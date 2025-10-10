Ανάλυση Bloomberg: Το μεγάλο στοίχημα κατά του δολαρίου γίνεται πονοκέφαλος για τους επενδυτές

Το στοίχημα ενάντια στο δολάριο υπήρξε το κυρίαρχο trade φέτος στην αγορά συναλλάγματος των 9,6 τρισ. δολαρίων ημερησίως, όμως η τάση αυτή αρχίζει να «σκοντάφτει».

Το παγκόσμιο αποθεματικό νόμισμα βρίσκεται κοντά σε υψηλό δύο μηνών, παρά το συνεχιζόμενο κλείσιμο της αμερικανικής κυβέρνησης, ενώ traders στην Ασία και την Ευρώπη αναφέρουν ότι τα hedge funds αυξάνουν τις επιλογές (options) που ποντάρουν σε περαιτέρω άνοδο του δολαρίου έναντι των περισσότερων μεγάλων νομισμάτων ως το τέλος του έτους.

Κομβικό ρόλο έχουν παίξει οι εξελίξεις στο εξωτερικό, με το ευρώ και το γεν να υποχωρούν απότομα τις τελευταίες εβδομάδες. Ταυτόχρονα, δηλώσεις αξιωματούχων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed) που καλούν σε προσοχή πριν υπάρξουν νέες μειώσεις επιτοκίων, έχουν ενισχύσει την ελκυστικότητα του δολαρίου.

Όσο η ενίσχυση του αμερικανικού νομίσματος διαρκεί, τόσο πιο επώδυνη γίνεται για τους επενδυτές που επιμένουν να ποντάρουν στην πτώση του. Ανάμεσά τους συγκαταλέγονται η Goldman Sachs, η JPMorgan Chase και η Morgan Stanley. Αν συνεχιστεί η τάση, μπορεί να έχει παγκόσμιες επιπτώσεις, δυσκολεύοντας άλλες κεντρικές τράπεζες να χαλαρώσουν τη νομισματική πολιτική, αυξάνοντας το κόστος των εμπορευμάτων και επιβαρύνοντας τα δάνεια σε δολάρια.

Η στροφή των επενδυτών

Η απότομη ανάκαμψη του δολαρίου μπορεί να ανατρέψει μερικά από τα πιο επιτυχημένα trades της χρονιάς, επηρεάζοντας αρνητικά τις αγορές μετοχών και ομολόγων των αναδυόμενων οικονομιών και πιέζοντας τις μετοχές των αμερικανικών εξαγωγικών εταιρειών.

Ανάμεσα σε εκείνους που έχουν αλλάξει στάση είναι ο Ed Al-Hussainy της Columbia Threadneedle, ο οποίος είχε πάρει αρνητική θέση για το δολάριο στα τέλη του 2024, όταν ακόμα συνέχιζε να ενισχύεται στο πλαίσιο του λεγόμενου Trump trade μετά τις εκλογές.

Τους τελευταίους ενάμιση μήνα, έχει μειώσει την έκθεσή του στις αναδυόμενες αγορές, αναγνωρίζοντας ότι οι αγορές «ποντάρουν υπερβολικά» σε μειώσεις επιτοκίων από τη Fed.

«Έχουμε γίνει πολύ πιο θετικοί απέναντι στο δολάριο», είπε. «Η αγορά έχει προεξοφλήσει μια πολύ επιθετική σειρά μειώσεων, και θα είναι δύσκολο να εφαρμοστούν χωρίς μεγαλύτερη επιβράδυνση στην αγορά εργασίας».

Ο Δείκτης Δολαρίου του Bloomberg έχει ενισχυθεί περίπου 2% από τα μέσα του έτους, μετά τη μεγαλύτερη πτώση πρώτου εξαμήνου εδώ και δεκαετίες. Την τρέχουσα εβδομάδα έχει αυξηθεί 1,2%, σημειώνοντας την καλύτερη επίδοση των τελευταίων 11 μηνών.

Η πορεία του δολαρίου υπό τον Τραμπ

Στις αρχές του 2025, μετά την απόφαση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να μην επιβάλει καθολικούς δασμούς, το δολάριο είχε υποχωρήσει, καθώς οι αγορές θεωρούσαν ότι ο πληθωρισμός θα παραμείνει συγκρατημένος και η Fed θα επανέλθει σε μειώσεις επιτοκίων.

Η πτώση επιταχύνθηκε τον Απρίλιο, όταν ο Τραμπ επέβαλε εκτεταμένους δασμούς, πυροδοτώντας φόβους ότι οι ξένοι επενδυτές θα απομακρύνονταν από τις ΗΠΑ εν μέσω εμπορικού πολέμου. Παράλληλα, υπήρξε η εντύπωση ότι ο πρόεδρος προτιμούσε ένα ασθενέστερο δολάριο για να στηρίξει τις εξαγωγές, ενώ πίεζε τη Fed να μειώσει τα επιτόκια.

Ωστόσο, οι διεθνείς επενδυτές δεν εγκατέλειψαν τις ΗΠΑ. Η ελκυστικότητα των αμερικανικών μετοχών, ιδιαίτερα των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών, παρέμεινε ισχυρή, ενώ η ζήτηση για κρατικά ομόλογα σε δημοπρασίες παρέμεινε ικανοποιητική.

Τα στοιχήματα των hedge funds

Τα στοιχεία της CFTC δείχνουν ότι hedge funds, διαχειριστές κεφαλαίων και εμπορικοί σύμβουλοι εξακολουθούσαν να έχουν αρνητικές θέσεις στο δολάριο στα τέλη Σεπτεμβρίου — αν και σε χαμηλότερα επίπεδα από το αποκορύφωμα του καλοκαιριού. Αυτό αφήνει περιθώριο για περισσότερες ζημιές αν το δολάριο συνεχίσει να ανεβαίνει.

Σύμφωνα με τον Mukund Daga της Barclays, τα hedge funds αυξάνουν τα options υπέρ του δολαρίου έναντι των περισσότερων νομισμάτων της G10, καθώς πλησιάζει το τέλος του έτους. Οι traders πληρώνουν πλέον περισσότερο για να προστατευθούν από άνοδο του δολαρίου παρά από πτώση, με τα δεδομένα της Depository Trust & Clearing Corp. να δείχνουν την πιο αισιόδοξη στάση από τον Απρίλιο.

Η επόμενη κίνηση της Fed θα καθορίσει την πορεία

Οι αγορές προεξοφλούν περίπου δύο μειώσεις επιτοκίων της Fed έως το τέλος του 2025, αλλά τα τελευταία πρακτικά και οι δηλώσεις των αξιωματούχων δείχνουν ότι αυτό το σενάριο δεν είναι καθόλου βέβαιο. Παρότι υπάρχουν ενδείξεις επιβράδυνσης στην αγορά εργασίας, ο πληθωρισμός παραμένει επίμονος.

«Οι αγορές πλέον προεξοφλούν έναν πλήρη κύκλο μειώσεων από τη Fed», δήλωσε η Mona Mahajan της Edward Jones. «Αυτό εξηγεί σε μεγάλο βαθμό γιατί το δολάριο αποδυναμώθηκε τόσο πολύ, αλλά τώρα αναμένεται κάποια διόρθωση».

Πολιτικοί και οικονομικοί παράγοντες στο εξωτερικό

Η αστάθεια στη Γαλλία και την Ιαπωνία ενισχύει τη θέση του δολαρίου έναντι του ευρώ και του γεν. Η πιθανή άνοδος της Sanae Takaichi στην πρωθυπουργία της Ιαπωνίας, με πολιτικές που θεωρείται ότι θα τροφοδοτήσουν πληθωρισμό και νέα δημοσιονομικά ελλείμματα, έχει οδηγήσει το γεν στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο.

Στη Γαλλία, η πολιτική κρίση της κυβέρνησης Μακρόν έχει πιέσει το ευρώ στο χαμηλότερο σημείο από τον Αύγουστο.

«Η πραγματικότητα είναι ότι, όπως λέμε παλιά στη Wall Street, το δολάριο είναι το λιγότερο βρώμικο πουκάμισο στο καλάθι», δήλωσε ο Andrew Brenner της Natalliance Securities. «Μην περιμένετε μεγάλη πτώση του δολαρίου, όσο το ευρώ και το γεν παραμένουν υπό πίεση».