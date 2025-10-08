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Σουδάν: Νέα επίθεση με drone στο Νταρφούρ – Οκτώ νεκροί σε μαιευτήριο της Αλ Φασίρ
Ειδήσεις
13:13 - 08 Οκτ 2025

Σουδάν: Νέα επίθεση με drone στο Νταρφούρ – Οκτώ νεκροί σε μαιευτήριο της Αλ Φασίρ

Reporter.gr Newsroom
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Οκτώ άτομα έχασαν τη ζωή τους από επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) που πραγματοποιήθηκε εναντίον μαιευτικής κλινικής στην πόλη Αλ Φασίρ, στην περιοχή του Νταρφούρ στο Σουδάν, σύμφωνα με ιατρική πηγή. Η ίδια πηγή απέδωσε την επίθεση στην παραστρατιωτική οργάνωση Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ).

Η Αλ Φασίρ παραμένει η μοναδική μεγάλη πόλη στην εκτεταμένη περιοχή του Νταρφούρ που δεν έχει ακόμη περάσει ολοκληρωτικά υπό τον έλεγχο των ΔΤΥ, οι οποίες βρίσκονται σε σύγκρουση με τον κυβερνητικό στρατό από τον Απρίλιο του 2023.

Η επίθεση, που σημειώθηκε την Τρίτη, είχε ως αποτέλεσμα επίσης τον τραυματισμό επτά ανθρώπων στο ίδιο νοσοκομείο, ενώ προκλήθηκαν και σοβαρές ζημιές τόσο στις κτιριακές εγκαταστάσεις όσο και στον εξοπλισμό του ιδρύματος, σύμφωνα πάντα με την ίδια πηγή, η οποία επέλεξε να διατηρήσει την ανωνυμία της για λόγους ασφαλείας.

Πρόκειται για ένα από τα ελάχιστα νοσοκομεία που συνεχίζουν να λειτουργούν στην Αλ Φασίρ, την οποία οι ΔΤΥ στοχεύουν συστηματικά με επιθέσεις από τον Αύγουστο, χρησιμοποιώντας πυροβολικό και drones, με σκοπό την πλήρη κατάρρευσή της.

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι ΔΤΥ έχουν καταφέρει να καταλάβουν περισσότερα τμήματα της πόλης, εντείνοντας την πίεση προς τις κυβερνητικές δυνάμεις.

Ο πόλεμος στο Σουδάν διανύει πλέον το τρίτο του έτος και έχει προκαλέσει δεκάδες χιλιάδες θανάτους και τον εκτοπισμό εκατομμυρίων ανθρώπων, ενώ ο ΟΗΕ έχει χαρακτηρίσει την κατάσταση ως τη «χειρότερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο».

Οργανισμοί του ΟΗΕ απηύθυναν έκκληση την Πέμπτη για άμεση παρέμβαση της διεθνούς κοινότητας, προκειμένου να αποτραπούν νέες επιθέσεις στην Αλ Φασίρ.

Υπενθυμίζεται ότι στα μέσα Σεπτεμβρίου, μια ακόμη επίθεση με drone – για την οποία κατηγορήθηκαν και πάλι παραστρατιωτικές δυνάμεις – στοίχισε τη ζωή σε 75 άτομα μέσα σε τζαμί της πόλης.

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