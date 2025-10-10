Handelsblatt: Η Γερμανία ετοιμάζεται να παραγγείλει πάνω από 600 συστήματα αεράμυνας Skyranger 30

Η γερμανική κυβέρνηση προγραμματίζει να παραγγείλει περισσότερα από 600 συστήματα αεράμυνας μικρής εμβέλειας Skyranger 30 από τη Rheinmetall πριν από το τέλος του έτους, όπως αναφέρει η εφημερίδα Handelsblatt, επικαλούμενη πηγές από το υπουργείο Άμυνας και τη βιομηχανία.

Η συμφωνία για τον πυργίσκο και το όχημα —στην περίπτωση αυτή το τροχοφόρο θωρακισμένο όχημα Boxer που παράγεται σε συνεργασία με τη γαλλο-γερμανική αμυντική εταιρεία KNDS— φτάνει σε αξία πάνω από εννέα δισεκατομμύρια ευρώ.

Ο υπουργός Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους, είχε δηλώσει την προηγούμενη εβδομάδα ότι η Γερμανία προγραμματίζει την προμήθεια αρκετών εκατοντάδων συστημάτων Skyranger μέσα στους επόμενους μήνες, ενώ μέχρι στιγμής έχουν παραγγελθεί 19. Η αεράμυνα αποτελεί κεντρικό ζήτημα στην Ευρώπη, καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες ότι η Ρωσία μπορεί να βρίσκεται πίσω από τις πρόσφατες παραβιάσεις με drone στον εναέριο χώρο των συμμάχων της Ουκρανίας, κάτι που το Κρεμλίνο αρνείται.

«Δεν θέλω να μιλήσω για αριθμούς», δήλωσε εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Άμυνας σε τακτική συνέντευξη Τύπου στο Βερολίνο, όταν ερωτήθηκε για την παραγγελία. Από την πλευρά της, η Rheinmetall επισήμανε ότι προετοιμάζεται για σημαντική αύξηση παραγωγής λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος από διάφορες χώρες - πελάτες, με στόχο τουλάχιστον 200 μονάδες ετησίως.

Επιπλέον, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα προμηθεύσει την Ουκρανία με συστήματα Skyranger 35, ύστερα από παραγγελία εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτημένη από χώρα της ΕΕ με έσοδα από παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία.

Το κινητό σύστημα αεράμυνας Skyranger έχει σχεδιαστεί ειδικά για την αντιμετώπιση στόχων σε χαμηλό ύψος. Στο παρελθόν, η Γερμανία χρησιμοποιούσε κυρίως το αντιαεροπορικό άρμα Gepard για αεράμυνα μικρής εμβέλειας έως τριών χιλιομέτρων, όπλο που έγινε γνωστό στον πόλεμο της Ουκρανίας, αλλά αποσύρθηκε το 2010 για λόγους οικονομίας.