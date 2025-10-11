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Η διπλή «ταυτότητα» του Τραμπ: Ειρηνοποιός στο εξωτερικό, τιμωρός στο εσωτερικό
Ειδήσεις
21:30 - 11 Οκτ 2025

Η διπλή «ταυτότητα» του Τραμπ: Ειρηνοποιός στο εξωτερικό, τιμωρός στο εσωτερικό

Reporter.gr Newsroom
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Οι δύο αντίθετες όψεις του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ βρέθηκαν αυτή την εβδομάδα στο επίκεντρο, προσφέροντας άφθονα επιχειρήματα τόσο στους συμμάχους όσο και στους επικριτές του αναφέρουν οι New York Times. 

Μέσα σε διάστημα δύο ωρών την Πέμπτη, ο Τραμπ σημείωσε δύο σημαντικές νίκες:

Πρώτα, γιόρτασε μια μεγάλη επιτυχία στο πλαίσιο της προσπάθειάς του να παρουσιαστεί ως ειρηνοποιός, όταν το Ισραήλ ενέκρινε την πρώτη φάση του σχεδίου του για τον τερματισμό του καταστροφικού πολέμου στη Γάζα. Λίγο αργότερα, η γενική εισαγγελέας της Νέας Υόρκης, Λετίτια Τζέιμς, κατηγορήθηκε επίσημα, έπειτα από δημόσιο αίτημα του ίδιου του Τραμπ να της απαγγελθούν κατηγορίες, η πιο πρόσφατη σε μια σειρά αντιπάλων του που στοχοποιεί.

Με δεδομένο ότι ο Τραμπ προσπαθεί να παρουσιάσει τον εαυτό του ως δύναμη ειρήνης στο εξωτερικό, παρόλα αυτά συνεχίζει να τροφοδοτεί συγκρούσεις στο εσωτερικό, δημιουργώντας μια «διπλή ταυτότητα» που έχει εξελιχθεί σε κύριο χαρακτηριστικό στοιχείο της προεδρίας του.

Διπλή ταυτότητα: Ειρήνη στη Μέση Ανατολή - Αναταραχή στις ΗΠΑ

Καθώς Ισραηλινοί και Παλαιστίνιοι πανηγύριζαν στους δρόμους για την εκεχειρία που ενδέχεται να βάλει τέλος σε διετή πόλεμο, ομοσπονδιακές δυνάμεις ασφαλείας συγκρούονταν με διαδηλωτές στις αμερικανικές πόλεις, όπου ο Τραμπ έχει αναπτύξει στρατό για να αντιμετωπίσει Δημοκρατικούς κυβερνήτες που επικρίνει.

Ενώ διεκδίκησε το Νόμπελ Ειρήνης για την υποτιθέμενη λήξη πολλαπλών διεθνών συγκρούσεων, αρνείται να διαπραγματευτεί με τους Δημοκρατικούς για την υγειονομική περίθαλψη και το τέλος της κυβερνητικής παράλυσης (shutdown), υποσχόμενος αντ’ αυτού να τους «τιμωρήσει».

Ταυτόχρονα, ενώ παρουσιάζεται ως ανθρωπιστής ηγέτης για τη Μέση Ανατολή, προχωρά σε μαζικές απολύσεις χιλιάδων ομοσπονδιακών υπαλλήλων, οι οποίοι μένουν χωρίς μισθό και αδυνατούν να παρέχουν κρίσιμες υπηρεσίες στους πολίτες.

Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσε ότι οι εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές του Τραμπ είναι συνεπείς, καθώς «επιθυμεί να σταματήσει τη βία και να προωθήσει τη σταθερότητα», είτε στη Γάζα είτε στο Σικάγο.

Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άννα Κέλι, κατηγόρησε τους New York Times ότι παρουσιάζουν «ψευδή εικόνα»: «Ο Πρόεδρος Τραμπ εργάζεται για να τερματίσει συγκρούσεις σε όλο τον κόσμο, όπως εργάζεται και για να μειώσει τη βία στις αμερικανικές πόλεις», δήλωσε. «Η ειρηνευτική του προσπάθεια αποδίδει — ο πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς τελειώνει και οι πόλεις ευγνωμονούν για την αποκατάσταση της ασφάλειας και της δικαιοσύνης».

Οι αντιδράσεις αναλυτών και συμμάχων

Ο Τζούλιαν Ζέλιζερ, καθηγητής Ιστορίας στο Πρίνστον, δήλωσε ότι είναι σύνηθες οι πρόεδροι να έχουν αντιφατικά αποτελέσματα σε εσωτερική και εξωτερική πολιτική, αλλά στην περίπτωση του Τραμπ «αυτή η αντίθεση είναι ακραία».

«Ο Τραμπ έχει την τάση να καταστρέφει τις ίδιες του τις θετικές ειδήσεις, γιατί δεν μπορεί να αντισταθεί στο να επιτεθεί στους εχθρούς του ή να προκαλέσει διαμάχες», είπε.

Για τους υποστηρικτές του, ωστόσο, αυτή η διπλή εικόνα αντικατοπτρίζει δύο διαφορετικές επιτυχίες. Ο Μάικ Ντέιβις, επικεφαλής της συντηρητικής οργάνωσης Article III Project, χαρακτήρισε τη συμφωνία εκεχειρίας «μεταμορφωτική» και την κατηγορία εναντίον της Τζέιμς «ατράνταχτη».

Ο Τζάστιν Λόγκαν, αναλυτής του Cato Institute, είπε ότι οι κινήσεις του Τραμπ δείχνουν πως βλέπει την πολιτική ως συνεχή σύγκρουση και συμπλήρωσε: «Πιστεύει ότι τα θεσμικά όργανα - η κυβέρνηση, τα πανεπιστήμια, τα μέσα ενημέρωσης - βρίσκονται σε πόλεμο με τους Ρεπουμπλικανούς, οι οποίοι έχουν μείνει αδρανείς για δεκαετίες».

Από τη Γάζα στο Σικάγο, μια εβδομάδα αντιφάσεων

Την Παρασκευή, σε εκδήλωση στον Λευκό Οίκο για τη μείωση του κόστους φαρμάκων, ο Τραμπ επαίνεσε τη συμφωνία ειρήνης στη Μέση Ανατολή, λέγοντας ότι «οι άνθρωποι χορεύουν στους δρόμους» και ότι «δεν έχει ξαναδεί τέτοια χαρά».

Ωστόσο, έκλεισε την εκδήλωση επιτιθέμενος σε τοπικούς ηγέτες του Σικάγο, αποκαλώντας τον κυβερνήτη του Ιλινόι «τεμπέλη» και τον δήμαρχο της πόλης «ανίκανο», δεσμευόμενος να «σώσει το Σικάγο» με την αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων.

Κατά τη διάρκεια της ίδιας ανακοίνωσης, ο Μεχμέτ Οζ, επικεφαλής του Οργανισμού Medicare & Medicaid, υποστήριξε ότι ο Τραμπ «φέρει ειρήνη σε όλο τον κόσμο αλλά και στις καρδιές των Αμερικανών».

Ο Ζέλιζερ σχολίασε ότι οι ενέργειες αυτές μπορεί να αποτελούν απόπειρα αντιπερισπασμού από το γεγονός ότι ο Τραμπ δυσκολεύεται να αντιμετωπίσει την κριτική των Δημοκρατικών πως το κυβερνητικό αδιέξοδο προήλθε από την άρνησή του να διαπραγματευτεί τη μείωση του κόστους υγειονομικής περίθαλψης.

«Κανείς δεν καταφέρνει να υπονομεύσει τα δικά του θετικά νέα όσο ο ίδιος ο Τραμπ», κατέληξε ο Ζέλιζερ.

Τελευταία τροποποίηση στις 11/10/2025 - 21:00
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