ΣΥΡΙΖΑ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Συντονισμένη προσπάθεια συγκάλυψης από ΝΔ στο «μεγαλύτερο σκάνδαλο της Μεταπολίτευσης στον πρωτογενή τομέα»

Οι καταθέσεις που έγιναν αυτή την εβδομάδα στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αποκαλύπτουν, σύμφωνα με το Τμήμα Αγροτικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ένα οργανωμένο δίκτυο συγκάλυψης, διαπλοκής και διαφθοράς.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι παρατυπίες παρουσιάζονται ως «φυσιολογικές» διοικητικές παραβάσεις, ενώ σοβαρές περιπτώσεις απάτης —όπως επιδοτήσεις σε εκτάσεις εκτός Ελλάδας, στρατιωτικές περιοχές ή ακόμα και σε νεκρούς— μένουν ατιμώρητες λόγω ελλιπών ελέγχων και νομοθετικών κενών.

Στην ίδια ανακοίνωση σημειώνεται πως «η παραδοχή ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ «δυσκολεύεται να ξεχωρίσει τις απάτες από τις παρατυπίες»» σε συνδυασμό με τη στάση των μαρτύρων, δείχνει «μια συντονισμένη προσπάθεια συγκάλυψης». Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έκανε λόγο για μηχανισμό που προστατεύει τους παρανομούντες, στερώντας πόρους από τους αγρότες και πλήττοντας την αξιοπιστία της χώρας.

Παράλληλα, επέκρινε τη «παρέλαση» πρώην διοικήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, που, όπως αναφέρει, «είτε δεν γνώριζαν είτε δεν κατάλαβαν», ενώ κάποιοι αντιμετώπισαν τη θέση τους ως «μια απλή αρπαχτή».

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης υπενθύμισε ότι έχει ζητήσει «να χυθεί άπλετο φως» στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι, με τον τρόπο που διαχειρίζεται τις συνεδριάσεις της Επιτροπής, προσπαθεί «να συσκοτίσει και να αποπροσανατολίσει».

Καταλήγοντας, ζήτησε να κληθούν κρίσιμοι μάρτυρες όπως «ο κ. Μυλωνάκης» και οι εμπλεκόμενοι γνωστοί ως «Φραπές» και «Χασάπης», υπογραμμίζοντας ότι «η κυβέρνηση καλείται να αποφασίσει αν θα σταθεί στο πλευρό των Ελλήνων αγροτών ή αν θα συνεχίσει να καλύπτει όσους ευθύνονται για το μεγαλύτερο σκάνδαλο της Μεταπολίτευσης στον πρωτογενή τομέα».