσω δεύτερης εβδομάδας αμερικάνικου shutdown
Χρηματιστήρια

Wall: Συνεχίζεται η ανοδική πορεία για τους δείκτες εν μέσω δεύτερης εβδομάδας αμερικάνικου shutdown

Λευκός Οίκος: Εμπόλεμες ζώνες οι πολιτείες των δημοκρατικών - Νέος γύρος αντιδράσεων
Ειδήσεις

Λευκός Οίκος: Εμπόλεμες ζώνες οι πολιτείες των δημοκρατικών - Νέος γύρος αντιδράσεων

Το αμερικανικό shutdown και οι νέες ισορροπίες εξουσίας στις ΗΠΑ
Ειδήσεις

Το αμερικανικό shutdown και οι νέες ισορροπίες εξουσίας στις ΗΠΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
09/10/2025 - 18:06

Συνάντηση Χαρδαλιά - Κορκίδη: Παρεμβάσεις για το επιχειρηματικό μέλλον του Πειραιά

Ειδήσεις
09/10/2025 - 17:57

Παραδοχή Πούτιν σε Αζέρο πρόεδρο: Εμείς καταρρίψαμε το αεροσκάφος των αζέρικων αερογραμμών - Υπόσχεση αποζημιώσεων

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 17:55

Η Ε.ΕΛ.Ε.Α.Α. ενισχύει τη διεθνή παρουσία της στο GSOF Symposium Europe 2025

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
09/10/2025 - 17:52

Ο ΟΠΑΠ και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR γιόρτασαν 10 χρόνια κοινής πορείας

Αναλύσεις
09/10/2025 - 17:47

Στα €560 εκατ. το μετοχικό κεφάλαιο της Intralot

Σχόλια Αγοράς
09/10/2025 - 17:43

Χρηματιστήριο: Με 3Χ3 στο... κατώφλι των 2.100 μονάδων

Οικονομία
09/10/2025 - 17:41

Συνάντηση ΕΑΣΕ - Πιερρακάκη: Ενίσχυση της συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα

Πολιτική
09/10/2025 - 17:37

Παπαθανάσης: Η Ελλάδα παραμένει στις πρώτες θέσεις ως προς την υλοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης

Ειδήσεις
09/10/2025 - 17:32

Λαγκάρντ για υποψηφιότητα της για τη Γαλλική προεδρία: Πρέπει να είσαι τρέλος για να το κάνεις

Ειδήσεις
09/10/2025 - 17:30

Ευρωβουλή: Ανάγκη ευρωπαϊκής απάντησης στις ρωσικές παραβιάσεις και τις υβριδικές απειλές

Ειδήσεις
09/10/2025 - 17:22

Υπουργείο Πολιτισμού: Τα 11 νέα στοιχεία στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας

Ειδήσεις
09/10/2025 - 17:19

Γαλλία: Κατρακυλάει δημοσκοπικά ο Μακρόν, απογειώνεται ο Μπαρντελά – Πρώτος με 35% ο Εθνικός Συναγερμός

Πολιτική
09/10/2025 - 17:15

Ανδρουλάκης: Δεν αμφισβητούμε τη στρατηγική σχέση με Ισραήλ, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε συνένοχοι του Νετανιάχου

Χρηματιστήρια
09/10/2025 - 17:09

Έντονη μεταβλητότητα στη Wall: S&P 500 και Nasdaq σε νέα ιστορικά υψηλά πριν τη πτώση

Αυτοδιοίκηση
09/10/2025 - 16:59

Δούκας: Η Αθήνα γίνεται παγκόσμιος κόμβος βιώσιμης κινητικότητας με το «UCI Forum 2026»

Ειδήσεις
09/10/2025 - 16:52

Η Γάζα σε σταυροδρόμι: Εκεχειρία με ρήγματα και πολλά ερωτηματικά

Πολιτική
09/10/2025 - 16:52

Μάντζος (ΠΑΣΟΚ) για δηλώσεις Ζαχάροβα: Ρωσικός και τουρκικός αναθεωρητισμός συμπορεύονται

Ειδήσεις
09/10/2025 - 16:48

Έκρηξη σε κέντρο της Orange στο Παρίσι - Τρεις τραυματίες και μαζική διακοπή υπηρεσιών

Ειδήσεις
09/10/2025 - 16:37

Ερντογάν: Η Τουρκία θα συμμετάσχει στη δύναμη για τη Γάζα - Στόχος να σταματήσει η γενοκτονία

Πολιτική
09/10/2025 - 16:35

Καλαφάτης: Η καινοτομία, η Τεχνητή Νοημοσύνη και η «πράσινη» και «γαλάζια» τεχνολογία ενώνουν Ελλάδα και Κύπρο

Πολιτική
09/10/2025 - 16:34

Αιχμές Βορίδη για Μαξίμου μετά τις καταγγελίες Βάρρα

Ειδήσεις
09/10/2025 - 16:22

Εμπλοκή στο 19ο πακέτο κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας λόγω Αυστρίας και Σλοβακίας

Πολιτική
09/10/2025 - 16:19

Γεραπετρίτης από Ελσίνκι: Στόχος μας είναι μια ισχυρότερη, πιο ανθεκτική και στρατηγικά αυτόνομη Ευρώπη

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 16:15

Τσαβδαρίδης: Έξυπνα και πράσινα επιχειρηματικά πάρκα αλλάζουν τον βιομηχανικό χάρτη της Ελλάδας

Ειδήσεις
09/10/2025 - 16:06

ΕΕ: Δημιουργία ομάδας για έρευνα σχετικά με κατηγορίες κατασκοπείας από την Ουγγαρία

Πολιτική
09/10/2025 - 16:05

Άδωνις: «Καμία απαγωγή, πήγατε για TikTok» – Πέρκα: «Γενοκτονία στη Γάζα, η Ιστορία θα είναι αμείλικτη»

Πολιτική
09/10/2025 - 16:02

Κατσέλη: Ο Τσίπρας μπορεί να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην ανασυγκρότηση του προοδευτικού χώρου

Οικονομία
09/10/2025 - 15:53

ΑΑΔΕ: Καταργείται η υποχρεωτική εκτύπωση αποδείξεων στα διόδια

Πολιτική
09/10/2025 - 15:45

Τσουκαλάς: Μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να απομακρύνει τη ΝΔ από την εξουσία

Πολιτική
09/10/2025 - 15:45

Μαρινάκης: Ανάπτυξη πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης στο προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού 2026

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ